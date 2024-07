Néstor Lorenzo reveló el reemplazo de Jefferson Lerma en la selección Colombia ante Panamá

El técnico Néstor Lorenzo afirmó que tiene dos jugadores para reemplazar a Jefferson Lerma en Colombia - crédito AP / Darren Yamashita/USA TODAY Sports

Todo está listo para que la selección Colombia se juegue su cupo a las semifinales de la Copa América, enfrentando a Panamá en el State Farm de Glendale, y con algunas novedades con respecto a la nómina base con la que comenzó el torneo.

A la ausencia de Jhon Lucumí desde la segunda fecha, se le suma la baja de Jefferson Lerma, volante para el que Néstor Lorenzo tiene reemplazo. El técnico afirmó que hay dos jugadores que pueden cubrir su puesto y comunicará la decisión solamente a sus dirigidos, pero sin desarmar el esquema táctico utilizado en el certamen.

Respecto a la nómina, el exjugador panameño Gabriel Gómez se refirió al combinado nacional y en especial a los laterales Johan Mojica y Daniel Muñoz, el lateral derecho del Crystal Palace que lleva dos anotaciones en la Copa América, siendo el máximo anotador del equipo de Lorenzo.

“Los reemplazos naturales”

Jefferson Lerma no estará en el compromiso contra Panamá porque recibió dos tarjetas amarillas en la fase de grupos, la primera en el debut contra Paraguay y la segunda frente a Brasil, siendo una baja sensible porque era un hombre muy fuerte para cortar acciones de ataque.

Por esa razón, Néstor Lorenzo fue consultado en rueda de prensa sobre lo que pasará con el puesto del mediocampista del Crystal Palace, afirmando que no se preocupa por eso, cuenta con dos futbolistas que lo pueden sustituir de buena manera y dará a conocer su decisión el 6 de julio.

Jefferson Lerma, que marcó gol con Colombia ante Paraguay, no estará contra Panamá - crédito Maria Lysaker/USA TODAY Sports

“Los reemplazos naturales de Lerma son Uribe y Castaño, así que entre ellos dos va a salir el reemplazante, pero los jugadores no tienen el equipo. Está encaminado (el once), pero ellos aún no lo saben”, fueron las palabras del entrenador argentino.

Aunque no se ha confirmado nada, tal parece que Lorenzo se inclinaría por el jugador del Al Sadd de Qatar, debido a que cuenta con mayor experiencia en esa zona, pero no se descarta que Castaño dé la sorpresa porque su nivel viene creciendo considerablemente.

Matheus Uribe podría reemplazar a Jefferson Lerma en el duelo de la selección Colombia ante Panamá por Copa América - crédito Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

De otra parte, el técnico de la selección Colombia llenó de elogios a uno de sus extremos por su labor en la Copa América: “Yo cuando veo a Jhon (Arias), veo la simpleza en su juego y la eficiencia, yo creo que estamos en presencia de un gran jugador de fútbol”.

“Es una de las candidatas el título”

Gabriel Gómez es un recordado volante panameño que pasó por el fútbol colombiano en equipos como Equidad, Santa Fe, Junior, Deportes Tolima, Envigado, Pasto y Bucaramanga, alcanzó a enfrentarse a algunos de los jugadores de la selección Colombia y habló para el Gol Caracol sobre el nivel de la Tricolor.

“Para mí es una de las candidatas el título, no lo demuestra ahora en Copa América, sino que también en partidos amistosos, en eliminatorias y por eso está pronto a batir una marca importante que tiene el profesor Francisco Maturana, está a dos partidos de eso. Considero que tiene muy buenos jugadores, está muy bien dirigido, hay un proceso, muchos ven hoy a Néstor Lorenzo en el cuerpo técnico como principal, pero estuvo en la época de José Pekerman”, dijo el exjugador.

Para Gómez, una de las fortalezas de la selección Colombia son sus laterales: “Eso lo demuestra que el goleador de Colombia es Daniel Muñoz. Johan Mojica también se proyecta muy bien, un equipo sin laterales es muy complicado que las cosas marchen de la mejor forma”.

Así fue la anotación del lateral derecho para el empate en el Levi's Stadium de Santa Clara, California - crédito Directv Sports

“Uno entiende lo de Jhon Arias, lo de Luis Díaz, lo de James, también algo sorpresivo como lo de Richard Ríos, pero sin duda los laterales. La pelota quieta la manejan muy bien con James y después tiene jugadores que atacan muy bien el balón”, añadió.