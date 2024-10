Marcelo Gallardo: “Antes de que yo llegara, Miguel Ángel Borja era el goleador del equipo”

Gallardo se refirió a la sequía de gol que sufre Miguel Ángel Borja con Los Millonarios de Argentina-crédito @RiverPlate/X

River Plate pasa por un momento crítico a nivel deportivo en el segundo ciclo del director técnico argentino, Marcelo Gallardo.

El 25 de octubre de 2024, el conjunto Millonario empató sin goles en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 19 del campeonato argentino, en donde el conjunto argentino sumó su tercer empate de forma consecutiva y lleva cuatro partidos sin ganar.

Eso sin contar el mal rato que le hizo pasar Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América el 22 de octubre de 2024, en donde con goles de Deyverson al 22 y 70, y de Paulinho al 74, vencieron en el MRV Arena de Belo Horizonte por 3-0 al cuatro veces campeón de América.

Por este motivo, Marcelo Gallardo se mostró preocupado por la situación y también se refirió al presente que vive Miguel Ángel Borja que en el mes de octubre solo lleva un gol: ante Vélez Sarsfield el pasado 19 de octubre de 2024 en el empate a un gol en el Más Monumental.

El Millonario empató en condición de visitante ante Defensa y Justicia sin goles el 25 de octubre de 2024-crédito Fotobaires

El histórico director técnico del cuadro millonario habló tras el empate sin goles ante Defensa y Justicia, y se refirió a la sequía de goles que vive Miguel Ángel Borja, pero se mostró optimista por lo que vendrá en las semifinales de Copa Libertadores y destacó la importancia de la hinchada para el partido del 29 de octubre de 2024:

“Sé que tenemos que hacer goles y no estamos haciéndolos, antes de que yo llegara, Borja era el goleador del equipo y ahora no está haciendo goles. Claramente tenemos que generar otras alternativas para hacerlos, todo eso hay que resolverlo en un partido. Es difícil, pero estamos acá, vamos a intentar generar eso, vamos a jugar con nuestra gente, nos va a acompañar, empujar e inyectar una dosis para que el equipo vaya en busca de esa épica, que es difícil, pero no imposible. No soy pesimista, todo lo contrario, estoy esperanzado”.

Mensaje de motivación de Marcelo Gallardo para reponerse de la situación adversa que vive River Plate

Marcelo Gallardo en el MRV Arena de Belo Horizonte-crédito Cris Mattos/REUTERS

Y es que el mal momento de River Plate preocupa, pero Gallardo también entregó un parte de tranquilidad a toda su hinchada, en donde esperan remontar el marcador adverso de 3-0:

“Cuando recibes un golpe duro, al que se queda con la cabeza agachada, hay que agarrarlo y levantarlo. El fútbol y la vida tienen estas cosas, no te puedes quedar con un cachetazo, hay que levantarse y seguir, al menos hay que intentarlo y dar pelea. Lo sufrimos, no lo pudimos controlar no porque el rival haya sido tan superior a nosotros, sino que pegó en los momentos justos. Recibimos los golpes, no nos pudimos reponer y el partido del martes tiene justamente esa condición para reponerse”.

En el fútbol no hay nada escrito, pero tal parece que la tarea que tendrán River Plate y Peñarol en sus encuentros será más que complicada: por los lados de River, tendrá que remontar un 3-0, mientras que Peñarol intentará hacer lo mismo con un 5-0 en contra.

“Jugar mejor, tomar mejores decisiones dentro del campo de juego, tener un mayor desequilibrio, ganar duelos en todos los sectores. Ahora tenemos que tratar de revertir haciendo los goles nosotros y defendiéndonos”.

Así se jugarán los partidos de vuelta de la Copa Libertadores

Los jugadores de River saludando a su fanaticada después del partido-crédito Cris Mattos/REUTERS

A continuación, estos son los horarios de los encuentros de semifinales de Copa Libertadores por los partidos de vuelta:

29 de octubre de 2024

Partido: River Plate vs. Atlético Mineiro

Marcador global: 3-0 a favor de Atlético Mineiro

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (Planes Estándar y Premium), Telefé YouTube, Pluto TV

30 de octubre de 2024

Partido: Peñarol (Uruguay) vs. Botafogo (Brasil)

Marcador global: 5-0 a favor de Botafogo

Estadio: Campeón del Siglo de Montevideo

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)