Once Caldas se encuentra en un momento estelar en la Liga Betplay 2024-II, liderando la tabla de posiciones con comodidad después de una victoria contundente sobre Deportivo Cali el sábado.

Al término del partido, el director técnico Hernán ‘Arriero’ Herrera y el jugador Dayro Moreno estuvieron una conferencia de prensa que resultó memorable no solo por la exhibición en el campo, también por un inesperado momento cómico protagonizado por el entrenador del cuadro manizaleño.

El pedido de Herrera para el nuevo patrocinador de Once Caldas

Durante la rueda de prensa, Hernán Herrera sorprendió a todos al darle la bienvenida a un nuevo patrocinador con una peculiar solicitud. “Para terminar mi charla, quiero darle la bienvenida al nuevo patrocinador, y esperemos que cada uno de los jugadores tengan su carro también, así como en todas partes cuando hay patrocinadores, así como los que llegaron acá”.

Las declaraciones del estratega del ‘Blanco-blanco” provocó risas entre los presentes, incluido el propio Dayro Moreno, que comentó entre risas, “este es el mejor, a lo bien”.

Más allá del humor, el encuentro también tuvo un momento significativo para Dayro Moreno, que está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de Colombia, una hazaña actualmente compartida por Falcao y Víctor Hugo Aristizábal con 346 goles. Este contexto deportivo intensifica la emoción alrededor de Once Caldas y añade otro nivel de interés para los seguidores del club y del fútbol colombiano en general.

La victoria sobre Deportivo Cali no solo consolidó a Once Caldas en la cima de la tabla, también galvanizó a un equipo que ya venía mostrando señales de gran forma en esta temporada. El aporte de Moreno es crucial, no solo por su capacidad goleadora sino también por su liderazgo en el plantel.

El máximo anotador de la liga podría ser una realidad pronto para Dayro Moreno, lo cual sería un logro notable en su extensa y exitosa carrera futbolística. Mientras tanto, la anécdota del patrocinador y los carros seguramente permanecerá en la memoria de los seguidores y de todos los presentes en esa conferencia de prensa.

Dayro Moreno más cerca de su objetivo

Dayro Moreno está a tan solo cinco goles de igualar el récord histórico de Radamel Falcao García y Víctor Aristizábal como máximos goleadores de Colombia, al alcanzar los 341 tantos en su carrera deportiva. Con estos dos goles recientes, quedó cerca de las 346 anotaciones que ostentan Falcao y Aristizábal.

En un emocionante encuentro, Dayro Moreno brilló para el Once Caldas, anotando dos veces contra su rival. El primer gol llegó antes de los 20 minutos del partido, en una jugada donde Mateo García lanzó un potente disparo que el arquero Alejandro Rodríguez no pudo controlar, dejando un rebote que Moreno aprovechó para marcar. En el segundo tiempo, el tolimense volvió a levantar al público con un derechazo desde fuera del área que nuevamente superó a Rodríguez.

Con 341 goles, Dayro Moreno no muestra signos de desacelerar, y todo indica que pronto podría convertirse en el máximo goleador histórico de Colombia. Su impresionante carrera es un reflejo de su talento y dedicación al deporte.

Máximos goleadores colombianos en la historia

Víctor Aristizábal: 346 goles

Falcao García: 346 goles

Dayro Moreno: 341 goles

Carlos Bacca: 335 goles

Próximo partido de Once Caldas

Tras su victoria sobre Deportivo Cali en el Palogrande de Manizales, la escuadra del Hernán Darío Herrera se medirá ante Envigado en condición de visitante por la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro entre ambas escuadras está programado para el domingo 22 de septiembre.