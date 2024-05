James Rodríguez recibe un ultimátum en São Paulo: “¿Está adentro o afuera?”

James Rodríguez jugó por primera vez en el 2024, 90 minutos con São Paulo - crédito São Paulo

James Rodríguez se vuelve a encontrar con una diferencia en su carrera deportiva. Desde que llegó el técnico argentino Luis Zubeldía, el colombiano desapareció del radar del club, más allá de las buenas actuaciones que había tenido con la selección Colombia.

Algunos sectores de la hinchada apoyan la presencia de James en el club paulista, pero otros no lo han querido desde que llegó. Los rumores vinculan al capitán de la selección nacional fuera del fútbol de Brasil.

Una leyenda decidió atacar a James

“El mayor problema que enfrentará Luís Zubeldía será lidiar con la situación de James Rodríguez. El colombiano no es una solución, es un problema. No ha hecho nada hasta ahora, excepto estar siempre lesionado, sobre todo cuando se da cuenta de que no será titular en el equipo. Pero Zubeldia no será tímido, no actuará con suavidad y sólo jugará cuando muestre verdadero interés en formar parte de este grupo”, aseguró Walter Casagrande en una columna de opinión.

James Rodríguez cuenta con poca continuidad en São Paulo, bajo el mando del técnico Luis Zubeldía, por sus molestias físicas - crédito São Paulo FC

Luego, aseguró que el grupo no está dispuesto a arriesgar por un solo jugador. “El técnico, junto con los jugadores, no permitirá que nada arruine este increíble momento que atraviesa el equipo. Si alguien no encaja, sea quien sea, será criticado por todos y tendrá que tomar una última decisión: ¿está dentro o fuera? Y el señor James Rodríguez tendrá que decidir, o decidirán por él”, dijo Casagrande.

Las palabras de Walter Casagrande no son una idea vaga del exfutbolista. El mismo técnico Luis Zubeldía aseguró que si James no está es porque él decide quién sí necesita y debe estar convocado.

“Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones. Trabajamos para que estén a favor del grupo y que sean, en su mayoría, positivas”, explicó.

Fotografía de archivo de 2023 del técnico Luis Zubeldía cuando dirigía a Liga de Quito. El argentino fue presentado este lunes como nuevo entrenador del São Paulo. EFE/ José Jácome

Las opciones de James por fuera de São Paulo

James Rodríguez podría estar considerando un cambio de aires en su carrera rumbo a Ecuador en 2024, con Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil emergiendo como potenciales destinos.

Este giro en la trayectoria del jugador coincide con reportes del medio local Ecuagol, que destaca el interés creciente de estos clubes en añadir a Rodríguez a sus filas.

James Rodríguez podría volver a las canchas antes de finalizar abril - crédito Instagram/Jamesrodriguez10

La posibilidad se ve potenciada por el reciente fichaje de Marcelo Moreno Martins por parte de Independiente del Valle, un movimiento que subraya la capacidad de los clubes ecuatorianos para atraer talento internacional.

Dicho club, que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, parece ser el principal interesado gracias a su solidez financiera y atractivo proyecto deportivo

A pesar de los retos económicos que supone fichar a un jugador de la talla de Rodríguez, quien según diferentes reportes recibió un salario de 300.000 dólares en São Paulo, los equipos ecuatorianos parecen estar dispuestos a realizar un esfuerzo significativo para incorporar al jugador.

James Rodríguez (i) y Luis Sinisterra de Colombia, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El destino de James Rodríguez será finalmente decidido por la combinación de las ofertas que reciba y su evaluación personal sobre las oportunidades de desarrollo y competencia que Ecuador pueda ofrecerle.

Esta situación marca un interesante punto de inflexión en la carrera del jugador, que anteriormente había sorprendido al mundo del fútbol con su traslado al club catarí Al-Rayyan tras su paso por el Everton en la Premier League inglesa.

Por ahora, todo está en rumores, menos las ausencias de James con Sao Paulo desde que llegó Luis Zubeldía al banquillo. La falta de ritmo preocupa de cara a lo que será la Copa América 2024.