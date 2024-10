Andrés Llinás explotó por posible “mano negra” del juez en partido contra América: “No se puede jugar fútbol”

Andrés Llinás aseguró que no cometió penal en el encuentro ante el América, que Millonarios perdió por 2-1 - crédito América de Cali

Millonarios volvió a conocer la derrota después de seis fechas consecutivas de invicto en la Liga BetPlay, esta vez ante el América de Cali por 2-1 en el estadio Pascual Guerrero, en duelo aplazado de la fecha seis y que dejó a los azules golpeados en su juego y lo que pueden lograr en el segundo semestre de 2024.

Más allá de las críticas al mal juego de los azules, Andrés Llinás acusó al árbitro Bismark Santiago por su mal trabajo, sobre todo en el penal que le pitaron al defensor sobre el delantero Rodrigo Holgado, en una acción que causó debate sobre la intensidad de la falta.

Dichas declaraciones se suman a lo que Alberto Gamero indicó en rueda de prensa, ya que también criticó la actuación del juez central, pero también reconoció que sus dirigidos cometieron errores que provocaron la caída en Cali y ahora deben ganar ante Fortaleza en la fecha 14 para mantenerse dentro de los ocho primeros.

“Esas agarraditas no son con la suficiente fuerza”

Durante el primer tiempo, el marcador se abrió a los 39 minutos con una anotación de Duván Vergara, que cobró un penal después de que el juez Bismark Santiago le pitara falta a Andrés Llinás sobre Rodrigo Holgado, porque aparentemente le agarró la camiseta para hacerlo caer al suelo.

En atención a los medios, Llinás se pronunció ante eso y criticó la decisión del árbitro: “Sí, lo dijimos en la cancha, que si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido, porque esas agarraditas que no son con la suficiente fuerza, que simplemente son muy suaves, que no derriban a ningún jugador, no se puede jugar fútbol”.

Para el defensor central, que volvía a la titular, la responsabilidad también es de los jueces asistentes en el video porque no lo llamaron en el momento para que revisara la acción, sino que se mantuvo en su decisión y que “para él era penal”, lo que causó mucha molestia en los jugadores.

“Nosotros le dijimos que en ninguna Liga pitarían un penalti de esos y mucho menos con VAR, pero él decía que para él era penal. Entonces, si para él era penal, la pregunta es para él, por qué lo pitó, que si para él es penal después de que lo vio y para los del VAR. A nosotros no nos pueden decir nada, yo creo que tengo la misma opinión que muchos de ustedes. De nada sirve venir acá a decir que fue o no fue penal, si nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final”, señaló el jugador.

“No tuvieron llegadas tan claras”

Andrés Llinás, de otra parte, se mostró decepcionado por la derrota pues, a su parecer, Millonarios estaba haciendo una presentación notable en el estadio Pascual Guerrero pese a que tuvo el marcador en contra en dos oportunidades, además de perder a Leonardo Castro por expulsión.

“Duele perder este partido, América, los primeros 10 minutos creo que fueron las más claras de ellos. El penalti todo el mundo lo vio y el segundo tiempo el único tiro al arco que tiene fue la desconcentración que tenemos, que sale Holgado habilitado, que puede tirar un buen centro, un buen gol”, afirmó.

Para finalizar, el defensor central dejó claro que el trabajo de sus compañeros era para quedarse con el empate: “Duele porque no tuvieron llegadas tan claras, (Diego) Novoa no me acuerdo de haber sacado una clara y por eso duelen estos partidos, porque son partidos controlados, que en esos pequeños detalles se marca la diferencia”