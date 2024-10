Exjugador de Millonarios estaría cerca de dirigir a gigante de México: de quién se trata

Jugó en Millonarios y estaría cerca de dirigir en el fútbol mexicano - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Federico Insúa, recordado por su paso como futbolista en Millonarios, podría asumir la dirección técnica de Chivas de Guadalajara tras la inminente salida de Fernando Gago.

Según la prensa mexicana, “el Pocho”, que ha trabajado como asistente técnico junto a Gago en clubes como Aldosivi y Racing Club de Avellaneda, es el principal candidato para ocupar el puesto. La decisión se produce en un contexto donde las opciones de entrenadores disponibles en el mercado son limitadas.

El Rebaño tendría a un exMillonarios en el banquillo técnico

La salida de Gago de Chivas parece estar motivada por su interés en dirigir a Boca Juniors, club con el que ya habría acordado los términos económicos y la extensión de su contrato. Ante esta situación, Chivas se ha visto en la necesidad de priorizar la búsqueda de un nuevo técnico en medio del torneo. Insúa, ya forma parte del cuerpo técnico de Chivas, lo que le da un conocimiento previo de la plantilla y del funcionamiento interno del club.

“Federico ‘el Pocho’ Insúa sería el encargado de tomar las riendas del Guadalajara ante la salida de Fernando Gago”, publicó diario Récord.

A pesar de que Insúa no ha tenido experiencia previa como entrenador principal de un equipo profesional, su cercanía con el plantel y su experiencia como asistente técnico podrían jugar a su favor. Sin embargo, el acuerdo entre ex Millonarios y la dirigencia de Chivas aún no está cerrado, y se espera que en las próximas horas se defina si finalmente asumirá el cargo o si se optará por buscar a otro candidato.

Así mismo, el medio citado apunto a que la separación de Gago e Insúa se debe a que existe diferencias entre ambos.

“Fuentes cercanas a RÉCORD han confirmado que la relación de Fernando Gago con Federico Insúa no estaba en buenos términos, motivo por el que no acompañará al actual técnico de Chivas en la que será su nueva aventura”.

El exjugador de Millonarios suena para dirigir a las Chivas Rayadas de Guadalajara - crédito @record_mexico/X

La posibilidad de que Insúa asuma la dirección técnica ha generado opiniones divididas. Algunos consideran que es arriesgado darle la responsabilidad a alguien sin experiencia como entrenador principal, mientras que otros ven en él una oportunidad de continuidad y estabilidad para el equipo.

Cabe recordar que, durante su carrera como futbolista, Insúa dejó una buena impresión en Millonarios con 10 goles anotados en 40 partidos, lo que le ha valido el reconocimiento de un sector de la hinchada.

La situación en Chivas refleja la complejidad de gestionar cambios en la dirección técnica en medio de un torneo, especialmente cuando las opciones en el mercado son escasas. La decisión final sobre el nuevo entrenador será crucial para el futuro inmediato del equipo y su desempeño en la competición actual.

Recorrido de Federico Insúa

Federico Insua jugó en Millonarios FC en 2015 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Nació el 3 de enero de 1980 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy niño demostró su habilidad con la pelota e hizo parte de las inferiores de Argentinos Juniors con el que debutó en primera el 18 de noviembre de 1997.

Tras cuatro años en el club de la Paternal, “el Pocho” fichó por Independiente de Avellaneda en 2002. Con los Diablos Rojos demostró sus condiciones en 56 partidos con registro de 14 anotaciones. Tuvo un breve paso en 2003 por España en donde jugó para el Malaga para luego regresar al “Rey de Copas”.

Entre 2005 y 2006 actuó para Boca Juniors y fue campeón en dos oportunidades del fútbol argentino como de la Copa y Recopa Sudamericana. Además, del Xeneize “el Pocho” Insúa defendió las camisetas de América de México, Borussia Mönchengladbach, Bursaspor, Necaxa y Vélez Sarsfield.

Con el seleccionado argentino fue parte del combinado sub-20, que participó en el mundial de Nigeria en 1999, mientras que con la absoluta fue internacional en 14 oportunidades.