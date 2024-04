Rival de Independiente Medellín en Sudamericana hizo grave denuncia: “Muy preocupados”

Independiente Medellín comenzó con pie izquierdo su participación en la Conmebol Sudamericana - crédito Colprensa

Robson Matheus, futbolista brasileño que juega en el Always Ready de El Alto, en Bolivia, denunció haber recibido una oferta de soborno de 10.000 dólares para forzar una tarjeta amarilla en la próxima confrontación contra Defensa y Justicia de Argentina, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Sudamericana programado para el 10 de abril en el estadio Norberto Tomaghello.

Cabe recordar que el conjunto del altiplano, integra el Grupo A de la Conmebol Sudamericana junto con Defensa y Justicia, Cesar Vallejo de Perú e Independiente Medellín, al que derrotó en la primera jornada en condición de 2-0 con anotaciones de Wesley da Silva y un autogol de Pablo Lima.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La denuncia del jugador del Always Ready, rival de Independiente Medellín en la Conmebol Sudamericana

Robson Matheus juega en Always Ready y denunció intento de soborno antes del partido con Defensa y Justicia por Copa Sudamericana. - crédito Robson Matheus

Matheus, de 21 años, comunicó que inicialmente le propusieron 5.000 dólares para cometer una falta que le valiera la amonestación, oferta que se duplicó tras su rechazo. La llamada, según el jugador, procedía de Paraguay.

“Ayer recibí una llamada ofreciéndome 5.000 dólares diciéndome que me saque una amarilla en el partido contra Defensa y Justicia, le dije que no, que ese no es mi carácter, que no me gusta eso, peor que yo estoy iniciando en el fútbol, ahí cuando dije que no, me ofrecieron 10.000 dólares”, afirmó el futbolista al servicio del Always Ready.

Tras la revelación, la dirigencia del Always Ready expresó su preocupación y anunció el inicio de investigaciones para determinar la veracidad del intento de soborno y si otros miembros del equipo habían sido blanco de proposiciones similares.

Marcelo Ortiz, abogado del conjunto boliviano, subrayó la importancia de llevar el caso no solo a instancias nacionales, sino también ante organismos internacionales, apuntando a desmantelar posibles redes de apuestas ilegales vinculadas. Con este fin, presentarán denuncias ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), aportando todas las evidencias recabadas para facilitar la investigación.

“Muy preocupados (…) las denuncias tienen que hacer eco no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para evitar esta red que para nosotros todo apunta a que son redes de apuestas”, dijo Ortiz.

Esta situación ha encendido alarmas en el ámbito deportivo sudamericano, resaltando la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y regulación para combatir la corrupción y el amaño de partidos, especialmente en competiciones de alto perfil como la Copa Sudamericana, donde la integridad del deporte se ve amenazada por intereses ilícitos. El caso de Robson Matheus pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el fútbol moderno y la importancia de preservar la ética deportiva ante cualquier intento de manipulación.

El gol de Jaguares contra Medellín que genera dudas en redes sociales

Wilson Morelo fue el autor del gol de Jaguares de Córdoba que es debatido en redes sociales - crédito Colprensa

La Liga BetPlay Dimayor fue testigo de un emocionante empate 2-2 entre Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín durante la jornada 15 en el estadio Jaraguay de Montería. Este resultado deja a Medellín con 19 puntos y a Jaguares con 17, continuando su competitiva carrera por clasificar en el torneo.

El fútbol colombiano enfrenta nuevas polémicas debido a sospechas de amaño de partidos, con un reciente incidente que involucra a ambos equipos, además de la separación de ocho futbolistas del Unión Magdalena por investigaciones de integridad en curso. Este escenario ha elevado la preocupación por la ética deportiva dentro del fútbol en Colombia.

Particular atención ha generado la actuación del defensa de Independiente Medellín, Daniel Londoño, cuya acción durante el encuentro permitió que Wilson Morelo, del equipo contrario, anotara un gol. Estos eventos han puesto en relieve las actuales investigaciones sobre la integridad del juego y han suscitado un amplio debate entre fanáticos y profesionales del área.

Wilson Morelo abrió el marcador a favor del conjunto local en el estadio Jaraguay de Montería - crédito Redes Sociales

El miércoles 10 de abril a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Directv Sports, Independiente Medellín buscará su primera victoria en la Sudamericana ante Cesar Vallejo de Paolo Guerrero en el Atanasio Girardot.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.