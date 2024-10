Jorge ‘Pollilla’ da Silva, técnico del América de Cali, se quejó del calendario del fútbol colombiano: “Nos tiene agotados”

Jorge "Polilla" Da Silva, técnico del América, se refirió al calendario del fútbol colombiano - crédito @AméricadeCali / X

América de Cali empató en condición de visitante por 1-1 el 30 de octubre de 2024 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo José Montanini de la capital santandereana.

Las anotaciones fueron de Alexis Zapata al minuto 40 del encuentro para Los Diablos Rojos y de Fabry Castro, al 77 de partido, para el vigente campeón de Colombia.

Por este motivo, en la rueda de prensa tanto del director técnico uruguayo Jorge Polilla da Silva como del estratega venezolano, Rafael Dudamel, quedaron sensaciones de incomodidad y disgusto.

Por los lados del timonel escarlata, habló acerca del calendario que planteó Dimayor y la situación de jugar cada tres días, partido tras partido, en las diferentes competencias del fútbol profesional colombiano.

“Nos tiene bastante agotados”: Jorge Polilla da Silva

El timonel uruguayo habló del calendario del fútbol profesional colombiano - crédito @AméricadeCali / X

Dentro de las consultas por las cuales se le preguntó da Silva, habló sobre el calendario complicado que tiene el cuadro Escarlata durante el segundo semestre del 2024 y dejó entrever que el formato del campeonato agota a los jugadores tanto del América de Cali como del fútbol colombiano.

“Lo he dicho en varias oportunidades, pero me parece que este campeonato colombiano ha sido muy enredado y complicado, a nosotros la verdad que nos tiene bastantes agotados porque estamos jugando cada tres días.

Además expresó que le parece lógico e inconcebible que se jueguen tantos partidos entrelazados por los diferentes torneos que se disputan en el balompié nacional.

“Y no entiendo cómo se pueden disputar las finales de un torneo, jugando las finales de otro, es imposible, no sé en la cabeza de quién cabe, no lo digo simplemente por nuestro caso, lo digo por todos, los que tengan que jugar la final de la Copa, también tendrán que estar en las finales de la Liga, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones para jugar estos partidos definitivos, porque no solamente representa un riesgo para la salud de los futbolistas, sino que el rendimiento bajará acordé a las finales, además perjudica al público que viene a ver a los mejores jugadores que brindan espectáculo, es muy difícil, y hago esta denuncia no porque quiera colocarme en plan de víctima ni llorar, pero ya lo expresé y les dije a los dirigentes del América (se lesionaron Edwin Velasco y Yerson Mosquera), y ya nos tocará tomar una decisión”.

La incomodidad de Polilla da Silva al ser consultado por la pérdida de tiempo por América de Cali

Jorge Da Silva criticó también a quienes acusaron a su equipo de quemar tiempo- crédito @AmericadeCali / X

El periodista Edgar Herrera, del programa radial en Bucaramanga F12 Radio, le consultó sobre la falta de honestidad que tienen los equipos de fútbol que visitan el Américo José Montanini ya que se quema tiempo en el transcurso del partido, a lo cual respondió de la siguiente forma el estratega uruguayo.

“Respeto todas las opiniones, vine a jugar a Bucaramanga muchos partidos, cuando iban ganando también hacían lo mismo, todos los equipos de fútbol manejan el ritmo del partido. Hubo faltas muy fuertes sobre Cristian Barrios, pero nunca nos apartamos del reglamento. Estamos en finales y hay que jugar con toda, a mí tampoco me gusta que mi equipo haga tiempo, pero respeto las opiniones, voy a mirar a Bucaramanga de ahora en adelante cuando vayan ganando para ver si sacan rápido después de cada falta”.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay

1 de noviembre

Partido: Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pereira

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Jaraguay de Montería

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Partido: Once Caldas vs. Fortaleza CEIF

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Palogrande de Manizales

Transmisión de TV: Win + Fútbol

2 de noviembre

Partido: La Equidad vs. Alianza FC

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: de Techo de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Envigado FC vs. Junior de Barranquilla

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Partido: Águilas Doradas de Sincelejo vs. Deportes Tolima

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

3 de noviembre

Partido: Patriotas vs. Boyacá Chicó

Hora: 2.00 p. m.

Estadio: La Independencia de Tunja

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Partido: América vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Millonarios vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Partido: Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Transmisión de TV:

4 de noviembre

Partido: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Transmisión de TV: Win + Fútbol