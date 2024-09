Por reclamar salarios, un técnico del fútbol colombiano salió de un equipo: “Teníamos dos meses que no pagaron”

Martín Cardetti, que fue campeón con Llaneros en la Primera B, renunció por falta de salarios - crédito Llaneros FC

El fútbol colombiano siempre ha tenido alguna dificultad para que sus equipos puedan crecer, uno de ellos es la violencia de sus hinchas como ocurrió en el juego entre Nacional y Junior, en Medellín el 26 de septiembre, que dejó 20 personas heridas y 10 sospechosos que son buscados por las autoridades.

Sumado a eso, la crisis económica de algunos clubes es constante y uno de ellos se quedó sin entrenador por esa razón, ya que se fue de su cargo por reclamar salarios atrasados y una serie de premios que no solo le debían a él, sino a los jugadores que venían destacándose.

Tanto en la primera como la segunda división ocurren esas situaciones de falta de pago a los deportistas y entrenadores, casos recordados como el del Cali en 2023 que estuvo a un paso de perder el reconocimiento deportivo, hecho que sí le ocurrió al Cúcuta en 2020 y no volvió al profesionalismo sino hasta 2022.

“El desgaste fue por cobrar lo que trabajábamos”

Como en cualquier empresa, a sus empleados les causa incomodidad no recibir su respectivo pago por su trabajo, y cuando se tiene un retraso enorme en ese tema, se llega a un punto de desvincularse, como ocurrió en Llaneros que perdió a una de sus piezas más importantes.

El técnico Martín Cardetti dejó al club de Villavicencio el 1 de septiembre por falta de pago, al igual que a los jugadores y que venían reclamando hace tiempo, algo de lo que explicó durante una entrevista con la emisora Caracol Radio y resaltó que se llevó un recuerdo feliz por ganar el primer semestre de la temporada 2024.

“Fue una linda experiencia, un campeonato, contento por lo que logré. La dirigencia tomó la decisión de que no continuáramos con el proceso(...) El equipo iba muy bien, segundo en clasificación, segundo en el torneo”, dijo el entrenador argentino.

Cardetti mencionó el reclamo por los salarios venía desde finales del primer semestre: “Yo creo que hubo un desgaste por querer cobrar los sueldos que no pagaron y que nos deben, un premio que habíamos acordado por el campeonato que tampoco lo pagaron. Entonces el desgaste fue desde ese lado, por querer cobrar lo que trabajábamos nosotros”.

Pedro Depablos reemplazó a Martín Cardetti en Llaneros y espera disputar la gran final por el ascenso en diciembre de 2024 - crédito Llaneros FC

De otra parte, el técnico dejó claro que no tenía intenciones de renunciar, sino que quería pelear el ascenso en diciembre: “Nosotros habíamos planteado el objetivo de ascender con el equipo, yo no quise renunciar, teníamos fe que podíamos ascender. Habíamos dicho que íbamos a aguantar hasta el final, pero siempre reclamando los sueldos retrasados, teníamos dos meses que no pagaron y lo que acordamos con el premio”.

“Ojalá pueda seguir aquí en Colombia”

Martín Cardetti tiene experiencia en equipos como Bogotá FC, Santa Fe y Llaneros, con lo que mostró su deseo de seguir en Colombia por más tiempo, en especial por su familia: “Es donde decidí vivir, estoy muy feliz con lo que me está pasando familiarmente, entonces espero pueda conseguir algo y seguir en el país”.

Llaneros fue campeón del primer semestre en la segunda división, que le permitió clasificar a la final por el ascenso - crédito Colprensa

Aunque por el momento se encuentra descansando, revisa ofertas y reconoce el nivel del fútbol colombiano, tanto en primera como segunda división, pero resaltando que se debe solucionar el tema económico porque en muchos clubes cuentan con el mismo problema de Llaneros de Villavicencio.

“La verdad, es apasionante, hay problemas económicos como en todo lado, pero el torneo en sí es muy competitivo. Hay buenos entrenadores, buenos jugadores, creo que en otras cosas podría ser hasta mejor. Hay equipos que podrían ser más organizados, pero por los problemas económicos no lo consiguen”, afirmó.