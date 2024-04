Estos son los mejores memes que dejó la derrota de Millonarios ante Palestino por Copa Libertadores

Estos son los memes que dejó la derrota de Millonarios en Copa Libertadores - crédito EFE/RedesSociales

En la tercera jornada de la Copa Libertadores, Palestino y Millonarios buscaban ansiosamente su primer triunfo en el torneo. Los equipos se enfrentaron en un duelo crucial para evitar ser relegados a la última posición del grupo E. La situación previa al partido mostraba a Palestino y Millonarios con derrotas contra Flamengo y Bolívar, respectivamente.

Palestino, actuando como local, tomó la iniciativa desde el inicio del encuentro, a pesar de la notable ausencia de David Mackalister Silva debido a un problema físico. El primer gol del partido llegó a los 19 minutos por parte de Felipe Chamorro, que supo aprovechar un error defensivo de Millonarios para adelantar al conjunto chileno.

No obstante, Millonarios encontró el empate a través de Leonardo Castro a los 32 minutos, que, con un certero cabezazo, igualó el marcador. Sin embargo, Palestino no se dejó abrumar y continuó su presión sobre Millonarios, lo que les permitió recobrar la ventaja gracias a otro gol de Chamorro, quien capitalizó un nuevo error defensivo de Millonarios.

A pesar de los esfuerzos por parte de Millonarios para equilibrar el encuentro, Palestino consiguió su tercer gol a los 75 minutos, por intermedio de Bryan Vejar, tras un fallo en el pase de Daniel Ruiz de Millonarios, consolidando así una victoria de 3-1 para el equipo local.

Con este resultado, Palestino se sitúa en la tercera posición del grupo con tres puntos, dejando a Millonarios en la última posición con solo un punto. El próximo desafío de Palestino será contra Flamengo, mientras que Millonarios buscará redimirse ante Bolívar en la próxima fecha de la Copa Libertadores.

En redes sociales circulan los mejores memes hechos por los hinchas, luego de la derrota del equipo Embajador.

Los hinchas hicieron saber su disgusto en redes sociales y lanzaron comentarios como “Cualquier cosa millonarios es de Bolivia”, señalando que el equipo embajador fue una “vergüenza”.

Con este resultado, el equipo capitalino se encuentra al borde de la eliminación, puesto que, en tres partidos de la competencia, solo ha acumulado un punto.

También, hubo criticas a los albiazules teniendo en cuenta que, algunos seguidores del club calificaban a Palestino como el “comodín del grupo”.

El equipo deberá medirse ante Flamengo en Brasil y luego enfrentará a Palestino nuevamente, esta vez en Bogotá. De quedar tercero en su grupo, asegurará un cupo al ‘repechaje’ de la Conmebol Sudamericana. Así mismo, Millonarios no puede descansar, el próximo domingo 28 de abril se juega todo por el todo ante Boyaca Chicó. El conjunto Embajador debe ganar o empatar y esperar que sucede con el Independiente Medellín u otros de sus rivales directos de cara a la clasificación a finales en el fútbol colombiano.

Millonarios esta cerca de ser eliminado en Copa Libertadores - crédito Redes sociales

Actualmente, los dirigidos por Alberto Gamero son sextos con 28 puntos y todo indica que deberá afrontar este crucial partido de la temporada sin dos de sus jugadores principales: Macalister Silva y Daniel Cataño, que fue sustituido al minuto 35 en la derrota ante Palestino.

En rueda de prensa, Alberto Gamero declaró que, “nosotros quisimos que Millonarios salga a ganar a dónde vaya. Los errores nos han llevado a no sumar los puntos que intentamos tener, a veces hay resultados dónde pasan porque no concretamos. No vamos a tapar que tenemos una deuda con nuestro país internacionalmente”.

Los hinchas del albiazul le exigen al club mayor protagonismo internacional, puesto que bajo la dirección de Alberto Gamero ha sido una asignatura pendiente.

Con este resultado, la única opción que tiene Millonarios es ganar ante Flamengo el 28 de mayo para soñar con tener una chance en el torneo por “la gloria eterna”