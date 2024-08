Deportistas y empresarios: estos son los negocios con los que facturan algunas de las figuras colombianas

Estos son los negocios que están detrás de los deportistas - crédito Instagram @yerrymina/@marianapajon - Instagram

Varios deportistas colombianos no solo se destacan en sus respectivas disciplinas, sino que también están incursionando exitosamente en el mundo empresarial.

Entre los atletas que han ingresado al mercado empresarial, hay una notable representación de ciclistas y futbolistas. Esta tendencia no solo asegura su patrimonio futuro sino que también genera riqueza colectiva para sus colaboradores y el entramado económico a su alrededor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Figuras cuyos nombres se han convertido en marcas reconocidas y que les han permitido prosperar en diversos sectores:

Bienes Raíces: Muchos deportistas han encontrado en la inversión inmobiliaria una forma segura de preservar su patrimonio y obtener rentabilidades a largo plazo.

Gastronomía: Restaurantes y cadenas de comida son favoritas entre los deportistas, quienes aprovechan su fama para atraer clientela y promover la cultura culinaria.

Moda: La industria de la moda también ha sido un campo atractivo para estos atletas, quienes abren sus propias líneas de ropa y accesorios.

Artículos Deportivos: Aprovechando su conocimiento y experiencia en el deporte, varios han lanzado productos especializados que llevan su sello personal.

Iván Ramiro Córdoba acompañado de los chefs de Mitú - crédito Facebook Iván Córdoba

Proyectos de futbolistas

Guatapé Plaza es el nombre del megaproyecto que comenzó su construcción en 2023 y del que Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina son socios. Actualmente, el proyecto ha alcanzado un 52% de avance, y los jugadores anunciaron la incorporación de Jefferson Lerma como nuevo integrante de la iniciativa.

Guatapé Plaza contará con un centro comercial de 14.000 metros cuadrados y una inversión final esperada de 43 millones de dólares una vez se completen las cuatro etapas previstas. El proyecto genera 120 empleos directos y 160 indirectos, sin contar con los 27 profesionales del diseño que se encargarán de un gran mural de 10 metros de altura alusivo a la carrera futbolística de los tres principales inversionistas: Cuadrado, Mina y Lerma.

Con una inversión de 40 millones de dólares, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, junto a otros empresarios, fundaron el Guatapé Plaza. Instagram @yerrymina

Iván Ramiro relató su incursión en el mundo de los negocios al diario La República. “Todo nace desde el primer salario que me gané con Atlético Nacional. Mi papá me agarró y me dijo: ‘Iván, lo primero que vas a hacer con este salario es invertir en una propiedad’”, señaló.

Esa primera adquisición, según calcula, le costó unos 45 millones de pesos en 1996, equivalentes a cerca de 262.4 millones de pesos actuales. No era un apartamento ostentoso y apenas tenía 50 metros cuadrados. Aún lo posee y representa un valor sentimental incalculable para él.

Hoy, su portafolio está diversificado, incluyendo inversiones en mercados financieros y en el sector gastronómico. Su restaurante, Mitu, está en Milán y se especializa en la cocina típica colombiana. Entre sus activos más importantes se encuentra “Jardines de Llanogrande”, en Rionegro, Antioquia. Este proyecto, que cuenta con otros socios deportistas, tuvo una inversión cercana a los 30 millones de dólares.

Y los ciclistas colombianos

La colombiana se destaca como una de las deportistas con emprendimiento en el país - crédito Dolores Ochoa/AP Foto

La ciclista olímpica Mariana Pajón incursionó exitosamente en el mundo empresarial. La deportista conocida por sus logros en el BMX, ha diversificado sus inversiones al ser parte de la empresa de gimnasios Power Club, que cuenta con sedes en Bogotá y Medellín.

Además, organiza un evento anual para niños llamado Gran Fondito, el cual describe como una inversión familiar centrada en valores y deporte.

Más allá de sus actividades empresariales, la medallista olímpica tiene una marca personal que incluye merchandising, y tiene un espíritu altruista reflejado en su fundación, la cual no considera una inversión, sino parte de su responsabilidad social con Colombia.

En cuánto a la relación entre el mundo de los negocios y el deporte, Mariana Pajón considera que es crucial que los deportistas inviertan sus ganancias de manera inteligente y responsable, con una visión a largo plazo. “Podemos hacer algo muy positivo con nuestra imagen, crear empresas, negocios y marcas que perduren y que le gusten a la gente. Nuestros emprendimientos muchas veces sirven para costear nuestra preparación y competencias”, detalló la deportista colombiana.

En el ámbito del ciclismo, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana han inaugurado tiendas de artículos deportivos. Además, Urán y Quintana han diversificado sus negocios abriendo también establecimientos de comida.