Deportista olímpica de Colombia fue amenazada de muerte: “Despídete de ella que la vamos a matar”

Luz Adiela Álvarez ha representado a Colombia en los eventos de Judo más importante del mundo - crédito @lujaalvarez/Instagram

Luz Adiela Álvarez Salazar es un deportista colombiana, que en Tokio 2020 cumplió con sus primeros Juegos Olímpicos y terminó en la decimoséptima posición tras ser eliminada en el primer combate contra Shira Rishony de Israel.

La nacida en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca, además cuenta con seis medallas de oro en los Juegos Bolivarianos y dos en los Juegos Sudamericanos; sin embargo, ahora es noticia por cuestiones ajenas al deporte que practica.

A través de sus redes sociales, la judoca de 37 años denunció ser víctima de amenazas en contra de su vida. En la noche del lunes 3 de junio del presente año, publicó una carta donde cuenta cómo su padre ha recibido llamadas donde le piden despedirse de su hija, pues planean asesinarla.

“Nunca me imaginé vivir un día como hoy, y ojalá nadie tuviera que vivirlo. Hoy mi papá recibió una amenaza de muerte muy seria contra mi vida. Le pidieron que se despidieran de mí porque me matarían. Me llena de tristeza que en este momento este en peligro mi familia y yo no soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes día a día nos levantamos con la ilusión de darle alegría, triunfos y progreso al país”, dice la primera parte de su comunicado.

Carta de Luz Adiela Álvarez a Gustavo Petro - crédito @lujaalvarez/Instagram

La deportista avisó que las autoridades ya fueron alertadas sobre lo sucedido con ella y su familia, pero elevó la solicitud al presidente Gustavo Petro y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, para que cuiden su integridad.

“La denuncia ya está en manos de las autoridades, espero celeridad en la investigación para dar con los responsables de estas amenazas y se pueda garantizar mi derecho a la vida e integridad.

“Es triste que en este país las personas que no le debemos nada a nadie y que nos hemos entregado para exaltar el deporte a nivel nacional e internacional, seamos blanco de amenazas, amedrentamientos. Es triste sentirse tan vulnerable a pesar de llevar una vida haciendo las cosas bien.

“Le pido a la alcaldesa Paola Andrea Castillo Gutiérrez, a la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y al Presidente Gustavo Petro, que no me dejen sola. En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más de esta absurda guerra. Nadie debería serlo”.

Por último, en su carta, Luz Álvarez agradece a todas las personas que han estado pendiente de su seguridad y pide oración por ella y su familia: “Gracias a quienes se han acercado a rodearme con sus mensajes y buenos deseos, mi única protección en este momento es la mano de Dios y las oraciones de mis familiares. Presidente Petro, no me deje sola”.

Estos son los deportistas colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024

Un total de 68 podios se utilizarán en los Juegos Olímpicos - crédito Reuters

1-18. Selección Colombia Femenina (Fútbol-Equipo)

19. Lorena Arenas (Atletismo-20 km. Marcha)

20. Éider Arévalo (Atletismo – 20 km. Marcha)

21. Natalia Linares (Atletismo – Salto largo)

22. Daniel Restrepo (Natación – Trampolín 3m)

23. Ronal Longa (Atletismo – 100m planos)

24. Flor Denis Ruiz (Atletismo – Lanzamiento de jabalina)

25. Tatiana Rentería (Lucha libre – 76kg.)

26. Angie Orjuela (Atletismo-Maratón).

27. Luisa Blanco (Gimnasia artística-All-around)

28. Angie Valdés (Boxeo – 60 kg. femenino)

29. Valeria Arboleda (Boxeo – 57 kg. femenino)

30. Jenny Arias. (Boxeo – 54 kg. femenino)

31. Roberto Terán (Salto ecuestre)

32. Ana María Rendón (Tiro con arco – recurvo)

33. Víctor Bolaños (Vela – fórmula kite)

34. Luis Felipe Uribe (Clavados – Trampolín 3 metros)

35. Alexis Cuero (lucha grecorromana – 77 kg.)

36. Carlos Muñoz (lucha grecorromana – 87 kg.)

37. Alisson Cardozo (lucha libre- 50 kg.)

38. Ingrit Valencia (boxeo-50 kg.)

39. Yílmar González (boxeo-57 kg.)

40. Jhon Edison Rodríguez (esgrima-espada)

41. Ángel Hernández (gimnasia de trampolín)

42. Yenny Álvarez (levantamiento de pesas – 59 kg.)

43. Luis Javier Mosquera (Levantamiento de pesas – 73 kg.)

44. Yeison López (Levantamiento de pesas – 89 kg.)

45. Marí Leivis Sánchez (Levantamiento de pesas – 71 kg.)

46-48. Equipo masculino (Tiro con arco-recurvo)

49. Ángel Barajas (Barras paralelas-gimnasia artística)

50-51. Equipo Laura Chalarca y César Herrera (Maratón marcha-mayores mixto)

52-53. Equipo Lorena Arenas y Mateo Romero (Maratón marcha-mayores mixto)

54. Kevin Quintero (Ciclismo de pista – velocidad keirin)

55. Martha Bayona (Ciclismo de pista – velocidad keirin)

56. Cupo numérico para ciclismo de pista (femenino – velocidad keirin)

57. Cupo numérico para ciclismo de pista (masculino ómnium)

58. Cupo numérico para ciclismo de ruta (femenino fondo)

59-60. Cupos numéricos de ciclismo de ruta (masculino CRI y fondo)

61. Manuela Gómez (Canotaje – C1-200m)

62. Cupo numérico para ciclismo de pista (masculino – velocidad keirin)

63. Mauricio Ortega (Atletismo – Lanzamiento de disco)

64. María Carolina Velásquez (Triatlón)

65. Erika Lasso (Judo -48 kg.)

66. Cupo numérico para el ciclismo MTB cross country (masculino)