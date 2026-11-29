Una madre y sus dos hijos fueron arrastrados por la corriente del río Lenguaruco en el municipio de Santana (Defensa Civil)

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La búsqueda de una niña de seis años continua el domingo 29 de noviembre en el río Lenguaruco, tras la emergencia que arrastró a una mujer y a sus dos hijos en el sector del Pozo La Cabuya, cerca de los límites entre Boyacá y Santander.

El niño Aksel Jhoel Rodríguez Guerrero, de nueve años, murió por inmersión luego de que su cuerpo fuera hallado horas después del hecho. Su hermana, Katia Omaira Rodríguez Guerrero, sigue desaparecida.

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La tragedia ocurrió el sábado 28 de noviembre, cuando la familia ingresó al afluente para refrescarse, en inmediaciones de la finca El Guate, en jurisdicción de Santana. La madre fue rescatada con vida y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar tras ser encontrada inconsciente por inmersión.

La búsqueda se concentró en el Pozo La Cabuya, un punto del río Lenguaruco situado a unos 300 metros del río Suárez. El área comprende predios de la finca El Guate, por Santana, y de la finca San Vicente, en Suaita, en la vereda Efraín.

Los equipos de rescate hallaron sin vida al menor Aksel Jhoel Rodríguez Guerrero horas después del accidente. (Defensa Civil)

El PMU coordina la búsqueda en Boyacá y Santander

La Alcaldía de Santana informó que el Comité Municipal de Gestión del Riesgo activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar el rescate y la localización de la menor.

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La entidad señaló que en el operativo intervinieron organismos de socorro de Boyacá y Santander, además de cuatro voluntarios de la Defensa Civil de la Junta de Suaita y unidades de la Policía de ese municipio.

El despliegue incluyó a la Alcaldía de Santana, la Policía Nacional, el Hospital de Santana, los cuerpos de Bomberos de Barbosa, San José y Moniquirá, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las secretarías de Planeación de Suaita y Moniquirá.

La búsqueda de Katia Omaira Rodríguez Guerrero se reanudará a las 8:00 a. m. del domingo 29 de noviembre, con la participación de personal especializado. Las instituciones mantienen coordinación para recorrer el sector y tratar de ubicar a la niña.

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La Alcaldía de Santana solicitó a la población que evite inmersiones y rastreos particulares en el afluente (Alcaldia Santana/Facebook)

“Desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la articulación de diferentes instituciones y organismos de socorro”, señaló la Alcaldía de Santana en un comunicado oficial.

La administración municipal detalló que las entidades participantes “han coordinado las acciones necesarias para dar continuidad a la búsqueda y rescate de la menor desaparecida”.

El niño fallecido había nacido en Suaita y su hermana en El Socorro

Aksel Jhoel Rodríguez Guerrero había nacido en Suaita. Su hermana Katia Omaira Rodríguez Guerrero nació en El Socorro. La madre de los menores logró salir con vida de la corriente, aunque requirió atención inmediata en el lugar. Los socorristas practicaron reanimación cardiopulmonar hasta que consiguieron estabilizarla.

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La emergencia movilizó a los Bomberos de San José de Pare y Barbosa, además de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y entidades departamentales de gestión del riesgo.

El área de búsqueda comprende predios entre las fincas El Guate y San Vicente en la vereda Efraín (Alcaldia Santana/Facebook)

Las labores abarcan una zona compartida por jurisdicciones de Santana y Suaita. Esa condición exigió la articulación entre instituciones de ambos departamentos.

La Alcaldía de Santana expresó su solidaridad con Jhon Rodríguez y Jenifer Guerrero, padres de los dos niños. También manifestó acompañamiento a los demás familiares durante la continuidad del operativo.

“Expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a los padres de los menores, Jhon Rodríguez y Jenifer Guerrero, así como a sus familiares y seres queridos”, afirmó la administración local.

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Las autoridades pidieron no ingresar al río ni buscar por cuenta propia

La Alcaldía de Santana pidió a los habitantes abstenerse de realizar inmersiones o recorridos de búsqueda sin apoyo profesional. Advirtió que esas acciones pueden poner en riesgo a otras personas y dificultar el trabajo de los equipos de rescate.

“La Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de realizar inmersiones o labores de búsqueda por cuenta propia”, indicó el comunicado.

La autoridad municipal sostuvo que estas tareas deben quedar “exclusivamente” en manos de organismos de socorro y personal capacitado.

El llamado se extendió a quienes frecuentan ríos y quebradas de la zona. Las autoridades señalaron que un nivel bajo del agua no garantiza condiciones seguras para ingresar a un afluente.

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Las corrientes pueden ganar fuerza, cambiar de profundidad, ocultar piedras o formar remolinos. A ello se suma el riesgo de aumentos repentinos en el caudal.

La Alcaldía advirtió que las lluvias en la cuenca alta del río Suárez pueden elevar los niveles de los ríos. Por esa razón, recomendó evitar acercarse a las corrientes de agua.

“Se recomienda a la comunidad mantener especial precaución y evitar acercarse a las corrientes de agua”, reiteró la entidad en su pronunciamiento oficial. Mientras continúa el operativo, los organismos de emergencia mantienen la búsqueda de la menor en el entorno del Pozo La Cabuya.

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