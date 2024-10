Esto dice el reglamento sobre la polémica mano cobrada al portero de Atlético Nacional, que significó el gol del Deportivo Cali

Atlético Nacional empató 1-1 ante Deportivo Cali en el partido aplazado de la fecha 7, que se jugó en la noche del miércoles 9 de octubre - crédito Colprensa

Atlético Nacional y Deportivo Cali protagonizaron un empate 1-1 en un partido lleno de controversias en Medellín. El encuentro, que dejó a Nacional en la tercera posición del campeonato con 23 puntos, se vio marcado por una jugada polémica que permitió al equipo visitante igualar el marcador.

Según lo observado en las repeticiones, el árbitro sancionó una falta al borde del área al considerar que el arquero de Nacional, Marquínez, había tomado el balón fuera del área, aunque las imágenes mostraron lo contrario. El gol del empate llegó tras el cobro de esa falta, cuando Andrey Estupiñán desvió un remate de media distancia de Fabián Viáfara para sellar el 1-1 definitivo, que permite a los Azucareros alejarse un poco de los puestos de descenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Edwin Cardona fue uno de los jugadores que manifestó abiertamente su descontento por la actuación arbitral, asegurando que esta entorpeció su trabajo debido a una polémica acción.

“Creo que la figura es el equipo; hemos hecho un gran trabajo. Pero me da tristeza esto, otra vez, me sucede a mí. Hace un año y seis meses no me sancionan un penalti contra América. No me gusta hablar de esto, pero todos ven que no tocó el balón afuera. Es triste, triste porque venimos de hacer un trabajo muy importante en la ciudad de Pasto y queríamos darle una alegría a nuestra hinchada. Que nos perjudiquen así nos deja muy tristes”, expresó el jugador.

Luis Marquinez toca una parte del balón con su mano derecha por fuera del área, lo que configura la falta indirecta bien sancionada por el juez - crédito Win Sports

Sin embargo, las declaraciones del capitán de Atlético Nacional denotan su falta de conocimiento del reglamento, en el cual se establece que la mano del portero Luis Marquinez fue bien interpretada por el juez central.

El reglamento de la IFAB, adoptado por la Dimayor para todas sus competencias, indica que no importa si el balón no supera toda la línea del área, basta con tocarlo con la mano por fuera de la zona permitida para sancionar la infracción.

Esto dice la IFAB sobre las jugadas donde el portero coge el balón por fuera del área - crédito IFAB/X

“Lo que importa es el punto exacto en el que la mano del portero toca el balón. Si el contacto se produce fuera del área penal, se comete una falta directa (aunque el balón no esté totalmente fuera del área penal). La posición de los pies del portero es irrelevante”, posteó la International Football Association Board en su cuenta de X, el 17 de septiembre del 2024.