Nairo Quintana volvió a ser sancionado por la UCI: violó una norma en la Vuelta a España

Nairo Quintana finalizó en la posición 31 de la Vuelta a España, en la que no figuró en ninguna de las 21 etapas - crédito Movistar Team

Nairo Quintana está culminando una temporada en la que no pudo demostrar toda su capacidad como en sus mejores años, pues en lo que va de 2024 no ha destacado en ninguna competencia, disputando do de las grandes vueltas y sin entrar a los 10 primeros de la clasificación general.

Sumado a eso, la Unión Ciclista Internacional sancionó al ciclista boyacense por una infracción cometida en la Vuelta a España, que también le significó un castigo al Movistar Team, equipo que confió en el colombiano para recuperar el ritmo tras un año sin actividad por uso de sustancias prohibidas.

De otro lado, los colombianos en la escuadra española contarán con un nuevo compañero en la temporada 2025, alguien muy conocido en América Latina y que ganó muchos trofeos en su país, que ahora dará el salto a la categoría World Tour para figurar entre los mejores.

Nueva sanción para Nairo Quintana

La UCI había castigado a Nairo Quintana en 2022 por usar tramadol durante el Tour de Francia, en el que terminó en la sexta casilla de la clasificación general, y durante 2023 no encontró equipo en ninguna categoría del ciclismo profesional, quedando a la deriva hasta que Movistar lo recontrató para 2024.

Ahora la misma organización volvió a castigar al boyacense, esta vez por violar una norma de la Vuelta a España por botar objetos en zonas no autorizadas por la organización, algo que se viene controlando para evitar la contaminación de basura y el cuidado del medio ambiente.

Nairo Quintana fue sancionado por la UCI con 25 puntos y 500 francos suizos por botar objetos en zonas prohibidas de la Vuelta a España - crédito Movistar Team

El castigo para Nairo Quintana fue de 25 puntos en el ránking internacional de la UCI, además de una multa de 500 francos suizos, una decisión que fue ratificada el 25 de septiembre y con la que el Movistar también sufrió con una deducción de 25 unidades en el listado de conjuntos del World Tour.

Quintana fue perjudicado porque bajó posiciones en el escalafón mundial, pasando de la posición 379 con 233 puntos, a bajar hasta la casilla 427, saliendo del top 400 y que sigue perjudicando al corredor en su carrera, pues hasta hace algunos años se encontraba entre los 10 primeros.

Nairo Quintana tuvo una temporada discreta en 2024, en su primer año tras no encontrar equipo en 2023 - crédito @GettySport - @MovistarTeam / X

Movistar también se vio afectado porque se encuentra en la pelea por no bajar de categoría, manteniéndose en la posición 13 gracias a la actuación de Enric Mas en la Vuelta a España, pues finalizó en la tercera posición de la clasificación general y eso le permitió al equipo sumar una buena cantidad de unidades.

Nuevo compañero

El Movistar le sigue apostando a los jóvenes latinoamericanos para su futuro, así fue como encontró a estrellas del nivel de Richard Carapaz, Nairo Quintana, Andrey Amador, Einer Rubio y ahora contrató a Orluis Aular, venezolano que empezará su camino en 2025 proveniente del Caja Rural.

El venezolano Orluis Aular ficha por el Movistar durante dos temporadas - crédito EFE/ Manuel Bruque

“Nunca imaginé llegar al World Tour. Siempre tuve como objetivo ir paso a paso. Busqué llegar a Europa, y gracias a Jesús Rodríguez Magro pude competir en España con el EC Cartucho. Pasé después a Bélgica durante dos años, un lugar en el que aprendí muchísimo; de allí salté a Japón; y desde ahí logré mi objetivo de, al menos, ser ProConti con Caja Rural, a quienes agradezco mucho la oportunidad que me dieron en su día”, declaró el campeón de su país.

El venezolano añadió que “me hace muy feliz y, a la vez, me brota muchos sentimientos, porque no ha sido nada sencillo. 2024 ha sido mi mejor año. Temporada tras temporada he ido mejorando, y este año he podido mantener mucha constancia en rendimiento y resultados, con la voluntad de llegar al WorldTour. Creo que ese deseo me ha impulsado a trabajar como nunca antes”.