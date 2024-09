Fluminense tiene una nueva figura colombiana: así fue la adaptación de Kevin Serna

Kevin Serna suma 12 partidos con Fluminense entre julio y septiembre de 2024, con un gol y 12 asistencias - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Fluminense está haciendo lo posible para salvar la temporada 2024, en la que se encuentra en la pelea no solo por llegar a semifinales de la Copa Libertadores, sino para mantenerse en la primera división de Brasil porque está en zona de descenso a la Serie B.

Entre los jugadores destacados hay un colombiano, pero no es Jhon Arias sino Kevin Serna, el atacante que puede jugar de volante o extremo, se adaptó rápido a lo que le pidió el técnico Mano Menezes y sus compañeros lo recibieron de la mejor manera en el conjunto Carioca.

Serna ahora tiene un reto importante el miércoles 25 de septiembre, cuando Fluminense se juegue casi que toda su campaña en el año ante el Atlético Mineiro en Belo Horizonte, con la serie igualada sin goles y la necesidad de un buen resultado para su hinchada.

Serna, la nueva figura de Fluminense

Fluminense venía disfrutando de la actuación de Jhon Arias desde 2021, cuya velocidad y goles le permitieron al club ganar tanto la Copa Libertadores 2023 como la Recopa Sudamericana 2024, convirtiéndose en referente de un club que no tenía mucha historia a nivel internacional.

Kevin Serna arribó a Flu con esa estela de seguir los pasos de su compatriota y en charla con el medio Globo habló sobre cómo fue su llegada: “Muchos decían que tenía que agradecerle, por eso me compraron (risas). Siempre jugaban mucho, mostraban el video. André es un gran ser humano y mira dónde está. Se lo merece. Agradecido con mi vida, por esto y por toda la confianza. Dijeron que le pasáramos un porcentaje”.

Kevin Serna llegó a Fluminense en julio de 2024, procedente de Alianza Lima - crédito EFE

Sobre cómo se dieron las negociaciones, el colombiano proveniente de Alianza Lima dijo que fue sorpresivo que lo contactaran, debido a que no esperaba salir del fútbol peruano hasta 2025 por la eliminación en Copa Libertadores y no figurar en la Liga 1.

“Se me pasó por la cabeza, pero no que fuera tan rápido. La Copa (Libertadores) ya había terminado para Alianza Lima. Me dije (a mí mismo) que tal vez el año que viene podría haber algo. Cuando mi representante me dijo “aquí está la posibilidad. ¿Vamos?”, dije “¿cuándo tenemos que irnos?”. Fue muy rápido, pero estoy feliz”, mencionó.

“Jhon Arias me ayudó mucho”

En el momento que Serna empezó sus prácticas en el Fluminense, mencionó que una de las personas que empezaron a ayudarlo fue Jhon Arias, no solo en el lenguaje, sino en el ambiente del equipo y la actualidad, eso le ayudó en su adaptación.

Jhon Arias siguió en Fluminense para la temporada 2024, pese a que tuvo opciones de llegar al fútbol europeo desde 2023, y ayudar a Kevin Serna - crédito Sergio Moraes/REUTERS

“Me ayudó mucho explicándome cómo era la situación aquí. Pero se acercaron muchos jugadores: Canó, Thiago Santos, Ganso. La verdad es que además de saber que son grandes jugadores, me impresionaron mucho como personas. Te agradezco la ayuda que me brindaste”, mencionó.

Serna también reveló el secreto para que en solo dos meses se destacara en Brasil: “Llegué con la mentalidad de que tenía que adaptarme lo antes posible para ayudar al equipo. Me dio mucha alegría poder llegar y adaptarme rápido con mis compañeros. Parte de mi rápida adaptación se debió a ellos. Me hicieron sentir muy bien”.

El técnico de Fluminense, Mano Menezes, le ha pedido mucho a Kevin Serna para que se afiance en el ataque - crédito Sergio Moraes/REUTERS

El colombiano terminó refiriéndose a lo que Mario Menezes le pidió en Fluminense: “Lo que siempre me ha caracterizado como persona y profesional es la dedicación. Deja todo en el campo, sube, baja, defiende, muévete para todos lados”.

“Creo que la confianza del profesor viene de saber que tiene un jugador que va a correr. A veces hasta me dice que deje de correr tanto (risas). Pero creo que está ahí. Intento ayudar a la defensa, porque muchas veces los atacantes siempre queremos estar delante. Siempre me gusta ser muy descarado, afrontarlo. Creo que esto puede ayudar a la decisión del profesor”, añadió.