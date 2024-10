James Rodríguez se ahogó en la altura de El Alto: así fue el duro momento del volante de la selección Colombia

James Rodríguez no pudo brillar como se esperaba en El Alto, donde Colombia cayó ante Bolivia por 1-0 - crédito Juan Karita/AP Photo

La altura de El Alto fue un reto más grande de lo esperado para la selección Colombia, que no pudo desplegar su juego ante Bolivia, fue superado en la parte física y se quedó con la victoria por 1-0, con gol de Miguel Terceros, y le quitó el invicto de ocho jornadas en eliminatorias.

Sumado a eso, James Rodríguez se ahogó por las condiciones climáticas, que era uno de los temores en el combinado nacional porque casi ninguno de sus futbolistas estaba acostumbrado a jugar en medio de esas condiciones, solo unos cuantos que sabían lo que era correr a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

De su parte, el técnico Néstor Lorenzo explicó las razones de la derrota de sus dirigidos en Bolivia, argumento que una de las claves en el compromiso fue la definición a portería, en la que jugadores como Jhon Córdoba lamentaron que el esférico no entrara.

Colombia se ahogó en la altura

Desde el 4 de octubre que la selección Colombia empezó su proceso de adaptación a la altura boliviana, aunque no lo hizo en El Alto, sede del partido, sino en Cochabamba, que estaba aproximadamente 1.500 metros de altura más abajo de la ciudad donde los locales ganaron.

Un usuario de la red TikTok reveló el momento en que James Rodríguez, el capitán de la Tricolor, se le vio ahogado en el encuentro, debido a los esfuerzos que realizó para acompañar a sus compañeros en el ataque, así como bajar a campo propio para buscar el esférico.

El volante se vio desgastado y ahogado en la altura de El Alto, en la derrota 1-0 por eliminatorias - crédito @dieguin_acp/TikTok

Por esa razón, fue necesario que el volante usara oxígeno, en una pequeña bala, para recuperar el aliento, mientras el encuentro estaba detenido, aunque no fue suficiente porque los bolivianos se vieron en mejores condiciones físicas por la adaptación.

Cabe recordar que, Santiago Arias, que tomó el puesto del lesionado Daniel Muñoz por su lesión que lo sacó de la convocatoria, también sintió el ahogo de la altura y recurrió a lo mismo que James en el entretiempo, como lo captó una cámara del canal DirecTV, debido al esfuerzo por la lateral derecha.

Santiago Arias, lateral que jugó todo el partido con Colombia, ante Bolivia, tomó oxígeno en medio del juego - crédito @TheBigBoss1924 / X

“La precisión iba a ser clave”

Durante la rueda de prensa en El Alto, el técnico Néstor Lorenzo mostró su decepción por la derrota: “Tengo la frustración de lo que significa la derrota, jugamos el partido con un hombre de más y pudimos dominar el juego, pero no pudimos concretar, la precisión iba a ser clave hoy y ellos concretaron y nosotros no”.

Sobre la anotación de Miguel Terceros, que comenzó con un saque de banda y el jugador dejó en el camino a dos defensores, el entrenador explicó que todo se dio por el agotamiento de sus dirigidos, pues el rival fue más veloz para encontrar espacios.

Néstor Lorenzo perdió el invicto de ocho fechas en las eliminatorias con la selección Colombia, ante Bolivia por 1-0 en El Alto - crédito Conmebol

“El error del gol, son los mismos que se cometen en estas condiciones. Esto no tocaba cometerlo y no fue fácil. Bolivia corrió, ganó la segunda pelota y con uno menos tuvieron una ventaja en el mano a mano. Tratamos por todo lado, pero no entró. Había que tener paciencia porque las jugadas iban a llegar, pero no esperábamos el golazo del jugador de Bolivia”, dijo.

Lorenzo también se refirió a los errores cometidos en la cancha de El Alto, sobre todo en la zona defensiva, porque Bolivia probó mucho desde afuera del área y así fue como encontraron la anotación: “Es común que pase esto en la altura, la pelota viene muy rápido y es difícil de controlar. Merecíamos llevarnos algo y a pensar en Chile”.