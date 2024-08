Pipe Sierra está en el ojo del huracán: fue tachado de “vende humo” por información errónea de Atlético Nacional y Rafael Márquez

El periodista deportivo anunció erroneamente el interés del cuadro antioqueño por contratar al mexicano Rafa Márquez como entrenador, provocando una serie de burlas e insultos en redes sociales, incluso de un colega - crédito @PSierraR/X

Felipe ‘Pipe’ Sierra, es reconocido en el periodismo deportivo por su trabajo centrado en rastrear fichajes y rumores del mercado de pases en el fútbol colombiano. De manera similar a lo que ocurre con Fabrizio Romano y su información relacionada con los movimientos del fútbol europeo, el experiodista de Win Sports centró su trabajo en redes sociales y reafirmó ese status.

Su salida del canal deportivo no estuvo exenta de polémica, pues su colega Paolo Arenas apuntó en su día a través de su cuenta de X que el motivo de su salida fueron “las repetidas informaciones falsas y sin pruebas, que alcanzaban la difamación”. Al respecto, Sierra esgrimió que su salida fue “injustificada”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las últimas horas, Sierra fue tendencia en redes sociales debido a una información que se vio obligado a rectificar. Unas horas después de que Atlético Nacional anunciara la salida de Pablo Repetto de la dirección técnica, el periodista deportivo reveló en su cuenta de X que el cuadro verdolaga estaría buscando como su reemplazo al mexicano Rafael Márquez. Pero a los pocos minutos se vio obligado a borrar la publicación y se limitó a informar que no sería el ex AS Mónaco y FC Barcelona el nuevo entrenador.

Pipe Sierra anunció en la mañana del martes la posible llegada de Rafa Márquez para ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional. Al mediodía borró la publicación y la reemplazó por otra rectificando dicha información - crédito @PSierraR/X

La reacción en redes sociales al percatarse del error fueron fulminantes, recibiendo toda clase de insultos y cuestionamientos a su trabajo profesional. Todo esto llevó a que fuese tendencia en X durante buena parte del martes 27 de agosto, pese a lo cual siguió publicando con normalidad y hasta anunció que el reemplazante de Repetto en Nacional podría ser el también mexicano Efraín Juarez.

Pipe Sierra protagonizó pelea en redes sociales con Paolo Arenas

Paolo Arenas encendió la polémica en redes sociales mofándose del error de Pipe Sierra - crédito @PaoloArenas/X

Pero la polémica no se detuvo allí. Tras el revuelo que causó Sierra con su fallo, Arenas hizo una publicación en su cuenta de X en la que expresó que “no negocia los detalles finales para contratar a Rafa Márquez. A esta hora no están conversando los pormenores, y no es gestión de Gustavo Fermani [dato que mencionó Sierra en su publicación inicial]. Zidane, Mouriño y Klopp tampoco serán DT del verde. ¡Síganme para más exclusivas!”, en clara mofa por el fallo del periodista.

Más tarde Arenas compartió una grabación de Sierra en su cuenta de Kick en la que se refería en plena transmisión a la supuesta llegada de Rafa Márquez a Nacional, acompañada de las palabras “Si hay pantallazo… ¡HAY VIDEO!”.

Arenas subió un video a su cuenta oficial en el que Sierra mencionaba en una transmisión en vivo el supuesto interés de Atlético Nacional por Rafa Márquez - crédito @PaoloArenas/Instagram

Sierra le respondió en los comentarios reconociendo su error en la información de Márquez, pero escaló la discusión a un plano personal. “También hay pantallazo de cuando trataste a una mujer de perra solo porque te cambió. Cachón de Twitter. Eres como tu jefe que habla de lealtad y le fue infiel a la esposa, idiotas”, escribió Sierra.

El comentario vino acompañando de unas capturas de pantalla en las que Arenas se refiere a una mujer que, al parecer, tuvo una relación con Arenas tras terminar con otro hombre, y luego de un año le abandonó por otro hombre. En la captura de pantalla se apreciaría cómo Arenas se refiere a ella de manera despectiva.

Pipe Sierra llevó la discusión al plano personal, a lo que Paolo Arenas respondió - crédito @PaoloArenas y @PSierraR/X

Frente a esto, Arenas se defendió indicando que estaba recibiendo “ataques personales por algo de hace como 14 años”. “Yo ni siquiera opiné. Puse tu video y ya. ¿Te duele eso? ¡Trágatela!”, replicó.

Ante esta situación, las reacciones de los usuarios en la publicación se dividieron entre los que tomaron partido por uno u otro comunicador y los que cuestionaron el comportamiento de ambos.