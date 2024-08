Caterine Ibargüen fue homenajeada en su natal Apartadó en reconocimiento a su trayectoria y logros

Caterine Ibargüen recibió un homenaje del municipio de Apartadó. Le hicieron una estatua que celebra su medalla de oro olímpica - crédito Colprensa

Cuando se hacen listas de los mejores deportistas en la historia de Colombia es recurrente sumar a los atletas que destacaron en los Juegos Olímpicos. Con la racha de participaciones exitosas de las delegaciones nacionales en conjunto que le permitieron destacar en el medallero al alcanzar el puesto 38 en Londres 2012, y el puesto 22 en Río de Janeiro 2016, entró a jugar el dominio en sus respectivas disciplinas.

Eso le permite a Caterine Ibargüen ser un nombre que se repite de manera constante en esas tertulias, tanto de personas del común como entre periodistas deportivos. La antioqueña se colgó la plata en Londres 2012 y el oro en Río de Janeiro 2016, y durante ese lapso fue dominadora absoluta del triple salto a nivel mundial, ya que obtuvo oro en los mundiales de Moscú 2013 y Pekin 2015, a lo que se sumó su dominio en los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos y del Caribe y los Sudamericanos.

Tras su retiro en 2021, Caterine se dedicó de lleno a su familia, por lo que apareció con regularidad como embajadora del deporte colombiano en distintos eventos, pero mantuvo un estricto control de su vida privada, de la que poco suele compartir en sus redes sociales. En la actualidad, se encuentra en Francia, donde acompaña a la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que en la televisión aparecen sus momentos más destacados en Masterchef Celebrity, reality show de cocina del Canal RCN en el que participó y en el que se mantiene como parte del grupo de 15 competidores que se mantienen en competencia.

Pero mientras todo esto sucede, su natal Apartadó (Antioquia) decidió hacerle un homenaje muy especial con una escultura. Esta la diseñó Carlos Vanegas y fue bautizada como “Caterine de Oro”, en referencia a la presea dorada que obtuvo en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y se instaló en el Parque Las Banderas del municipio. La propia Caterine compartió algunas imágenes del montaje que se hizo el martes 6 de agosto y agradeció tanto al escultor como al municipio por el gesto.

Cabe recordar que, tiempo atrás, Caterine Ibargüen le dio nombre al parque estadio de Apartadó, que se inauguró en 2019.

Carlos Vanegas tomó como inspiración para la escultura el salto que le dio a Caterine Ibargüen la medalla de oro en Rio de Janeiro 2016 - crédito @carlosvanegas_escultor/Instagram

Caterine Ibargüen habló de las causas que motivaron su retiro del atletismo

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Caterine Ibargüen anunció su retiro del atletismo - crédito Dylan Martinez/Reuters

Aunque los homenajes y los éxitos en el atletismo son notorios, para la antioqueña hubo un trasfondo de trabajo duro y disciplina que le dejó un precio a pagar. Así lo afirmó en una entrevista para Buen día Colombia del Canal RCN. Allí contó que no se arrepiente de tomar la decisión de retirarse. Explicó que, si bien es un deporte que ama y le valió el cariño y admiración de los colombianos, la dedicación que le puso no le permitió pasar el tiempo que hubiese deseado con su familia.

En la charla explicó que esa dedicación a los entrenamientos y las pruebas llegaron al punto de que hubo momentos especiales que se perdió debido a los compromisos, y no pudo disfrutar con sus seres queridos. “Poderme sentar con mi mamá, con mis sobrinos o con mi abuela a hacer algo tan sencillo como es jugar bingo o jugar cartas. Yo no podía hacer eso, yo no me acordaba haber celebrado un cumpleaños de mi familia”, afirmó.

Al respecto, Ibargüen señaló que contrario a la creencia de la mayoría, fue una decisión fácil de tomar. “Todo el mundo cree que una de las decisiones más difíciles para mí fue abandonar el deporte, y no. Es de héroes aceptar lo que se termina y lo dejé atrás. No me dolió nada salirme, se me hacía difícil disfrutarlo”, dijo.