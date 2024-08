El ‘Tino’ Asprilla habló sobre los mimos de la selección colombia a James: “Si yo fuera su compañero no me gustaría”

El 'Tino' Asprilla se pronunció ante la nueva convocatoria de la Selección Colombia para la Eliminatoria - crédito Colprensa y @jamesrodriguez10/Instagram

La selección colombiana de fútbol se prepara para una nueva doble fecha de las eliminatorias al mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se realizará en 2026.

En la doble fecha instaurada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Tricolor busca mantener su buen momento después de su actuación en la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos. El combinado nacional logró llegar a la final contra Argentina y es una de las selecciones que se encuentra invicta en el torneo, lo que le ha valido el tercer puesto de la tabla de clasificación.

Los rivales a vencer son la selección peruana, que no ha conseguido victorias durante la etapa de eliminatorias, y la actual campeona del mundo, Argentina, que reina con puño de hierro la competición. En la previa para el primer enfrentamiento de Colombia, el exfutbolista y leyenda de la selección Colombia Faustino Asprilla analizó a los dos rivales a los que se enfrentará el onceno nacional.

El exjugador del Parma de Italia dijo que no comprendía las decisiones de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia. A su juicio, no es justo que James Rodríguez, que no ha jugado ningún partido desde que inició la temporada en la mayoría de ligas del mundo, sea convocado.

Sin embargo, Asprilla sostuvo que no le parecía extraño el llamado del volante creativo, pues pese a su falta de rodaje en las canchas, siempre tiene un rendimiento extraordinario cuando se pone la camiseta de la selección. A su vez, dijo que la situación puede generar conflicto entre sus compañeros, que juegan cada semana con el sueño de ser convocados.

El 'Tino' Asprilla habló sobre James y su rol de irremplazable en la selección colombia - crédito Sam Navarro/USA TODAY Sports

A propósito, dijo que “si yo fuera compañero de James no me gustaría, porque yo me esfuerzo en mi equipo, trabajo duro, me entreno y después el entrenador lo llama, pues yo no me enojaría con James, porque no tiene la culpa, pero sí con el entrenador”, resaltó el exgoleador en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

Por otro lado, se refirió a que el delantero de River Plate Miguel Ángel Borja no fue tenido en cuenta por el estratega, jugador que ha anotado cinco goles desde que inició el campeonato argentino y cuenta con la confianza del técnico Marcelo Gallardo.

“Yo creo que a Miguel Ángel Borja nunca le ha gustado al entrenador, para el fútbol que le gusta a Lorenzo, Borja no encaja. Eso lo ha demostrado. En la Copa América lo usó poco, en el tercer partido, cuando ya estábamos clasificados, jugó poco. Borja no encaja y me imagino que es por eso que no lo llama”.

De igual manera, sostuvo que el técnico argentino tiene en mente un perfil de delantero que ayude en marca y presión al revival, aspecto clave para el funcionamiento táctico del equipo. Por esa razón, es que jugadores como Rafael Santos Borré o el propio Chucho Hernández son más importantes para Néstor Lorenzo, agregó.

Convocados para las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas

Estos son los convocados de la selección Colombia para los partidos de eliminatorias ante Perú y Argentina - crédito FCF

Porteros

Álvaro Montero - Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)

Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)

Defensas

Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)

Carlos Cuesta - K.R.C. Genk (BEL)

Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)

Juan David Cabal - Juventus (ITA)

Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG)

Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C. (ENG)

Johan Mojica - R.C.D. Mallorca (ESP)

Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)

Cristian Borja - Club América (MEX)

Volantes

Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)

Richard Ríos - Palmeiras (BRA)

Kevin Castaño - F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Solís - Girona F.C. (ESP)

Jhon Arias - Fluminense (BRA)

Juan Fernando Quintero - Racing Club (ARG)

Yáser Asprilla - Girona (ESP)

James Rodríguez - Rayo Vallecano (ESP)

Delanteros

Luis Díaz - Liverpool F.C. (ENG)

Luis Sinisterra - A.F.C. Bournemouth (ENG)

Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Jáder Durán - Aston Villa (ENG)

Juan Camilo Hernández - Columbus Crew (USA)

Rafael Santos Borré - Internacional (BRA)