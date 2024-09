Estos son los mejores memes tras el gol de Falcao y la victoria de Millonarios

Falcao anotó uno de los 3 tantos de la goleada de Millonarios ante Patriotas - crédito @MillosFCoficial/X

Radamel Falcao García logró en la ciudad de Villavicencio anotar su primer gol con la camiseta de Millonarios para la victoria 3-0 sobre Patriotas por la jornada octava de la Liga BetPlay 2024-II. El ‘Tigre’ igualó finalmente el récord de Víctor Hugo Aristizábal como el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol, alcanzando las 346 anotaciones en partidos oficiales.

Sin embargo, la verdadera relevancia estuvo en la emotiva dedicación de Radamel a Javier Acosta, un barrista de Millonarios que se sometió a la eutanasia el 30 de agosto. Falcao había prometido a Acosta que le dedicaría su primer gol con el club, cumpliendo así su palabra con el homenaje especial.

Falcao García mostró una camiseta en homenaje a Acosta, que falleció sobre el medio día del viernes 30 de agosto - crédito Captura de pantalla

Precisamente tras la victoria el histórico delantero dedico una conmovedoras palabras en las que resaltó la emoción que le recorrió el cuerpo al notar el gol.

“Les quiero agradecer a todos, estoy muy contento. Esto se lo quiero dedicar a mi familia, ha sido una tarde muy linda (...) Llevo muchísimo tiempo soñando esto, a mí me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, pero puedo decir que fue muy emocionante y me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”.

Los embajadores se ilusionan

Millonarios volvió a la victoria al derrotar 3-0 a Patriotas FC en Villavicencio, en un partido clave para los dirigidos por Alberto Gamero. Con un planteamiento táctico sólido y un mediocampo fortalecido, Millonarios dominó desde el inicio.

El primer gol llegó a los 39 minutos por medio de Jader Valencia, brindando tranquilidad al equipo que venía de una racha negativa. En el segundo tiempo, Radamel Falcao ingresó y marcó su primer gol con Millonarios al minuto 54, alcanzando su gol número 346.

Daniel Cataño selló la victoria con un gol al minuto 72, dejando sin opciones a Patriotas. Este resultado permite a Millonarios recuperar la confianza tras una serie de partidos con resultados adversos. Además, el primer gol de Falcao con la camiseta del equipo aporta un impulso adicional que será clave para que los embajadores encaren con más seguridad los próximos encuentros del torneo clausura del fútbol profesional colombiano.