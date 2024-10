Premier League premió a Jhon Jader Durán: este es el reconocimiento que recibió el colombiano

Jhon Jader Durán lleva cuatro goles en siete partidos de la Premier League, en todos ellos entró desde el banco de suplentes - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Jhon Jader Durán se convirtió en el delantero de moda en el fútbol internacional, gracias a sus actuaciones en el Aston Villa de Inglaterra, que lo tienen en boca de varios medios locales, al punto de que consideran que el colombiano debe ser titular en los próximos partidos.

A ese buen momento del delantero colombiano, se le suma un premio otorgado por la Premier League, gracias a sus anotaciones, cuatro en siete partidos, en los que ingresó desde el banco de suplentes, y tres de sus anotaciones fueron para darle los tres puntos a los Villans.

Por el momento, Durán se encuentra con la selección Colombia en las eliminatorias al mundial de 2026, se perdió el partido ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas y se prepara para volver en el duelo frente a Chile, el 15 de octubre en Barranquilla.

El premio para Jhon Jader Durán

Durante la temporada 2024/2025, una de las sorpresas en la Premier League fue Jhon Jader Durán, ya que no contó con muchos minutos el año anterior, por decisión del entrenador, buscó equipo y tampoco lo encontró, así que lo convencieron para continuar en Aston Villa y respondió con goles.

Gracias a sus goles, el torneo le otorgó el premio a la mejor anotación en septiembre, un reconocimiento a los futbolistas con el tanto más destacado por los aficionados en la página oficial del campeonato, siendo elegido en medio de ocho opciones.

Jhon Jader Durán fue premiado por la Premier League con el mejor gol en septiembre de 2024 - crédito Premier League

La anotación la marcó el 14 de septiembre ante el Everton, en Villa Park, cuando Jhon Jader Durán entró en el segundo tiempo y sacó un remate fuerte desde fuera del área, que el portero Jordan Pickford no pudo atajar y se le metió por el costado superior derecho de la portería.

Con ese gol, el Aston Villa consiguió el triunfo por 3-2 sobre los Toffees en el campeonato y mantenerse en la pelea por los primeros lugares, ante un equipo que, pese a ser débil en el papel, le dio pelea y fue gracias al colombiano que sumaron los tres puntos.

Jhon Jader Durán no recibirá el premio hasta después del miércoles 16 de octubre, cuando salga de Barranquilla por el encuentro de la selección Colombia frente a Chile, el día anterior, y en el que seguramente sumará minutos en cancha.

“Durán se está volviendo cada vez más buscado”

Harry Redknapp, recordado entrenador en el fútbol inglés, se refirió a Jhon Jader Durán y cómo creció su nivel en el inicio de la temporada, al punto de decir que se convirtió en un problema para el técnico Unai Emery, porque lo mantiene como suplente.

“El problema no es cuando tienes demasiados, sino cuando no tienes suficientes. La competencia motiva a los jugadores; la mejor motivación es cuando sabes que si no haces algo pronto, el entrenador te echará”, dijo el entrenador al medio británico The Athletic.

Jhon Jader Durán también marcó en la Champions League contra el Bayern Munich, para el triunfo por 1-0 - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

Redknapp explicó que, debido a las buenas actuaciones del colombiano, aumentarán los clubes interesados en contratarlo y, al igual que el Chelsea, otros más le pondrán el ojo al delantero y, si no es en el mercado de invierno, las ofertas serán notorias a mediados de 2025, cuando se hacen más movimientos de jugadores.

“Durán se está volviendo cada vez más buscado. Sus actuaciones desde el banquillo están haciendo que los clubes lo tengan en cuenta para cuando llegue la próxima ventana de fichajes. Está en una buena posición ahora mismo con Emery, pero no querrá quedarse sentado durante un año haciendo lo que está haciendo. Querrá ser titular”, señaló.