Luisa Agudelo recibió sentido mensaje por parte de su novio tras la eliminación del Mundial Femenino Sub-20

La pareja de la golera le dedicó un sentido mensaje tras la eliminación en el mundial femenino sub-20 - crédito @camilonievar/Instagram

Continúan las repercusiones tras la eliminación de la selección Colombia femenina sub-20 de la copa del mundo que se está disputando en el país. Las cafeteras cayeron desde el punto blanco del penal 3-0 (2-2) ante Países Bajos.

El encuentro, válido por los cuartos de final del mundial sub-20, se llevó a cabo en el Pascual Guerrero, que contó con gran asistencia de público que se llevó una sorpresa por el resultado que dejó acabó con la ilusión de las dirigidas por Carlos Paniagua.

Luisa Agudelo recibió apoyo de su novio tras la eliminación en la copa del mundo sub-20

La portera, de 17 años, fue de las grandes figuras de la selección Colombia sub-20 - crédito @luisa_more_27/Instagram

A través de sus stories de Instagram, Camilo Nieva, que también es futbolista, colgó una fotografía de su novia con mensaje de apoyo para la portería de la selección Colombia sub-20, que tuvo grandes actuaciones durante el torneo.

“Esto no termina aquí mi amor, sé todo lo que diste y lo tanto que anhelabas este Mundial. Todos sabemos que no te ahorraste nada y dejaste todo por Colombia en cada partido. Qué orgulloso me siento de verte crecer día a día en tu profesión. ¡Eres gigante! Respeto y admiración total hacia ti.

El jugador dedicó un sentido mensaje a su pareja tras la eliminación de la copa del mundo - crédito @camilonievar/Instagram

En la misma red social, Agudelo respondió a Nieva: “Te amo inmensamente mi amor, muchas gracias por siempre estar conmigo y por todo el apoyo. Eres increíble”, escribió la jugadora del Deportivo Cali.

En otra de sus publicaciones en Instagram, la guardameta agradeció el apoyo del público que acompañó a la Tricolor en Bogotá, Medellín y Cali.

“Ha sido duro asimilar las cosas, pero como siempre he dicho el tiempo de Dios es perfecto y solo él sabe por qué quiso esto para nosotras. Solo queda agradecerle inmensamente a todas las personas que nos apoyaron, que estuvieron con nosotras y creyeron en todo momento. Gracias a esas 20 jugadoras y cuerpo técnico que no se ahorraron ni una gota de sudor y lucharon hasta el final. Solo queda levantar cabeza, sacudirse y preparase para lo que viene. Esto no para aquí y sé que seguiremos luchando para algún día poder cumplir el sueño mundialista 🇨🇴❤️”.

La portera cafetera se pronunció tras la eliminación en la copa del mundo sub-20 - crédito @luisa_more_27/Instagram

Trámite del partido

En los primeros minutos del compromiso, Colombia fue una aplanadora, generando varias aproximaciones de peligro con Linda Caicedo como protagonista; sin embargo, la jugadora del Real Madrid no estuvo precisa como en otros partidos.

A diferencia de Caicedo, Karla Torres tuvo una gran tarde abriendo el marcador a los 14 minutos con un remate que dejó sin chances a la portera de Países Bajos, que intervino en varias acciones de riesgos.

A pesar del dominio, las neerlandesas llegaron a la igualdad en el marcador con un tanto de cabeza de Stoit, que sin marca solo tuvo que mandarla aguardar.

En el segundo tiempo, aunque sin mucha claridad, Colombia se adueñó de la pelota y encontró nuevamente en Karla Torres su solución con una anotación de gran factura que parecía ser la definitivamente, pero los errores defensivos privaron a las cafeteras de celebrar un triunfo que hubiese sido histórico, pero que Weiman evitó a los 85 de juego.

En los cobros, desde el punto blanco del penal, Ridder, Kroese y Buikema convirtieron para Países Bajos, mientras que Gabriela Rodríguez, Katerine Osorio y Juana Ortegón fallaron para la Tricolor.

Lo que viene para Luisa Agudelo

Luego del trago amargo que significó la eliminación del mundial femenino sub-20, Luisa Agudelo deberá concentrarse en su participación con Deportivo Cali en la Copa Libertadores, que se disputará en octubre en Paraguay.

El vigente campeón del fútbol colombiano quedó el grupo D junto con Guaraní (Paraguay), Alianza Lima (Perú) y Santiago Morning de Chile.