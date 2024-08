Yeison López y Mari Leivis Sánchez también aseguraron una pensión vitalicia con su medalla en los Juegos Olímpicos

Colombia suma tres medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Reuters

Cada finalista colombiano en las diferentes disciplinas que se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos de París 2024 representan un ejemplo de superación, ya que el país sudamericano tan solo apoya a sus atletas durante el último año del ciclo hasta las justas deportivas más importantes del mundo.

Es por ello que en las declaraciones que estos han dado remarcan los sacrificios que han tenido que hacer para continuar durante su carrera, siendo Yeison López, ganador de la medalla de plata en la categoría de 89 kilogramos de halterofilia un ejemplo de ello.

El oriundo del Chocó tuvo que pasar por múltiples dificultades antes de lograr la gloria deportiva, saliendo junto a su familia, desplazados por la violencia cuando era un niño, lo que hizo que se tuvieran que radicar en Cali, Valle del Cauca.

De la misma forma, durante su proceso de formación fue castigado con una sanción que lo tuvo alejado de las disputas deportivas durante varios años, lo que lo hizo caer en depresión.

“Muchos me juzgaron, tengo la conciencia tranquila… De las cosas malas también nacen cosas buenas, yo estuve al borde de una depresión, ahora veo mi camino nublado, yo no pierdo la fe, yo no le daré el gusto a quienes me quieren ver mal, yo no voy a quitarme la vida y desaparecer del deporte por darle gusto a ellos”, declaró López a El Tiempo durante ese difícil proceso.

Mari Leivis Sánchez también ganó medalla

Horas después de la obtención de López, Mari Leivis Sánchez sorprendió al superar a tres competidoras que en la previa estaban por encima de ella en la categoría de 71 kg y ganó la medalla de plata en levantamiento de pesas, logrando levantar 257 kilogramos.

Sánchez nació en Turbo el 8 de octubre de 1991 y desde los 13 años se interesó por la halterofilia, lo que la llevo a representar a Colombia en diferentes competiciones desde 2010; la última presentación de Sánchez antes de los olímpicos fue en el mundial de 2022 en el que ocupó la sexta posición.

Con las medallas para López y Hernández, Colombia suma 11 podios en halterofilia, siendo el deporte que más triunfos le ha otorgado al país a nivel olímpico.

Los atletas no solo ganaron gloria deportiva.

Con la obtención de estas medallas, tanto Mari Leivis Sánchez como Yeison López se aseguraron un premio de 191 millones de pesos que el Gobierno nacional le otorga por la medalla de plata.

De la misma forma, una pensión vitalicia, que es otorgada a los deportistas colombianos que cumplan ciertos requisitos, entre ellos la obtención de una medalla olímpica o paralímpica, que en la actualidad es de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y que lo reconoce como “gloria del deporte”.

En los dos casos, los atletas deberán esperar para comenzar a cobrar esta pensión, ya que otro de los factores necesarios es tener mínimo 50 años, que en algunos casos es un requisito descartado por factores médicos.

Estos son los requisitos que debe cumplir un deportista colombiano para cobrar una pensión vitalicia:

Ser campeón mundial en un evento que sea reconocido por la Federación Deportiva Nacional y por el Comité Olímpico o Paralímpico Colombiano.

Tener mínimo 50 años de edad.

Podrá reclamar la pensión con menos edad en caso de que demuestre que tiene condiciones físicas excepcionales que le generan la pérdida de mínimo el 50% de su capacidad para trabajar. Esta tiene que ser avalada por una Eps.

El deportista no podrá tener ingresos de más de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.