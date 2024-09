Entrenador que descubrió a Yaser Asprilla denunció a Envigado: “Nos engañaron y no hemos recibido ningún beneficio”

Asprilla tomó la camiseta 10 del Girona, lo que representa la esperanza que tienen en él - crédito EFE/Sergio Pérez

Yaser Asprilla fue el futbolista colombiano que más impacto generó en el mercado de fichajes en Europa, puesto que tras la Copa América estuvo a punto de ser contratado por el Stade Rennais, pero un inconveniente con su representante hizo que la negociación se cayera.

De la misma forma, una firma de representantes indicó que ellos eran los que tenían un vínculo con el futbolista, pero finalmente, el extremo pudo terminar con este conflicto y terminó firmando con el Girona de España.

Desde su llegada a Catalunya, el colombiano ha recibido múltiples halagos por parte de la directiva del club y su entrenador, Míchel Sánchez, que afirmó que las aspiraciones del Girona en la Champions dependerán de lo que pueda hacer en el terreno de juego Yaser.

“Tiene capacidad de tiro, de último pase, de superar rival, de dar continuidad, de generar superioridades. Es un jugador con un talento brutal, es nuestro en propiedad. Un chico que tenemos muchas esperanzas puestas en él. El club piensa que es uno de nuestros valores más importantes para los próximos años. Tenemos muchas esperanzas puestas en Yaser”.

Un nuevo conflicto por la formación de Asprilla

El extremo debutó en la UEFA Champions League - crédito @GironaFC_ES / X

Mientras que Asprilla brilla en Europa, en Colombia Sergio Checho Bustamante, profesional en deportes y educación física, denunció a Envigado por los derechos de formación del extremo. En diálogo con Publimetro, Bustamante reveló que él fue el que descubrió al futbolista cuando tenía siete años y fue recomendado por su hermano.

“Yo conozco a Yaser desde los siete años. Conformamos un grupo de niños en un corregimiento que se llama Tienda Nueva en 2011 y el hermanito de él (Yáser) me dijo que no lo dejaban venir por tema de desplazamiento. Yo le di para el pasaje y a los siete años descubrí a la joyita que ustedes están viendo hoy. Es un niño con mucho talento, entonces fue algo muy bonito, porque hicimos un proceso de dos años y de ahí surgió la necesidad de buscarle mejor competencia para que se diera a conocer”.

El entrenador recordó que Yaser fue “adoptado” por el propietario de Envigado Palmira, lo que le permitió avanzar en su carrera y luego llegar a “La cantera de héroes” en Antioquia.

“Yo conseguí la escuela Envigado Palmira, que fue donde él hizo sus primeros pasos, pues tuvo un proceso hasta los 11 años. Estuvimos en Medellín y allí lo vieron “Totono” Grisales y Juan Carlos Ramírez, quienes lo llevaron a Envigado y ahí comenzó la filial”, indicó Bustamante a Publimetro.

Antes de su fichaje, Yaser tuvo un inconveniente con su representación - credito EFE

Tras varios años en la cantera del club, Asprilla debutó, brilló con Envigado y fue vendido a Watford de Inglaterra, que fue el momento en el que Bustamante descubrió que no tenía ningún porcentaje por la formación del extremo ni la institución cumplió con la promesa de tener un convenio con su escuela.

“Nosotros confiamos en Envigado y lo enviamos. El dueño nos propuso hacer un convenio después y nosotros por no frenar al niño lo aceptamos, pero por él nunca hemos recibido nada, fue más una labor social. Los directivos del Envigado nos manifestaron que estaban en la lista Clinton, entonces no podían hacer convenios. Nosotros no pedíamos dinero sino un convenio. Como nos convertimos en filial, Envigado dijo que daban el 50%, yo me opuse al principio, pero al final cedimos por el afán que el niño jugara y se quedara allá”.

Debido a esta situación, en la escuela tomaron la decisión de demandar a Envigado ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que es el organismo internacional que hace las veces de mediador en las disputas en torno al deporte.

“El presidente Ramiro Ruiz se inventó unas situaciones para no hacer el convenio y hasta el sol de hoy no hicieron el convenio, nos engañaron y no hemos recibido ningún beneficio. Nosotros ya pusimos una demanda en el TAS contra Envigado en pro de que nos respeten la palabra porque este es un proyecto que tenemos así como lo tuvieron ellos. Mi familia fue muy cercana a Yaser, estuvimos en momentos difíciles, así que uno espera una retribución porque ha sido nuestro trabajo toda la vida”.