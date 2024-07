Jhon Córdoba habló sobre el penalti no pitado en la final de la Copa América: “Era claro”

Jhon Córdoba se lamenta tras una falta en el partido Colombia vs. Argentina de la final de la Copa América USA 2024 - crédito Buda Mendes/Getty Images/AFP

Luis Fernando Córdoba, delantero de la selección colombiana de fútbol, fue recibido con gran afecto en su tierra natal, Istmina, Chocó, tras su destacada participación en la Copa América. En este torneo, Córdoba se destacó por su desempeño, anotando goles importantes y consolidándose como el delantero titular del equipo.

Durante su estancia en Istmina, Córdoba concedió una entrevista exclusiva a ESPN, en la cual compartió su análisis sobre la final contra Argentina, donde Colombia se quedó cerca del título. Explicó que uno de los momentos claves del partido fue un penal que, según él, el árbitro no sancionó. Al respecto, comentó: “En el momento teníamos ganas de ganar, sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos, era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas”.

La polémica sobre una acción controvertida en la final de la Copa América sigue intensa, tres días después del partido. La situación se desarrolló en el minuto 72, cuando Alexis Mac Allister golpeó a Jhon Córdoba en el área, pero el árbitro brasileño Raphael Claus determinó que la falta fue contra el jugador argentino.

Así fue el cruce entre Córdoba y Mac Allister que no fue sancionado como penalti en la final de la Copa América - crédito DSports

La selección Colombia y sus jugadores manifestaron enérgicamente su desacuerdo con la decisión del árbitro. Sin embargo, el equipo de VAR respaldó al juez central, declarando que no había ocurrido ninguna infracción en dicha jugada.

Un punto crucial en este debate es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no ha publicado los audios del VAR relacionados con esta y otras acciones controvertidas de la final, lo cual ha generado más interrogantes y aumentó la controversia entre aficionados y expertos en el fútbol.

Córdoba también reflexionó sobre el desarrollo del juego, señalando que a Colombia le faltó la “suerte necesaria” para llevarse la victoria. “Creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”, afirmó el delantero.

Sobre la dinámica del encuentro, agregó: “El equipo estuvo bien, no sentí que no arriesgamos. Raras son las finales donde se marcan muchos goles, son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales, se encontraron con el gol a último momento”.

Finalmente, Córdoba aclaró que el cambio en la final no fue solicitado por él, sino que fue una decisión del entrenador Lorenzo. “Él sintió que otro compañero podía dar cosas mejores y no hay problema”, concluyó.

En medios españoles como El Chiringuito, el periodista Edu Aguirre criticó las decisiones arbitrales, indicando que un golpe contra Dávinson Sánchez al final del partido debió ser considerado como penalti. Añadió que esta situación refleja un cierto temor a sancionar en contra de Argentina en una final.

Por su parte, el Diario AS calificó la actuación de Raphael Claus como “discutida”, mencionando que el encuentro le resultó complicado en varios momentos y que su polémico desempeño dejó dudas sobre dos posibles penales no sancionados a favor de Colombia.

Los próximos partidos de la selección Colombia

La selección Colombia marcha en la tercera posición de la Eliminatoria Sudamericana - crédito Cristóbal Herrera/EFE

A pesar de la derrota en la final, el balance del torneo para la selección colombiana es positivo. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentó y venció a equipos como Paraguay, Brasil y Uruguay en la fase final del torneo, destacando su impresionante racha de 28 partidos invictos. Este desempeño coloca a Colombia en una posición destacada para enfrentar los desafíos venideros.

El equipo colombiano deberá prepararse para continuar su camino en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los próximos compromisos incluyen partidos contra Perú y Argentina en septiembre de 2024. Durante octubre y noviembre, Colombia también enfrentará a Bolivia, Chile, Uruguay y Ecuador.

En el ámbito femenino, la selección de Colombia participará en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo, dirigido por Ángelo Marsiglia, quedó ubicado en el Grupo A junto a Francia (anfitriona), Canadá y Nueva Zelanda.