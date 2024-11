Así fue como Atlético Nacional vetó a un jugador en el fútbol colombiano: “Tuve un sinsabor”

Atlético Nacional enfrenta una nueva polémica por el veto denunciado por exjugador - crédito Atlético Nacional

Durante el segundo semestre de 2024, lo que se esperaba que fuera una campaña llena de triunfos y alegrías, se convirtió en todo un escándalo para Atlético Nacional, que no solo cambió de entrenador, sino que afrontó dos actos de indisciplina en menos de dos meses.

En el verde se suma ahora la revelación de un exjugador, denunciando que el equipo lo vetó para jugar en el fútbol colombiano, que afectó seriamente su carrera profesional y la cual finalizó solo con tres años de actividad, pero dejando un gran recuerdo en la afición.

Casualmente, el futbolista volvió a ser noticia después de muchos años gracias a Juan Fernando Quintero y su actuación con Racing en la Copa Sudamericana, pues llevaba tiempo en el que no aparecía para nada en el deporte, ni siquiera un homenaje de la institución.

“Me mandaron a decir que a quién le había ganado”

Atlético Nacional es reconocido en Colombia como una de las mejores instituciones deportivas en el país, no solo de los últimos años, sino por mucho tiempo como formador de grandes figuras, consiguiendo títulos a nivel local e internacional, y en su mejor momento ser de los que generaban buenas ganancias.

Sin embargo, tuvo sus momentos polémicos y ese fue el de Martín Echeverría, exjugador del verde que lo acusó de haberlo vetado para seguir jugando en el fútbol cafetero, explicando que todo comenzó por pedir un aumento de salario y que le rechazaron de manera injusta.

Martín Echeverría es recordado en Atlético Nacional por sus dos goles al Nacional de Uruguay en la Copa Sudamericana 2002 - crédito @martinecheverriabotero/Instagram

“Yo me fui para Argentina con los derechos deportivos en la mano porque no me quisieron renovar el contrato. Quedé de goleador de la Copa Sudamericana, me ganaba seis millones de pesos, Totono y Néider devengaban aproximadamente 30 o 35 millones y pedí un aumento, pues era el que más tiempo llevaba en la institución, y me mandaron a decir que yo a quién le había ganado, que apenas estaba empezando. En Argentina me dieron diez veces más”, mencionó el exdelantero a El Colombiano.

Echeverría, que hizo doblete en unas semifinales de la Copa Sudamericana 2002 ante Nacional de Uruguay, explicó que también le pasó lo mismo cuando quiso firmar con el Medellín, debido a que el entonces presidente del verde movió influencias para impedir la contratación.

“Luego terminó el vínculo allá y vengo para el DIM que dirigía Javier Álvarez, y Silvio Mejía, presidente de Nacional, lo llamó a decirle que recordara el veto de los jugadores que se iban con los derechos deportivos”, mencionó el exdelantero, que actualmente se dedica a la venta de autos y ganadería.

Juan Fernando Quintero igualó a Martín Echeverría como el segundo colombiano en marcar doblete en semifinales de Copa Sudamericana - crédito @2010MisterChip/X

“Tienen que hacer respetar al futbolista”

Echeverría debutó en 2002 con Atlético Nacional y se retiró en 2005 jugando para el Unión Magdalena, con una lesión de tobillo y un accidente que no le permitió volver a la actividad física, pero le dijo al medio antioqueño que su verdadero dolor era por ese mal recuerdo en el cuadro Verdolaga.

“No voy al Atanasio desde que Nacional perdió con América de México 4-0, ese día tuve un sinsabor en el camerino y dije: ‘ya no me siento en mi familia, no vuelvo a fútbol’. No hay que traer a colación qué fue lo que pasó y con quién, pero no, para mí el fútbol es como si mi novia me hubiera sacado cachos”, afirmó.

Martín Echeverría integró el Atlético Nacional que salió subcampeón de la Copa Sudamericana 2002, pero se fue mal del equipo por problemas con los directivos - crédito @FutbolKitsch/X

El exjugador afirmó que no se siente como parte de la institución, que tampoco lo recuerda en sus homenajes: “Lo que pasa es que todas las relaciones deben ser recíprocas, cuando tú das, esperas recibir algo. Así ha pasado con muchos compañeros”.

“He estado tan alejado que si usted me pregunta la nómina de Nacional de hoy, no sé quién juega, no sé cómo se llaman, no sé ni cómo se mueven los jugadores, pero el run run es que hay descontento en la calle, hay mucho jugador mal salido, porque primero, así como le piden que sude y sienta la camiseta, ellos también tienen que hacer respetar al futbolista como ser humano. Es muy crudo, y lo digo sin rencor, lo digo porque es que muy pocos son capaces de decir esto ante el público, pero las cosas son así”, finalizó.