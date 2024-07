Colombianos en Miami hablaron de la “espinita” que tienen con el ‘Dibu’ Martínez

El guardameta es una de las figuras de la selección Argentina - crédito Montaje Infobae

El 14 de julio Argentina y Colombia definirán qué selección será la ganadora de la edición 48 de la Copa América, el torneo más longevo de selecciones, por lo que los ojos del continente están enfocados en lo que se registrará en el Hard Rock Stadium.

Dentro de los esquemas de juego planteados por Néstor Lorenzo y Lionel Scaloni, uno de los puntos fundamentales es el arquero, principalmente en Argentina, en donde Emiliano Dibu Martínez ha sido figura del seleccionado argentino en más de una oportunidad.

Una de ellas fue en la semifinal de la Copa América 2021, en la que Argentina derrotó a Colombia en penales, siendo Martínez la figura de la ronda con tres penales atajados.

Sin embargo, en esa definición se hizo viral en redes sociales el argentino por la forma en la que se refirió a los colombianos que patearon durante la tanda, puesto que utilizó palabras intimidatorias que fueron criticadas.

El atacante de River no se intimidó con el 'Dibu' Martínez - crédito TyC

Es por ello por lo que antes de la final preguntaron a hinchas colombianos que están en Miami qué opinan del accionar del guardameta argentino y las respuestas de los cafeteros sorprendieron a más de uno.

“Uno lo puede analizar desde lo emocional y lo racional; desde lo racional es un arquerazo y las estadísticas lo demuestran; desde lo emocional me parece un futbolista algo canchero, que le gusta sacar psicológicamente al adversario y uno lo ve como algo que no está bien, pero lo cierto es que es un crack y hay que admitirlo” destacó un colombiano a Olé.

Lejos de llegar a insultar al guardameta, los colombianos afirmaron que se trataba de un buen jugador, pero afirmaron que eso mismo es un factor que hace que deseen con más fervor que la Tricolor gane en la final de la Copa América.

“Yo respeto a los jugadores, todos estamos compitiendo y es un deporte, es algo sano y no crear cosas negativas”, “El Dibu es tremendo arquero, lo que hizo fue genialidad de él” o “A nosotros los colombianos no nos molesta ninguno de nuestros hermanos argentinos y nos sentimos orgullosos de jugar contra un equipo tan grande contra ustedes”, fueron algunas de las opiniones recopiladas por el medio citado.

En conclusión, gran parte de los colombianos afirmaron que confían en que Colombia ganará el torneo continental sin dejar de lado el trabajo de Argentina, dejando en claro que con Martínez existe una “espinita”, pero que esto solo es algo dentro del contexto deportivo.

El argentino ha tenido varias rencillas con futbolistas colombianos - crédito Olé

‘Dibu’ Martínez habló de la posibilidad de llegar a los penales

En la rueda de prensa previa al juego definitivo, el guardameta afirmó que son conscientes de que existe la posibilidad de que la final se defina en penales, pero dejó en claro que el objetivo de los argentinos es ganar antes de ello.

“Me enfoco en los 90 minutos que es lo más importante. Después, si se da ir a los 120 lo haremos otros 30 como en el mundial, donde nos tocó sufrir y jugar de buena manera. Después, los penales son cuestión de suerte. Me preparo de la mejor manera intentando darlo todo, primero me preparo para 90 minutos y después si se da ir a los penales también estaré preparado para ello”, afirmó Martínez.

El argentino recordó la definición de 2021 frente a Colombia, sobre esto, indicó que es algo del pasado y que no le gusta recordar aspectos negativos de ello.

“Fue un partido más. He ganado seis o siete tandas de penales y nunca me quedo con rencor. Solo trato de ganarlas y después pienso en lo siguiente. Nunca me quedo con el pasado, me enfoco en lo que viene”.