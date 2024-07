De no creer: Falcao llegó a Bogotá sin haber firmado contrato con Millonarios

Al parecer, Falcao García no había firmado contrato con Millonarios, pese a que fue presentado desde el 20 de junio - crédito Millonarios FC

Falcao García sigue causando asombro en Colombia por llegar a Millonarios, siendo su primera oportunidad en la primera división del país, con el equipo del cual es hincha y soñando con ganar la estrella 17, además de la Copa Colombia y clasificar a la Conmebol Libertadores 2025.

Sin embargo, se descubrió que el Tigre demoró dos semanas para formalizar su contratación con los azules, debido a que hasta hace pocos minutos firmó su vinculación, que será de seis meses, de manera inicial, con opción de extenderlo hasta junio de 2025.

Mientras tanto, Falcao se encuentra muy contento en Bogotá, con los hinchas de Millonarios y su compañero, en especial con David Mackalister Silva porque le ofreció la capitanía para el segundo semestre de 2024, un detalle que el delantero mostró su sorpresa y agradecimiento con el mediocampista.

¿Qué pasó con la firma de Falcao?

Desde el momento en que Millonarios anunció que Falcao García iba a ser jugador del equipo, después de tres intentos en los últimos años para conseguirlo, los comentarios y voces de apoyo con el jugador no se dejaron esperar, incluso de aficionados de otros conjuntos que sienten admiración por el Tigre.

Ese mismo día, el club informó en sus redes sociales que el jugador “firmó con el Embajador y cumplirá su sueño… ¡El sueño de todos!”, con un montaje del futbolista con la camiseta de los Embajadores y que llenó de esperanza a los hinchas albiazules.

Esta fue la publicación con la que Millonarios había mencionado que Falcao había firmado su vinculación el 20 de junio - crédito Millonarios FC

Pero lo que se evidenció el 5 de julio fue otra cosa, pues se vio a Falcao García y el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, firmando ese contrato que lo vinculaba hasta diciembre de 2024.

Falcao García y Enrique Camacho, presidente de Millonarios, firmando el contrato del goleador - crédito Millonarios FC

Desde la institución azul, no se ha confirmado si el 20 julio lo que se firmó fue alguna clase de precontrato o acuerdo, que es un método válido y común en el fútbol para garantizar que un futbolista llegue a un equipo, pero que no es un documento legal ni formal para el vínculo.

El pedido de “Macka”

Radamel Falcao se unió oficialmente al equipo de Millonarios tras arribar a Bogotá este jueves 4 de julio. Durante su primera reunión con los medios, el delantero compartió una revelación importante sobre su compañero David Mackalister Silva.

Falcao anunció que Silva, histórico mediocampista del equipo, le propuso que asumiera la capitanía del club. Esta decisión convierte al Tigre en el nuevo líder del club capitalino para la Liga Betplay. Según el delantero, el volante hizo esta solicitud personalmente, reflejando un gran gesto de confianza y reconocimiento.

David Mackalister Silva se mostró muy feliz de ser compañero de Falcao - crédito Millonarios FC

“Él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no,” expresó Falcao. “Yo considero que Maca es un símbolo de esta institución. No pasaba por mí venir y pedir la capitanía; hoy lo primero que hizo fue dármela, es un pedido de él en lo personal”, añadió, además de sentir orgullo y desafío ante esta nueva responsabilidad, destacando la nobleza del gesto de su compañero.

Radamel también manifestó su admiración por David Mackalister Silva y su trayectoria en el club. “Quiero agradecérselo porque lo primero que me dijo fue eso hoy y es un gesto muy noble de su parte,” comentó.

Cabe recordar que, el 9 de julio será el primer partido de Falcao con Millonarios, en el amistoso ante River Plate, el 16 del mismo mes es su presentación oficial en el estadio El Campín y el 17 de julio arrancará la Liga BetPlay, aun con fecha exacta por confirmar para el duelo frente al Medellín.