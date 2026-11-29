El material atribuido a la inteligencia estatal describió una trama presentada como protección de la democracia, mientras sus antiguos directores negaron espionaje y perfilamientos (@Registraduria/@DNI_Colombia/X)

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Documentos, archivos y testimonios hallados en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) revelaron indicios de un supuesto plan que buscaba desacreditar el sistema electoral colombiano para presuntamente intentar prolongar el período presidencial de Gustavo Petro

Según informó El Tiempo, la documentación empezó a aparecer en computadores, órdenes de trabajo y archivos de analistas de la DNI bajo el nombre de operación Grecia.

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El citado medio de comunicación señaló que la estrategia fue presentada dentro de la entidad como un mecanismo para proteger los comicios de 2026, garantizar su transparencia y prevenir hechos de corrupción.

Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia advierten sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro (Colprensa y DNI)

Los documentos incluyen cuatro códigos de trabajo. Hermes se refería a asuntos de corrupción; Atenea, a la protección del plan; Ares, a la recolección de información; y Hefestos, al análisis de los datos obtenidos.

La existencia de “Grecia” había sido cuestionada por sectores de oposición, entre ellos el entonces senador David Luna. Las dudas apuntaban a un posible uso de la DNI para vigilar adversarios políticos, presionar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y alterar las condiciones de las elecciones presidenciales.

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Entre el material revisado por El Tiempo figura un documento que menciona órdenes de trabajo agrupadas bajo el código ORDOPV000000PE2025003. Esas instrucciones quedaron bajo análisis de las autoridades.

De acuerdo con lo publicado, las órdenes habrían sido coordinadas desde la Dirección de Contrainteligencia de la DNI, entonces encabezada por Ricardo Rey Rosanía. El período abarcó las administraciones de Jorge Lemus y René Guarín al frente de la entidad.

El período abarcó las administraciones de Jorge Lemus y René Guarín al frente de la DNI (DNI)

El documento revelado por el medio de comunicación plantea que la estrategia buscaba afectar la credibilidad del sistema electoral para supuestamente lograr una extensión del período de Gustavo Petro. Una de las acciones consistía en presuntamente presionar al registrador nacional, Hernán Penagos, para que dejara su cargo un mes antes de la primera o de la segunda vuelta.

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Los archivos denominaron esa fase como el “día D”. También describieron presuntos seguimientos a Penagos durante sus viajes al exterior y el envío de argumentos contra la Registraduría y el software electoral a analistas internacionales.

Según la información conocida, se habrían usado veedurías ciudadanas para presentar requerimientos y derechos de petición contra el registrador y otros funcionarios. Las solicitudes incluían cambios en los formularios E-11, E-14 y E-24, además de modificaciones a los tarjetones.

Las alertas informáticas antecedieron a los requerimientos

El 18 de marzo de 2026, la DNI alertó sobre un ataque a la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entidad afirmó que la intrusión pretendía crear un “lago de datos con información ciudadana” para alterar los informes electorales del 31 de mayo.

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Después de esa advertencia, la DNI recomendó que los equipos y programas relacionados con el conteo de votos fueran clasificados como infraestructura crítica cibernética. A la vez, se preparó un oficio para Penagos, firmado por René Guarín como director encargado.

El documento advertía sobre supuestos ataques informáticos y proponía que la Registraduría fuera sometida a una auditoría. Expertos que conocieron el caso consideraron que varias de las tareas descritas no correspondían a las funciones de inteligencia y contrainteligencia.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, reconoció a El Tiempo que la operación Grecia existió. Sostuvo que era una iniciativa comparable al “plan Democracia”, utilizado antes de procesos electorales en anteriores gobiernos.

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“Se llamó Grecia porque no queríamos que se supiera nada, pero era la misma operación Democracia que se activa previo a las elecciones”, afirmó Lemus al medio de comunicación. El exfuncionario negó que durante su gestión se hubieran efectuado seguimientos, perfilamientos o ataques contra personas.

Lemus también se desligó de los requerimientos enviados a la Registraduría para acceder a información reservada, como el censo electoral. “Yo no hice eso. No envié ninguno. Lo hizo René Guarín; yo no cometí ese error, fue una estupidez”, declaró.

René Guarín afirmó que Grecia ya estaba en funcionamiento cuando asumió la dirección de la DNI (Colprensa-DNI)

Guarín respondió a El Tiempo que Grecia ya estaba en funcionamiento cuando asumió la dirección de la DNI. “Esa operación no fue pedida por mí ni avalada por mí. Cuando yo llegué, ya había sido aperturada por el anterior director y llevaba más de un año”, sostuvo al medio de comunicación.

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El exdirector añadió que la solicitud a la Registraduría no obedeció a una “estupidez”. “Fue un acto de inocencia y de desconocimiento de la normatividad”, aseguró.

Las verificaciones incluyen documentos y computadores incautados al hacker Carlos Andrés Oyola Tovar en marzo y el 6 de noviembre de 2026, día de su captura. También se revisan requerimientos reservados enviados a la Registraduría y datos sobre un supuesto seguimiento a mesas de votación con mayorías del Pacto Histórico.