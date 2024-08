Exjugador de la selección Colombia aconsejó a Luis Díaz: “Hay que buscar siempre el bienestar de uno”

Luis Díaz anotó dos goles en su última presentación con el Liverpool - crédito Jason Cairnduff/Reuters

Faustino Asprilla, exdelantero de fútbol colombiano y figura en equipos como el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra, opinó recientemente sobre el futuro de su compatriota Luis Díaz.

En declaraciones a Gol Caracol, el Tino recomendó que Lucho se quede en el Liverpool, siempre y cuando esté cómodo en el equipo. “Luis Díaz, yo creo que ya está acomodado en el Liverpool, ya lo conocen, ya lleva dos años ahí, jugando bien”, expresó el tulueño.

El motivo por el que Luis Díaz debería fichar por el City, según Faustino

El Tino aconsejó a Luis Díaz sobre su futuro - crédito @eltinoasprilla/Instagram

Sin embargo, Asprilla también aconsejó a Díaz considerar su bienestar económico antes de tomar una decisión, sugiriendo que si alguna oferta resulta ser considerablemente superior en términos económicos, debería evaluarla seriamente.

“Si la diferencia no es mucha, yo me quedaría en el Liverpool. Pero si la diferencia de dinero es mucha, que al final es lo que cuenta, pues hay que buscar siempre el bienestar de uno, tanto futbolístico como económico”, aseguró Faustino Asprilla.

Luis Díaz, el extremo colombiano que ha disputado dos temporadas con el Liverpool, ha sido vinculado en rumores de traspaso con grandes clubes europeos como el FC Barcelona y el Manchester City. A pesar de estos rumores, no ha habido ninguna comunicación oficial por parte del Liverpool sobre la posibilidad de vender a Díaz en esta temporada.

El futuro de Luis Díaz se ha convertido en un tema de mucho debate dentro del fútbol europeo, donde se especula si continuará su carrera en el Anfield o si dará un nuevo paso hacia un club diferente. Desde su llegada al Liverpool, Díaz ha tenido un impacto significativo en el equipo, ganándose la confianza de entrenadores y compañeros.

El mercado de fichajes siempre trae consigo múltiples especulaciones y posibles movimientos, pero lo cierto es que la decisión que tome Luis Díaz sobre su futuro inmediato influirá notablemente en su carrera tanto a nivel deportivo como financiero.

Barcelona otra opción para Luis Díaz

Luis Díaz con la segunda camiseta del Liverpool - crédito @liverpoolfc/Instagram

De acuerdo con la información del diario Mundo Deportivo, la operación entre Liverpool y Barcelona por el traspaso de Luis Díaz podría cerrarse por 58 millones de euros.

Esta cantidad se mencionó inicialmente como la cláusula evaluada por Nico Williams, pero al decidir este último no trasladarse, se abrió la posibilidad del colombiano. Sin embargo, dada la mencionada crisis financiera del club culé, la viabilidad de este acuerdo parece limitada.

No obstante, la prensa británica ha indicado que Liverpool no ha recibido interés formal del Barcelona por Díaz. Aunque los rumores sobre el supuesto interés han surgido, el club catalán aún no ha hecho ningún movimiento oficial: “Liverpool no ha tenido ningún interés reciente por parte del Barcelona en fichar a Luis Díaz,” publicó Liverpool Echo,

Por su parte, The Sun mencionó un posible intercambio beneficioso tanto a nivel deportivo como financiero que involucraría al neerlandés Frenkie de Jong. El canje significaría que Barcelona conseguiría un extremo hábil, mientras que Liverpool reforzaría su medio campo, que mostró carencias la temporada pasada.

El convenio teórico es tentador: con una valoración de mercado de 75 millones de euros para Luis Díaz y 70 millones para Frenkie de Jong, según Transfermarkt, ambos jugadores de 27 años ofrecen una posible reventa futura. No obstante, el alto salario de De Jong, se estima una asombrosa suma de 400,000 libras esterlinas por semana, podría ser un obstáculo significativo para Anfield.

Liverpool debutará en la Premier League ante Ipswich en condición de visitante. El encuentro está programado para el sábado 17 de agosto, a partir de las 6:30 a. m. (hora colombiana).