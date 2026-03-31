Conductor de plataforma pinchó las llantas de su carro para que no se lo robaran: la Policía capturó a dos de los ladrones

Capturados por intento de robo a un vehículo en Bogotá a un conductor de plataforma digital - crédito captura de pantalla Citytv

Un joven de 28 años fue atacado por cuatro delincuentes armados en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, cuando intentaban robar su automóvil adscrito a una plataforma digital en el barrio San Fernando, en medio de lo que aparentaba ser un servicio. Los hechos, que fueron reportados en horas de la noche del 30 de marzo de 2026, le provocaron varias lesiones en la cabeza a la víctima.

El joven, que afortunadamente logró reaccionar de buena manera para que las autoridades ejecutaran la captura de los delincuentes, le contó al sistema informativo de Citytv cómo se dio la situación.

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“La persona de adelante saca un arma tipo nueve milímetros. Cuando, pues, lo que yo hago para reaccionar es, pues intentar bajarme del carro y coger el revólver del, del, del tipo”, describió el joven.

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Durante el forcejeo, la víctima consiguió arrebatar una navaja a uno de los agresores. “Con una navaja que ellos... les alcancé a quitar, pinchó la llanta izquierda del vehículo, de la parte trasera”, agregó, explicando que este acto buscaba evitar la fuga de los asaltantes.

Sin embargo, uno de los atacantes le propinó dos golpes con el arma en la cabeza y, al notar su resistencia, los demás sacaron revólveres reales. En palabras del joven, “el tipo de adelante me pega dos cachazos con el revólver que tenía, que era, pues, un arma de fogueo o hechiza, pero ya las dos personas al ver que yo... al... dos personas de atrás, al ver que yo pongo resistencia, ya sacan revólveres de verdad”.

Intento de robo de vehículo en Bogotá dejó dos personas capturadas - crédito captura de pantalla Citytv

Según detalló el teniente coronel Fabián Beltrán, comandante de la Policía de Barrios Unidos, la reacción policial se activó de inmediato tras la alerta del ciudadano. “En una pronta reacción de nuestras zonas de atención y un plan candado, donde el ciudadano manifiesta que lo habían despojado de su vehículo y lo habían golpeado con un arma de fuego. Ellos emprenden la huida. Donde nuestras zonas de atención logran la captura y se recupera el vehículo. Asimismo, la incautación de un arma de fuego. Estas personas van a ser expuestas a disposición de la autoridad competente”, precisó el oficial.

Las autoridades informaron además la recuperación de dos celulares robados en el ataque. La policía confirmó que doce vehículos han sido recuperados en lo que va de 2026 en Barrios Unidos.

Masivos robos de carros al norte de la ciudad tienen a la comunidad desesperada

El aumento de denuncias por atracos armados en el norte de Bogotá durante la última semana de marzo de 2026 generó una ola de preocupación entre los habitantes y las autoridades locales. El edil de Usaquén, Andrés Ardila Vega, utilizó sus redes sociales para expresar la gravedad del momento y solicitar mayor atención de las autoridades responsables.

Los ladrones se bajaron de una camioneta y abordaron a tres mujeres que estaban en el interior de un vehículo - crédito @PasaenBogotá/X

En la noche del 27 de marzo, las cámaras de seguridad del barrio La Calleja captaron un asalto violento. Dos mujeres que permanecían dentro de su vehículo fueron abordadas desde ambos lados por sujetos armados, quienes las intimidaron antes de huir con el automóvil.

Este hecho se sumó a otro asalto ocurrido menos de 24 horas antes, cuando una familia fue despojada de su camioneta a mano armada en el parqueadero de un restaurante en la calle 127 con Autopista Norte.

La situación ha sido documentada ampliamente en medios digitales y redes sociales, donde plataformas como Pasa en Bogotá han difundido videos de robos cometidos en distintos sectores de la ciudad. Numerosos residentes han publicado pruebas audiovisuales y testimonios, lo que ha contribuido a un clima de alarma generalizado.

El propio Ardila Vega, en un mensaje divulgado en su cuenta personal, señaló: “Hoy fue un día largo para Bogotá. En discernimiento profundo sobre la situación. Reflexión de cómo proceder para contribuir a la Seguridad. Pero acá deben ser las cabezas las que reflexionen también. Bogotá avanza en obras, pero retrocede en hechos de inseguridad”.

Durante los últimos días de marzo, las denuncias por asaltos y hurtos en Bogotá, especialmente en la zona norte, han aumentado de manera notoria según reportes ciudadanos y registros en video. El incremento incluye atracos en vía pública y estacionamientos, donde los delincuentes emplean armas de fuego para intimidar a sus víctimas y apoderarse de vehículos y pertenencias.