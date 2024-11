Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024: la ventaja deportiva en cuadrangulares se define en la última fecha

Trofeo Liga BetPlay II-2024 - crédito Vizzor Image

Se jugó la fecha 18 de la Liga Betplay Dimayor II-2024, la cual confirmó la clasificación de clubes como Once Caldas, pero dejó abierta para la última jornada de la fase todos contra todos la lucha por la ventaja deportiva que se le otorga a los dos primeros clubes en la tabla de posiciones y que serán cabeza de grupo en el sorteo de los cuadrangulares semifinales.

Los dos equipos que mejor posibilidades tienen son Independiente Santa Fe y América de Cali, que comparten puntaje (34 unidades) aventajando en dos a sus rivales directos. Una victoria en la última fecha les aseguraría la ventaja deportiva, la cual aplica en caso de igualdad en puntos en las semifinales.

Entretanto, Millonarios y Atlético Nacional en caso de sumar de a tres puntos y un pinchazo de cualquiera de los dos punteros podrían aprovechar para terminar entre los dos mejores del todos contra todos, aquí será importante la diferencia de gol, la cual es de +10 y +8, respectivamente.

Deportes Tolima y Once Caldas son los dos clubes que más difícil tienen, pues no solo están obligados a ganar, sino que esperar a que Santa Fe y América pierden; y que Millonarios o Nacional no sumen de a tres puntos.

Los Pijaos tienen a su favor ser el equipo con mejor diferencia de gol entre los clubes ya clasificados, mientras que el albo caldense tendría que remar con este ítem (+5) y ganar su partido mínimo por una diferencia de tres goles. Así será el calendario del fútbol colombiano hasta la final de la Liga BetPlay II-2024:

20-21 de noviembre : Fecha 1 de los cuadrangulares

23-24 de noviembre : Fecha 2 de los cuadrangulares

26-28 de noviembre : Fecha 3 de los cuadrangulares

30 de noviembre - 1 de diciembre : Fecha 4 de los cuadrangulares

7-8 de diciembre : Fecha 5 de los cuadrangulares

14-15 de diciembre : Fecha 6 de los cuadrangulares

18 de diciembre : Final de ida

22 de diciembre: Final de vuelta

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay II-2024

Independiente Santa Fe: 34 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +11 (clasificado) América de Cali: 34 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +8 (clasificado) Millonarios: 32 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +10 (clasificado) Atlético Nacional: 32 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +8 (clasificado) Deportes Tolima: 31 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +12 (clasificado) Once Caldas: 31 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +5 (clasificado) Junior de Barranquilla: 28 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +7 Fortaleza CEIF: 27 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +4 Deportivo Pasto: 27 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +6 Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +7 Atlético Bucaramanga: 25 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de 0 Deportivo Pereira: 24 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de 0 La Equidad: 22 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -5 Patriotas Boyacá: 20 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -7 Águilas Doradas: 18 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -10 Alianza FC: 17 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -4 Deportivo Cali: 17 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -10 Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -12 Boyacá Chicó: 15 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -19 Envigado FC: 13 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -14