Fecha 19 de la Liga BetPlay II-2024 EN VIVO: seis equipos se disputan los dos cupos restantes para los cuadrangulares semifinales

Las cuentas de Deportivo Pasto y Fortaleza

Deportivo Pasto (octavo puesto): el cuadro nariñense suma 27 puntos en 18 partidos y, de ganar en la fecha 19 ante Patriotas Boyacá en el estadio Departamental Libertad, llegará a 30 unidades. Esto no será suficiente, pues debe esperar que Fortaleza, un puesto más abajo, pero con las mismas unidades, no sume de a tres. En caso de hacerlo que no gane por una diferencia de goles superior de tres goles, pues mejorará su diferencia de gol y le quitará el lugar.