Colombia

Comunidad aplicó “plomoterapia” y “paloterapia” a dos ladrones en Ciudad Bolívar, tras intento de atraco: fueron capturados por las autoridades

Tras escuchar los disparos en medio de un robo, transeúntes se acercaron al punto y se unieron para golpear a un presunto ladrón

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Los ladrones fueron capturados por las autoridades - crédito @PasaenBogota/X

En el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, se registraron disparos al mediodía del sábado 28 de marzo de 2026. El hecho ocurrió en un aparente intento de atraco.

Según información difundida por el portal informativo digital Pasa en Bogotá, los testimonios de los testigos apuntan a que un hombre habría disparado contra otro durante el asalto.

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Vecinos y transeúntes, al percatarse de la situación, intervinieron y retuvieron al presunto agresor, al que le habrían exigido explicaciones y dado advertencias mientras llegaban las autoridades.

Paloterapia en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X
Paloterapia en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

Pero más que eso, ciudadanos enfurecidos lo redujeron y, ya en el suelo, le propinaron patadas y golpes en varias partes de su cuerpo, incluido su rostro. Las heridas quedaron evidenciadas en los videos divulgados.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar para neutralizar la situación, capturó a dos presuntos delincuentes y trasladó a ambas personas a una estación de Policía.

Hasta el momento no se conoce el estado de salud del hombre linchado, ni se han divulgado detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones o el avance de las investigaciones. El hecho generó alerta en la zona y reacciones en redes sociales sobre la inseguridad en el sector.

En menos de 24 horas, a través de las redes sociales se han divulgado varios episodios de linchamientos a presuntos ladrones, que alcanzan a ser atrapados por la misma ciudadanía que prefieren buscar justicia por su propia mano.

En los comentarios, los internautas se despacharon contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y aplaudieron a los ciudadanos que intervinieron en el atraco.

Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Madelena, Ciudad Bolívar - crédito @PasaenBogotá/X
Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Madelena, Ciudad Bolívar - crédito @PasaenBogotá/X

“Pero no ven que a comienzos de semana santa @CarlosFGalan y su @Bogota se fueron a rezar para pedirle a Dios que en @Bogota NO ROBEN TANTO (sic)“; ”Por favor @PedroSanchezCol y @petrogustavo HAGAN USTEDES algo ya por Bogotá. Militarización ya y prohibir Parrillero Moto y cerrar con vallas metálicas las entradas y salidas de los barrios a vías principales y patrullar 7x24″; “Alguien me puede explicar porque hps no queman las motos, no se les puede dejar herramientas para seguir delinquiendo, en dos días está en las calles y la moto se la devuelven en 8 días. No hay que creer en la justicia de Colombia (sic)”; “Cómo le arreglaron la cara de bacano, faltó que le arreglaran las manos (sic)”; “Lamentablemente salió caminando”.

Presunto ladrón fue golpeado y atado a un poste tras intento de robo de motocicleta en el sur de Bogotá

Un hombre acusado de intentar robar una motocicleta fue retenido y agredido por un grupo de ciudadanos en el sector de Rafael Uribe, cerca del Centro Comercial Caracas, en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió el 27 de marzo y quedó registrado en un video difundido por la página Pasa en Bogotá.

Según los reportes, el presunto ladrón, acompañado de un cómplice que logró huir, habría apuñalado al dueño del vehículo durante el asalto. Al percatarse del ataque, vecinos y transeúntes interceptaron al sospechoso, lo ataron a un poste y le propinaron golpes con cascos y patadas antes de la llegada de unidades de la Policía Metropolitana.

El presunto ladrón fue golpeado con patadas y cascos - crédito @PasaenBogotá/X

En el video se observó a una mujer que, entre gritos, pedía que dejaran de golpear al retenido, mientras la multitud continuaba con la agresión. La reacción de la comunidad fue inmediata y refleja el creciente malestar por la inseguridad en la capital. El propietario de la motocicleta, herido durante el intento de robo, recibió atención de los servicios de emergencia.

La Policía intervino para controlar la situación y trasladó al presunto implicado a un centro asistencial. Este caso se suma a una serie de episodios recientes de justicia por mano propia en Bogotá, fenómeno que según el Concejo de la ciudad, responde al descontento por la impunidad y la reiteración de hechos delictivos.

Líderes locales y expertos han advertido que los linchamientos y ataques colectivos a presuntos delincuentes en la vía pública representan un desafío para las autoridades, que enfrentan dificultades para judicializar a los responsables debido a la falta de pruebas y a la reincidencia de algunos capturados.

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