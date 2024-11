Atlético Nacional tendría un reemplazo de lujo para Alfredo Morelos: juega en la MLS

Siete goles tiene Alfredo Morelos con la camiseta de Atlético Nacional - crédito @alfredomorelos30 / Instagram

El jugador colombiano Cristian Chicho Arango, actual delantero del Real Salt Lake en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, podría regresar a la Liga BetPlay para el 2025.

El goleador ha tenido un sobresaliente desempeño en el balompié norteamericano que le abrió las puertas en su momento de la selección Colombia. Cabe recordar que, Arango jugó también en Los Angeles FC, con el que ganó tres títulos.

En la presente temporada con el Real Salt Lake, el ariete paisa ha disputado por todas las competiciones un total de 34 partidos con registros de 17 goles y seis asistencias en 2454 minutos.

Atlético Nacional tendría a Arango entre sus planes

Según el programa En La Jugada’ de RCN Radio Arango, que ha expresado su afición por el club antioqueño, estaría buscando volver al balompié cafetero a sus 29 años. Esta posibilidad surge en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Alfredo Morelos en el Rey de Copas.

El Atlético Nacional está evaluando su plantilla para el año 2025, a pesar de que la actual Liga BetPlay aún no ha concluido. El Verdolaga busca reforzar su ataque tras los problemas legales de Morelos, que se vio involucrado en un accidente de tránsito y desde entonces no ha sido convocado para los partidos por parte de Efraín Juárez.

Morelos, que llegó al Nacional en préstamo desde el Santos de Brasil, firmó un contrato por seis meses, pero el club no planea extender su permanencia debido a los incidentes mencionados.

Ante esta situación, el club antioqueño está considerando a Arango como un potencial reemplazo. Arango, que ha jugado en equipos como Millonarios, Pachuca y Los Angeles FC, también tuvo un breve paso por el fútbol europeo en Portugal. Además, en 2021, vistió la camiseta de la selección Colombia durante un microciclo en el que debutó contra Paraguay.

Su última aparición con la Tricolor fue el 28 de enero de 2023, durante un amistoso ante Estados Unidos, en el que fue titular. Aquel encuentro terminó igualado sin goles y fue su última convocatoria en la era de Néstor Lorenzo.

El interés del Atlético Nacional en Arango se alinea con su deseo de competir por la estrella de Navidad en el fútbol colombiano. La búsqueda de un nuevo delantero es parte de la estrategia del club para fortalecer su plantilla y asegurar un rendimiento competitivo el próximo año.

El caso de Alfredo Morelos

El futbolista Alfredo Morelos se encuentra en el centro de la atención mediática tras un incidente ocurrido el 23 de octubre en el Oriente Antioqueño. El delantero de 28 años estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el que atropelló a un motociclista. Lo que ha generado mayor controversia es que el cordobés dio positivo en el examen de alcoholemia realizado tras el accidente.

Tras varios días de silencio, el Búfalo se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que se mostró arrepentido por la situación que lo dejo por fuera de varios partidos.

“Quiero compartir con ustedes que, días atrás estuve involucrado en un accidente de tránsito mientras iba de camino al entrenamiento. Aunque fue una situación inesperada y desafortunada, lamentablemente, una persona resultó lesionada. Desde ese momento, he estado comprometido en colaborar con su recuperación y en brindar toda mi disposición a las autoridades para que los hechos se esclarezcan de manera justa”.

No obstante, Sebastián Dávila, conductor de la moto desmintió al jugador de Atlético Nacional, del que según él no ha estado pendiente sobre su estado de salud. “Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia (…) la verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”.