Carlos Antonio Vélez arremetió sin filtro contra Atlético Nacional tras la salida de Repetto

El uruguayo no seguirá en la dirección técnica de Atlético Nacional - crédito Colprensa

A pesar de los esfuerzos recientes del Atlético Nacional, el rendimiento actual del equipo no ha satisfecho las expectativas de sus seguidores ni de sus dirigentes.

El reconocido club antioqueño informó la salida de su entrenador, Pablo Repetto, que finaliza su ciclo tras dirigir tan solo 17 partidos. Esta decisión no se basa en los resultados obtenidos, sino en el supuesto malestar de los jugadores con el técnico y el descontento con el estilo de juego mostrado por el cuadro verde.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La noticia ha generado diversas reacciones. Entre ellas, la del comentador deportivo Carlos Antonio Vélez, que manifestó una crítica contundente al proyecto deportivo de la institución.

Vélez, reconocido por su conocimiento y análisis del fútbol colombiano, planteó que los directivos del club podrían haberse equivocado al contratar figuras de renombre en lugar de enfocarse en talentos emergentes y jugadores que ya mostraban potencial.

En una reflexión pública, Vélez señaló: “Disculpa para sacar el DT número…(perdí la cuenta de los que ha tenido en los últimos 15 meses) habrá… que esto, que aquello… ¿No será que se equivocaron contratando solo nombres y que los Parra, Toscano y alguno más de los que estaban (Cepellini) resultaron mejores? ¿Hasta ahora mucha plata gastada más no invertida en @nacionaloficial… será que enderezan? ¡Esto no es como comienza sino como termina! ¡Veremos!”, escribió el comentarista deportivo desde su cuenta de X.

El comentarista deportivo se arremetió contra Atlético Nacional tras la salida de Repetto - crédito @velezfutbol/X

De acuerdo con Vélez, la inversión económica realizada por Atlético Nacional no ha logrado traducirse en los resultados esperados en la Liga BetPlay. “Hasta ahora mucha plata gastada más no invertida en Atlético Nacional. ¿Será que enderezan? ¡Esto no es como comienza sino como termina! Veremos”, concluyó el analista, sugiriendo que aún es temprano para emitir un juicio definitivo sobre el camino del equipo.

La salida de Repetto se une a una lista de cambios recientes en la dirección técnica de Atlético Nacional, un indicio de posibles turbulencias en la dirección de su proyecto deportivo. La búsqueda de un nuevo entrenador será crucial para impulsar al equipo y satisfacer tanto a la afición como a los dirigentes, quienes esperan una mejora inmediata en los desempeños y resultados del equipo verde.

Por lo pronto, el club debe enfrentarse al desafío de rescatar una temporada que, aunque inicia difícilmente, aún tiene margen para rectificar y alcanzar los objetivos trazados al inicio de la campaña.

Los números de Pablo Repetto al frente de Atlético Nacional

El uruguayo no ha podido ganar desde que tomó las riendas del Rey de Copas - crédito Colprensa

Desde que llegó a la dirección técnica del ‘Rey de Copas’, el estratega uruguayo, de 50 años, dirigió un total de 17 partidos con registro de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas para un rendimiento del 55%.

Una ver se confirmó la salida del Repetto del banquillo técnico de Nacional, salió a la luz su posible sucesor. El elegido por las directivas del cuadro antioqueño es un entrenador extranjero con poco reconocimiento en el ámbito futbolístico, pero sería la apuesta de la dirigencia para lo que resta del semestre.

El nombre de Efraín Juárez se volvió tendencia en las redes sociales al conocerse que estaría muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del club más laureado del país.

Quién es Efraín Juárez

El mexicano Efraín Juárez, en una foto de archivo. EFE/Efrain Juárez

Nació en Ciudad de México, el 22 de febrero de 1988. Debutó con Pumas UNAM, también pasó por América y Monterrey. A nivel internacional jugó en Celtic (Escocia), Real Zaragoza (España), Vancouver Whitecaps (Canadá) se retiró en 2009 jugando en el Vålerenga Fotball de Noruega.

Con la selección mexicana disputó 39 partidos con registro de un gol e integró el plantel que participó del mundial de Sudáfrica 2010. Así mismo, fue campeón en dos oportunidades de la Copa de Oro de la Concacaf en 2009 y 2011.

Tras su retiro, comenzó su carrera en la dirección técnica como asistente de Ronny Deila en el New York City de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Acompañó al noruego en sus experiencias en Standard Lieja y Brujas de Bélgica, este fue su trabajo.