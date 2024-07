Carlos Antonio Vélez reaccionó a la derrota de Colombia en la final de la Copa América 2024: “Todos tenemos libertad para opinar y no tenemos por qué pensar igual”

El periodista deportivo resaltó el trabajo de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la FCF - crédito Carlos Antonio Vélez Página oficial

Finalizó la Copa América 2024 en su edición número 48, la cual se disputó en Estados Unidos. El prestigioso torneo continental tuvo como protagonista a la que se consideró como la mejor selección del certamen, Colombia, y al campeón vigente, Argentina, que durante la noche del domingo 14 de julio repitió campeonato en el continente.

Argentina venció 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra. Este resultado enmarca la era de triunfos de Lionel Scaloni, pero también marca un antes y un después en la selección Tricolor, que de la mano de Néstor Lorenzo logró desplegar un fútbol vistoso y competitivo en el continente.

Carlos Antonio Vélez ha expresado su orgullo por la actuación de la selección colombiana en un trino reciente, destacando que, después de 23 años, el equipo ha vuelto a jugar una final. Vélez subrayó que esta es la mejor selección del país en las últimas dos décadas, gracias a un esquema solidario en el que todos los jugadores defienden y atacan, algo que le atribuye al técnico Néstor Lorenzo.

El comentarista deportivo recordó que al inicio del proceso hubo mucha incertidumbre, debido al nivel de los jugadores, pero gracias a la intervención del cuerpo técnico se logró potencializar a los futbolistas que hoy son referentes del grupo.

“Esta gran versión, a los 33 y cuando parecía que no tenía futuro, se debe totalmente a Lorenzo, quien le invadió la cabeza con lo que necesitaba para ser lo que se le pedía. Claro que solo él no es el equipo. El logro de jugar una final tiene otros responsables con los mismos méritos: Lerma, un verdadero pilar; Sánchez, un titán por arriba y abajo; Muñoz, la amenaza por fuera; Lucho Díaz, soporte de ataque; Ríos y Córdoba, quienes llegaron para quedarse; Mojica, que se adueñó del puesto con Cuesta y Vargas, hoy varias veces salvador, sin olvidarnos de Lucumí, a quien solo una lesión sacó de la fiesta en la que merecía ser protagonista”, expresó el comentarista deportivo.

Vélez indicó que, aunque no se alcanzó el título, Colombia fue el mejor equipo de la competición, dejando el precedente de un prometedor futuro si se continúa con el proceso que llevó a los Cafeteros a disputar la final de la Copa América.

Así mismo, el comentarista deportivo dedicó un apartado de su extenso trino para resaltar las labores de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), los cuales permitieron, desde la llegada de Lorenzo, organizar un equipo que tenga aspiraciones mundialistas.

“Los dirigentes, olvidados en el momento del éxito, son tan importantes como los que ejecutan la melodía. Sin ellos sería imposible lograrlo. Son los que dan las herramientas para que todo se pueda hacer. Excelente logro, gran torneo, pero comienzan objetivos mayores. La historia apenas empieza… afortunadamente, cuando el ciclo de algunos se acabe, está listo el relevo”, dijo Vélez.

Finalmente, recordó su compromiso con la crítica constructiva y el elogio cuando corresponde, enfatizando la dinámica cambiante del fútbol y felicitando al equipo por su desempeño.

“Todos tenemos libertad para opinar y no tenemos por qué pensar igual. Todos los días cuestiono lo que no se haga bien y lo seguiré haciendo, pero también cuando las cosas se hacen bien, soy generoso en el elogio y lo seguiré siendo. Esto del fútbol es dinámico y cambiante, lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno y viceversa. No somos campeones, pero no deben nada. Lo hicieron fenomenal y ya llegará. ¡Felicidades!”, enfatizó Vélez.

Reacciones a la derrota

Tras el partido que terminó con la ilusión de levantar la segunda copa continental, varios famosos han usado sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo a los jugadores y cuerpo técnico de la selección por la actuación de la Tricolor en el certamen continental.

“Tuvimos el mejor equipo de la Copa América, este resultado no refleja lo que somos, gracias muchachos”, publicó el reconocido comediante Ricardo Quevedo.

Por su parte la presentadora Mónica Rodríguez agradeció la representación que tuvo el combinado nacional en el torneo realizado en Estados Unidos: “Gracias Selección Colombia, que orgullo verlos jugar y entregar todo hasta el final, me siento muy feliz de este equipo”.