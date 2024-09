Néstor Lorenzo elogió a James luego del juego ante Argentina: “Es el mejor lanzador del mundo”

El capitán de la selección Colombia no decepciono y fue figura ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - crédito @jamesdrodriguez/X

Después de 30 años la selección Colombia logró el triunfo ante el seleccionado de Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, dando un fuerte golpe a la actual campeona de América.

El marcador finalizó 2-1 a favor de los cafeteros y los encargados de marcar por el equipo nacional fueron el defensor Yerson Mosquera al minuto 25, y el mediocampista y capitán James Rodríguez sobre el minuto 60, por un lanzamiento desde el punto blanco del penal.

El 10 de la Tricolor no pasó desapercibido con su zurda y los elogios de ajenos y allegados no se hicieron esperar. En la rueda de prensa posterior al compromiso, recibió el apoyo y aval de su director técnico, el argentino Néstor Lorenzo.

“La trabajamos mucho, pero muchas veces les recrimino a los muchachos que no hacemos toque corto y hoy lo hicieron, pero con la pegada que tiene James no es la preferencia porque la pelota le queda al segundo jugador. Esta vez la volvió a agarrar y puso la pelota perfecta, es el mejor lanzador del mundo”, dijo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elegio a james Rodríguez, jugador que siguen siendo uno de los mas destacados de la selección Colombia - crédito John G. Mabanglo/EFE

A pesar de ser uno de los responsables del gol de Argentina, el cucuteño se supo resarcir anotando el del triunfo luego de una falta en el área cometida a Daniel Muñoz; fue figura y brilló con sus excepcionales pases a sus compañeros.

Por su parte, el periodista argentino Pablo Giralt comentó por medio de su cuenta de X sobre el contundente cobro de James que uno de los mejores porteros del mundo no logro atajar: “Ni siquiera Dibu Martínez pudo con ese misil de James Rodríguez. Perfecta ejecución del 10″, escribió.

Otra de las personas que se pronunció fue el reconocido periodista Iván Mejía Álvarez, hombre que reaccionó por medio de su cuenta de X y elogió al jugador de 32 años de una forma particular: “Diosito, cuida la zurdita de James”, expresando su alegría por la asistencia para el gol que abrió la cuenta.

Así se refirió el ex comentarista de fútbol sobre la actuación de James Rodríguez - crédito @PajaritoDeIvan / X

Finalmente, el Rayo Vallecano, su nuevo equipo se tomó el tiempo de dedicarle una de sus más recientes publicaciones la colombiano exaltando su desempeño y atrayendo lo que será su desempeño vistiendo la camiseta del equipo: “Me notas ilusionado, ¿verdad? Ooohh…”, escribió el cuadro madrileño.

Las redes sociales no se quedaron atrás y explotaron en comentarios con respecto a lo que representa el nacional, uno de los comentarios más llamativos hizo referencia a lo que el Rayo deberá suministrar para que se refleje la magia del 10 en el terreno de juego: “James es de esos jugadores en extinción, por eso no se adaptó a ningún equipo europeo, para que rinda se necesita un equipo dónde él sea el eje, no corría con 10 años menos, no se le puede pedir eso ahora. Si el rayo acepta eso, seguro les rinde una o dos temporadas”.

Además, pidieron entender la forma en la que él se ve en los entramientos, situación que para nada es sinónimo de deficiencia: “Paciencia con James si lo ven trotar o a veces caminando tranquilos, así es él, él no te va a correr todas las jugadas, solo denle el balón y díganle a los delanteros que hagan buenas diagonales y salten alto”.

James Rodríguez guió a Colombia hacia una histórica victoria frente a su similar de Argentina - crédito @FCFSeleccionCol/X

La próxima salida oficial de la selección nacional será el 10 de octubre a las 3:30 p. m. hora Colombia en el Estadio Municipal de El Alto en Bolivia por una nueva jornada de las eliminatorias. Este escenario representa un gran reto para quienes los pisen, pues se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 15 de octubre regresa a casa y recibirá al seleccionado de Chile en el mismo horario, 3:30 p. m.