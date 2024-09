Miembro del cuerpo técnico de Colombia avivó la rivalidad con Argentina: “Un gustito especial”

Argentino perdió su invicto como visitante en las eliminatorias - crédito EFE

A pesar de que en la previa del juego entre Colombia y Argentina por las eliminatorias rumbo al mundial de 2026, los técnicos de ambas selecciones afirmaron que no se trataba de una “revancha” de la final de la Copa América, en el terreno de juego se notó un ambiente totalmente diferente.

Principalmente, porque el partido tuvo varias polémicas, desde el choque entre Camilo Vargas y Julián Álvarez, que el árbitro no sancionó como infracción, hasta el penal sobre Daniel Muñoz que le dio el triunfo a Colombia 2-1 y que Lionel Scaloni criticó en rueda de prensa.

“Si le ponen la que aparentemente hay un toque, siempre lo he dicho. No es una excusa, ha caído para el otro lado, esta vez fue para el rival y ya”, declaró el entrenador de la Albiceleste.

Sumado a esto, luego de que el chileno Piero Maza terminó el compromiso, el guardameta Emiliano Dibu Martínez golpeó una cámara de la transmisión oficial y el defensor Cristián Cuti Romero se restregó el escudo que identifica a Argentina como campeona de la Copa América, lo que fue tomado como una provocación a los hinchas de Colombia.

Dibu Martínez golpeó una cámara tras perder con Colombia - crédito @__ElBicho007/X

Argentinos criticaron el clima de Barranquilla

Además de la actuación del árbitro, Lionel Scaloni volvió a criticar que su equipo tuviera que jugar contra Colombia a las 3:30 p. m. en Barranquilla, mientras que el mediocampista Rodrigo De Paul habló de estrategias para sacar algo de ventaja.

“Creo que para ser mejor el espectáculo debería ser en otro horario, pero ya estamos acostumbrados a estas cosas. Nos trajeron a Barranquilla con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile a jugar con altura. Cada uno intenta sacar su ventaja, es normal, están jugando contra la mejor selección del Mundo”, declaró el jugador del Atlético de Madrid.

El técnico de Argentina se mostró molesto con el arbitraje de Piero Maza - crédito Reuters

Debido a la insistencia sobre ese tema, el jugador de la selección Colombia, Richard Ríos, terminó con el debate sobre jugar en Barranquilla y recordó que la humedad de la capital del Atlántico la sienten los futbolistas de los dos equipos.

“En Barranquilla hace un calor impresionante, pero era para los dos, en nuestros clubes no estamos habituados de jugar en este clima, pero teníamos que salir con otra mentalidad, hoy nos pudo la mentalidad, veníamos de un empate que podríamos haber ganado. Veníamos con un chip de que debíamos salir con la victoria”.

Sumado a esto, el psicólogo de la Tricolor, Marcelo Roffé, avivó nuevamente la rivalidad entre las selecciones al publicar una fotografía junto al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y una frase que no gustó en su país.

“No fue revancha, pero tuvo un gustito especial”, escribió el argentino que hace parte del equipo de trabajo de Lorenzo desde su llegada a la selección Colombia.

El psicólogo de Colombia demostró la alegría que sintió el cuerpo técnico por derrotar a Argentina - crédito @MarceloRoffe/X

En la publicación de Roffé se destacaron múltiples comentarios de usuarios argentinos que le recordaron al psicólogo la final de la Copa América y criticaron la supuesta injerencia que tuvo el árbitro a favor de Colombia. A estos se sumaron mensajes positivos por parte de fanáticos colombianos.

“Profe dígale al arquero que no tenga miedo a jugar y no se tire tanto”, “El de ganar era en Miami, como celebran partidos que no tienen importancia en Colombia” o “Gracias por ayudar a la selección Colombia, felicidades a todos, gran trabajo”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Por su parte, Néstor Lorenzo, estratega de Colombia, dejó de lado cualquier tipo de polémica, reconoció el nivel de su rival y se mostró feliz por el triunfo de la Tricolor.

“Para ganarle al mejor equipo de la actualidad no alcanza una clave, hay que hacer muchas cosas bien. Si bien fue un partido muy parejo, donde se hicieron muchas cosas bien, no se pudo jugar demasiado vistoso”, declaró el entrenador.