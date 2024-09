Gol de Linda Caicedo: la colombiana regresó a la titularidad en el Real Madrid y pagó con gol

Así fue el primer gol de Linda Caicedo con el cuadro Merengue en la temporada 2024-2025, además el primero como titular - crédito DAZN

Luego de que Linda Caicedo regresara a Madrid tras una larga ausencia en los entrenamientos del Real Madrid, por disputar la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y el torneo de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, la colombiana fue por primera vez titular luego de al menos cinco partidos convocada, pero no siendo utilizada por el entrenador Alberto Toril.

La figura colombiana de 19 años volvió al once inicialista de la Casa Blanca para enfrentar a la Unión Deportiva Tenerife en el duelo válido por la cuarta jornada de la Liga F. Esto fue importante para el rendimiento la atacante que marcó el 2-0 parcial a favor de su club al minuto. Linda recibió un pase largo, desde campo propio e inició su desborde por la banda izquierda del campo de juego.

Su velocidad le permitió pisar el área rival y allí, aunque incluso intentaron derribarla con falta, no se dejó caer y regateando a la portera y a una defensora, quedó en posición de gol para marcar su primera anotación en la temporada 2024-2025. La danesa Caroline Møller fue la autora de los otros dos goles en la goleada parcial 3-1 de Real Madrid.

El Real Madrid, que ha iniciado la temporada con competiciones tanto en LaLiga F como en la Champions League, se prepara para enfrentar a equipos como Chelsea (Inglaterra), Twente (Países Bajos) y Celtic (Escocia) en la fase de grupos de la Champions League.

Entrenador de Real Madrid ya advertía sobre el nivel de Linda Caicedo

Linda Caicedo jugará su segunda temporada con el Real Madrid Femenino - crédito Real Madrid Femenino

Linda Caicedo, una de las figuras destacadas de la Selección Colombia Femenina durante el Mundial Sub 20, aún no ha debutado en la temporada actual con el Real Madrid. A pesar de su regreso a España tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final del torneo, la delantera colombiana no ha sumado minutos en los partidos recientes del club merengue, tanto en LaLiga F como en la Champions League.

El técnico del Real Madrid, Alberto Toril, explicó en una rueda de prensa los motivos detrás de la ausencia de Caicedo en el campo. Según Toril, la jugadora ha estado fuera del equipo durante varios meses debido a su participación en el Mundial Sub 20 y en los Juegos Olímpicos, lo que ha afectado su ritmo de juego. Sin embargo, el entrenador español confía en que pronto podrá integrarse plenamente al equipo y demostrar su talento.

“Linda Caicedo viene bien, con ritmo, pero lleva unos meses fuera del equipo. Es una jugadora muy importante para nosotros y seguramente en breve esté. Linda es especial, con un talento muy definido y ojalá esté pronto”, afirmó Toril.

Desde su llegada al Real Madrid a principios de 2023, Caicedo ha disputado 39 partidos en diversas competiciones: 27 en LaLiga F, 6 en la Champions League, 5 en la Copa de la Reina y 1 en la Supercopa de España. A pesar de su destacada trayectoria, su ausencia en los partidos recientes había generado expectativas sobre su regreso.

Selección Colombia jugará contra Brasil en fecha FIFA de octubre

Linda Caicedo disputó los cinco partidos de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 de 2024 - crédito Colprensa

La Selección Colombia Femenina se prepara para enfrentar a Brasil en dos partidos amistosos programados para los días sábado 26 y martes 29 de octubre, según informaron fuentes cercanas al equipo. Estos encuentros marcan el inicio de la preparación del conjunto colombiano para la Conmebol Copa América Femenina 2025, que se celebrará en Ecuador.

El equipo colombiano, dirigido por Ángelo Marsiglia, se reencontrará con la escuadra brasileña después de 215 días. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue durante la Concacaf Copa de Oro, en la fase de grupos. Este será el segundo enfrentamiento entre Colombia y el equipo dirigido por Arthur Elías en 2024, quienes recientemente celebraron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los partidos amistosos se llevarán a cabo en el Estado de Espírito Santo, marcando la primera vez que el equipo femenino brasileño juega en esta región.