Nacional arremetió contra la Dimayor y Junior por fuerte sanción: anunció medidas

Atlético Nacional necesita una victoria contra Patriotas por la Liga BetPlay, pero tendrá bajas sensibles en su nómina - crédito Colprensa

Atlético Nacional pasa por uno de los momentos más complejos en el fútbol colombiano en los últimos años. Debido a la sanción del Comité Disciplinario, no tendrá público como local durante seis jornadas, deberá pagar dos multas de $40 millones y fue declarado perdedor del partido ante Junior, por desmanes de los hinchas de ambos equipos.

Por esa razón, el club verde se pronunció por primera vez y declaró como “nefasta” la decisión de Dimayor, además de que el presidente Sebastián Arango dijo que fue injusto que los barranquilleros se quedaran con los puntos porque iban perdiendo el partido por 2-0 antes de la suspensión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De otra parte, también se aclaró por parte de Nacional en qué encuentros se hará efectiva la suspensión de la plaza, pues los aficionados estaban confundidos si será solo por la Liga BetPlay o involucrará a la Copa Colombia, en la que recibirá a Jaguares por cuartos de final.

“Manifestamos nuestro rechazo”

Luego de que se conociera la resolución 080 de 2024 del Comité Disciplinario de Dimayor, que dejó al verde sin puntos y seis jornadas sin público, el equipo mostró en rueda de prensa su rechazo a esa decisión porque la calificaron como desproporcionada y “nefasta”.

“Sobre las sanciones, manifestamos nuestro rechazo dado que las consideramos desproporcionadas. Consideramos que argumentamos el origen y lugar específico en los que desencadenaron las acciones”, mencionó el presidente de Nacional, Sebastián Arango.

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, no aceptó la sanción de Dimayor y la calificó como desproporcionada - crédito @juandl84/X

El directivo agregó que “se entrega un mensaje nefasto al declarar ganador al equipo que representa a la hinchada que empezó los desmanes en un partido que estaba perdiendo con suficiencia”, pues el marcador iba 2-0 a favor del local a los 54 minutos.

Arango, al igual que muchos sectores, criticó que se sancionara con puntos al cuadro local por lo que señala que es culpa de los hinchas visitantes: “La desproporción y mala interpretación de los hechos, conllevan un precedente riesgoso en el fútbol colombiano. Es abrir la puerta para que los enemigos del fútbol sean incentivados y traten de conseguir los puntos de manera violenta en las tribunas y no en la cancha”.

Dura sanción y multa deberá pagar Nacional tras los disturbios en el Atanasio Girardot el 26 de septiembre - crédito Juan Cardona/Colprensa

Sobre el paso a seguir, el presidente de Atlético Nacional anunció que “utilizaremos todos los recursos para apelar las sanciones y Nacional agotará los recursos de reposición y apelación, acudiendo de ser necesario al Tribunal del Deporte” para las dos sanciones, entre ellas que se les entregue los tres puntos ante Junior.

Otro dato que Sebastián Arango aclaró es que la suspensión de la plaza durante seis jornadas solo será para la Liga BetPlay, así que en la Copa Colombia no aplicaría, aunque es probable que ante Jaguares se cumpla la última fecha de las dos que la Alcaldía de Medellín castigó al club, que se suman otras dos a la tribuna norte.

“No podemos ponernos en el papel de autoridades”

Sebastián Arango también se refirió a los argumentos de Dimayor para las sanciones sobre Atlético Nacional, ya que lo responsabilizó de la logística y organización del partido, entre ellos la aprobación e ingreso de los aficionados visitantes, que comenzaron los desmanes ante la hinchada del verde en la tribuna norte.

“No estamos facultados para encargarnos de forma directa del cuidado de un recinto público y no podemos ponernos en el papel de autoridades”, señaló el dirigente, además de que, “de acuerdo con el Código de Policía, no es permitido que un personal de logística haga requisas personales”.

La Alcaldía de Medellín emitió el cartel de los 10 hombres más buscados por disturbios en el estadio Atanasio Girardot - crédito @FicoGutierrez/X

Para Atlético Nacional, consideró que “no es negligencia por la responsabilidad de unos hinchas del Junior, la decisión de permitir hinchada visitante tampoco corresponde, se toma de manera consensuada en la comisión de seguridad, comodidad y convivencia”.

“No es potestad la forma como se realizan los controles y separación de hinchas, ni tampoco la forma como se maneja cualquier incidente. Está claro que las obligaciones de seguridad y orden público no se pueden trasladar a los clubes”, añadió.