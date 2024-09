Golpeando cámaras y “restregando” su camiseta: así se retiraron los argentinos tras caer con Colombia

Los futbolistas argentinos no habrían tomado de la mejor manera su segunda caída en las eliminatorias rumbo al próximo mundial de fútbol - crédito Luisa González/ REUTERS

La selección Colombia hizo historia. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se hizo fuerte en condición de local y, frente a un estadio Metropolitano de Barranquilla colmado de hinchas de la Tricolor, venció 2-1 a Argentina, vigente campeona de América y del mundo.

Con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, que volvió a protagonizar una actuación digna de uno de los mejores jugadores del mundo, la selección nacional se impuso a los dirigidos por Lionel Scaloni, que descontaron tras una desafortunada acción iniciando el segundo tiempo que supo aprovechar el extremo de la Juventus Nicolás González.

Y es que el equipo colombiano jugó un gran partido. Con una gran producción en ataque, el seleccionado nacional pudo haberse ido con una ventaja mayor frente a un cuadro visitante en el que sus máximas figuras se vieron opacadas, tanto así que su momento de mayor protagonismo se registró una vez terminando el duelo.

James Rodríguez aportó una asistencia y un gol en el duelo contra Argentina - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

Fue en el momento en el que juez central chileno Piero Maza decretó el final del juego que futbolistas como Emiliano Dibu Martínez y Cristian Cuti Romero “destacaron” protagonizando actos denigrantes contra la hinchada colombiana, así como contra quienes permanecían en el terreno de juego cumpliendo con sus deberes.

En el caso del guardameta, pocos segundos después del pitazo final, un camarógrafo se acercó a donde él permanecía; sin embargo, lejos de guardar prudencia ante ello, Martínez optó por golpear la cámara, escena que lograron observar todos los que observaban el juego. Esto, teniendo en cuenta que dicha cámara llevaba la transmisión oficial del juego.

Dibu Martínez golpeó una cámara tras perder con Colombia - crédito @__ElBicho007/X

Así mismo, cuando los futbolistas argentinos se retiraban del campo de juego, Cristian Cuti Romero, uno de los defensores más reconocidos por su juego fuerte a nivel mundial, tuvo un gesto provocador con quienes permanecían en la tribuna occidental del estadio Metropolitano de Barranquilla.

El central se dirigió al camerino señalando el parche que distingue a Argentina como campeona del mundo ante la atenta mirada de los hinchas colombianos que lo “despedían” entre gritos y silbidos.

Cuti Romero se fue provocando a la hinchada colombiana - crédito @sudanalytics_/X

Qué dijo Lionel Scaloni tras la derrota de la selección Argentina frente a Colombia

Así mismo, Lionel Scaloni, entrenador de los argentinos, aseguró estar “enojado” tras la victoria colombiana y explicó que, para él, los jugadores colombianos “quemaron” mucho tiempo tras el penal que dio la victoria a los locales.

“Enojado, en el sentido de que no nos gusta perder, pero ya está, si no después dicen que no sabemos perder. Después del penal no se ha jugado, eso es lo que a mí me molestó. (...) Poco más que decir. A veces toca para un lado y otras veces para nosotros. Es triste y lamentable que después del penal prácticamente no se haya jugado el partido”.

Lionel Scaloni se quejó del arbitraje tras el partido con Colombia - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

No obstante, Scaloni extendió sus felicitaciones a la selección Colombia por la victoria y enfatizó en la “complejidad” que representaría jugar en Barranquilla.

“Felicitamos a Colombia. Creo que hicimos un buen partido, acorde a las circunstancias. Dimos la cara en todo momento e incluso pudimos ganarlo. No me gusta perder, pero ya está. Es lo que hay. Sabemos perder y nos duele. (...) Colombia tiene grandes futbolistas y un funcionamiento aceitado. Tiene una enorme complejidad jugar aquí contra ellos. Creo que tuvimos las chances para poder ganarlo, pero no pudimos hacerlo”.

El entrenador argentino añadió: “Siempre intentamos movernos atrás del balón y ser efectivos en los últimos metros, cosa que hoy no hemos podido hacer. Debemos corregir las cosas que hay para mejorar”.

Es importante recalcar que, Colombia no vencía a Argentina en Barranquilla desde las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, cuando lo derrotó 2-1.