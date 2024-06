Se retrasa la remodelación del estadio El Campín: esta es la razón

La grama del Campín tiene un mejor estado tras los conciertos de Karol G a comienzos de baril - crédito Javier García/Infobae

El Nemesio Camacho El Campín es uno de los estadios más emblemáticos del país por los sucesos históricos que se han presentado en el Coloso de la 57, que cambiará su cara para convertirse en el escenario deportivo más moderno de Colombia.

Entre las particularidades que tendrá el nuevo Campín en su interior, es que será un estadio multipropósito, ya que una de sus tribunas será retráctil, lo que facilitará la realización de otros eventos, además de fútbol.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así mismo, El Campín tendrá una zona mixta moderna de 74.000 m² en la que se podrá practicar varios deportes, como también estará adecuada zonas de entretenimiento, coworking, retail y restaurantes.

El Coloso de la 57 estará listo para 2029 - crédito Sencia

El Campín no se entregará en las fechas pactadas

Durante una entrevista con Infobae Colombia, el director del Idrd, Daniel García Cañón, reveló que las obras de reconstrucción del Campín están pactadas para el segundo semestre de 2025, dado que la concesión con el grupo Sencia, que estará a cargo del proyecto, comenzará en septiembre, una vez finalizado el mundial femenino sub-20, que se realizará en el país.

Se tenía previsto que el proyecto de renovación del Campín comenzara en junio; sin embargo, Edgar Cardona, director del proyecto del grupo Sencia explicó a Infobae las razones que llevaron a posponer esta fase.

“Es importante entender que las APP (Alianza Público Privada) de iniciativa privada sin recursos públicos tienen como condición clara, es que nosotros no podemos recibir plata del Estado o de los contribuyentes. En ese sentido se venía el mundial de fútbol sub-20 a Colombia, dentro de eso la FIFA tiene un acuerdo con el Ministerio del Deporte, el Idrd y con la alcaldía sobre el uso de los escenarios deportivos”.

Y agregó: “A la FIFA no se le cobra la cancha, se le arregla la grama, se le pone la mejor luz para poder cumplir las normas que ellos exigen para un partido de fútbol. Entonces se entraron en la disyuntiva de si me entregaban a mí el predio, pero tenían que hacer partidos gratis y tenía que hacer una reformas, pues financieramente era una cosa en la que no podían ellos gastarse la plata en un predio que ya estaba adjudicado”, dijo Edgar Cardona, director del proyecto del grupo Sencia.

Por esta razón, la parte jurídica del Idrd determinó que es más viable hacer entrega del Nemesio Camacho el Campín a Sencia, una vez culminado el certamen orbital femenino en el que se jugará la final 22 de septiembre.

En este orden de ideas, el nuevo Nemesio Camacho El Campín, estará listo para mayo de 2029, y no para enero, como se había anunciado inicialmente.

Fases de la reconstrucción del Campín

Etapa 1:

La remodelación del Coloso de la 57 estará dividida en ocho etapas. En noviembre de 2025 comenzará la construcción del parqueadero, gradería oriental, zona gastro y urbanismo.

Para octubre de 2026, comenzará a funcionar la gradería oriental, mientras que entrará en obra las tribunas sur y norte junto con el auditorio.

Etapa 2:

Se estima que para junio de 2027, entre en funcionamiento el parqueadero y continúan la gradería oriental y zona gastro.

Comienza la construcción de la zona de emprendimiento y continúan en construcción las graderías sur y norte, zona de entretenimiento, auditorio y urbanismo.

Etapa 3

En septiembre de 2027, entran en funcionamiento las graderías sur y norte, y continúan el parqueadero, la gradería oriental y la zona gastro.

Comienza la construcción de la gradería occidental

Etapa 4:

Según el cronograma de Esencia, en mayo de 2028, entrará en funcionamiento la zona de entretenimiento y continúan las graderías orientales, sur y norte, el parqueadero y la zona gastro.

Continúa la construcción de la gradería occidental y las zonas deportiva, creativa, emprendimiento, auditorio y urbanismo.

Etapa 5:

Para junio de 2028, entrará en funcionamiento las zonas creativa, deportiva y restaurantes.

Continúan en construcción la gradería occidental, el auditorio, el urbanismo y la zona de emprendimiento.

Etapa 6:

Se prevé que para septiembre de 2028: Entra en funcionamiento la zona de emprendimiento y continúan el parqueadero, las graderías orientales, sur y norte, y las zonas gastro, entretenimiento, creativa, deportiva y restaurantes.

Continúa la construcción de la gradería occidental, el auditorio y el urbanismo.

Etapa 7:

Para noviembre de 2028, entrará en funcionamiento la gradería occidental.

Continúa la construcción del auditorio y el urbanismo

Etapa 8:

En mayo de 2029, entran en funcionamiento la totalidad de las unidades funcionales.

Las obras del Coloso de la 57 se entregarán en 2029 - crédito Sencia