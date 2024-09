James divide en España en vísperas de su debut, del “oro en góticas” a “la mejor zurda de América”

El periodista español no pudo esconder la felicidad que le genera el regreso de su amigo a La Liga - crédito ChiringuitoInside

La contratación de James Rodríguez por el Rayo Vallecano ha sido uno de los fichajes más sonados del mercado de verano en Europa, esto se debe a que el colombiano tuvo puntos altos y bajos durante su paso por el fútbol español en el Real Madrid.

Sin embargo, debido al nivel mostrado por el mediocampista con la selección Colombia, se ha generado gran expectativa por lo que será su debut con el club de Vallecas, que se presume, sería el 16 de septiembre contra Osasuna.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es por ello que Edu Aguirre, periodista y amigo de James Rodríguez, que también fue la persona que confirmó el regreso del colombiano a España, le escribió una carta al cafetero para demostrar la emoción que le causa su vuelta a La Liga.

“Queridos colombianos, llevaba mucho tiempo queriendo escribir estas líneas, pero por fin podemos decir juntos que James ha vuelto a su segunda casa, a España, y vuelve tapando bocas, resurgiendo como solo los mejores del mundo saben hacerlo, porque vuelve siendo la mejor zurda de América, el líder indiscutible de uno de los mejores países del mundo”, afirmó Aguirre.

El colombiano debutará frente a Osasuna por la cuarta fecha de La Liga - crédito LaLiga/EFE/RayoVallecano

Por último, Edu Aguirre indicó que se encargaría de que James sea querido en Vallecas y haciendo un homenaje a “The Last Dance” como se llamó el regreso de Michael Jordan a la NBA, afirmó que al colombiano “todavía le queda un último baile”.

Amigos colombianos, sabemos lo que James significa para vosotros y solo puedo prometer una cosa, que lo vamos a cuidar, porque a las leyendas se les respeta y la historia no se puede borrar, pero a vuestro número diez todavía le queda un último baile”.

El regreso de James no ha sido tomado como algo positivo por todos en España

A diferencia de Aguirre, el periodista de la cadena SER José David López no se mostró tan entusiasmado sobre el regreso de James Rodríguez a España, por lo que en su cuenta de X destacó que el nivel del mediocampista en la selección Colombia se debe “a un contexto-formato de fútbol concreto”.

López mencionó que Colombia juega de una manera pausada para que James pueda brillar, además, destacó que el colombiano solo ha destacado principalmente por la pelota quieta.

“Lento y con parones para que pueda gestionar su físico (lleva 3-4-5 cursos sin jugar regularmente por falta de reserva y lesiones) y donde surgen muchas variables a balón parado (en esto su zurda sigue siendo maravillosa) o instantes concretos donde desde ese formato de fútbol de ráfagas, sí permite a su finura surgir”.

El periodista afirmó que no confía en el regreso de James a España - crédito @josedavidlopez_/X

El comunicador afirmó que el fútbol mostrado por Rodríguez en los últimos meses es oro, pero en pequeñas cantidades, por lo que se atrevió a asegurar que así como tuvo problemas en otros equipos, el mediocampista no podrá consolidarse en el Rayo Vallecano.

“Es oro… en gotitas y en un escenario particular, pues desde su adiós al RM (Real Madrid) ha deambulado sin regularidad y hasta ha sido criticado e incluso denostado en Qatar-Olympiakos-São Paulo, donde hasta sus hinchas aplaudieron su adiós. No hubo rastro del James de Colombia porque en la lucha diaria y la regularidad de cada jornada, no basta con gotitas”, indicó el periodista español.

José David López indicó que espera equivocarse con lo que piensa sobre James, pero anticipó que su opinión es lo que “sucederá en Vallecas”, mientras que el colombiano tendrá que conformarse con haber sido “un día top”.

¿Cuándo es el debut de James Rodríguez y por dónde se podrá ver?

El colombiano sumará sus primeros minutos frente a Osasuna - crédito EFE

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, confirmó que James Rodríguez no será presentado como una figura ante los hinchas del club, puesto que la institución jugará tres partidos en menos de 12 días y no hay tiempo para un evento masivo; sin embargo, confirmó que lo más probable es que Rodríguez debutará en la fecha 4 de La Liga.

De esta forma, el debut de James en Vallecas será frente a Osasuna el lunes 16 de septiembre, en partido programado a comenzar sobre las 2:00 p. m. hora de Colombia, en donde podrá ser visto a través de DirecTV.