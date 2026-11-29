La orden judicial contra el ciudadano extranjero responde a un cargo por presunta violación agravada. (Policía Nacional de Colombia)

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Las autoridades de Colombia anunciaron la captura de un ciudadano de nacionalidad dominicana requerido por Panamá por el delito de violación agravada.

Según el reporte oficial, el sujeto fue retenido en el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, luego de que los organismos nacionales detectaran que viajaba desde Santo Domingo (República Dominicana) bajo una notificación roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).

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A su llegada a la terminal aérea en el departamento de Antioquia, los funcionarios verificaron su identidad y concretaron la retención. El hombre fue identificado como Josué Manuel Domínguez Rodríguez que, de acuerdo con las autoridades, se consideraba líder y pastor religioso en el país centroamericano.

La justicia panameña investiga al líder religioso Josué Manuel Domínguez Rodríguez por hechos cometidos en La Chorrera durante 2020. (Policía Nacional de Colombia)

La Policía Nacional de Colombia, por medio de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), coordinó la operación con Migración Colombia tras recibir información de cooperación internacional que permitió anticipar su itinerario.

Detalles de la investigación

De acuerdo con la investigación recopilada por la Policía colombiana, Josué Manuel Domínguez Rodríguez era buscado por las autoridades de Panamá por hechos ocurridos el 24 de junio de 2020 en el distrito de La Chorrera.

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Según el expediente judicial, la investigación indica que el hombre habría citado a una joven de 23 años a una iglesia y presuntamente abusó de ella, al aprovechar la confianza derivada de su rol religioso.

La Dijín y Migración Colombia anticiparon el itinerario del vuelo internacional procedente de Santo Domingo. (Policía Nacional de Colombia)

“El éxito de esta retención se fundamenta en la sinergia y el flujo de información en tiempo real entre las autoridades de Colombia, República Dominicana y Panamá, cerrando las fronteras al tránsito de prófugos de la justicia internacional (...) el trabajo coordinado entre la Dijín y Migración Colombia fue determinante para perfilar el vuelo, anticipar el ingreso de Domínguez Rodríguez al país y ejecutar el protocolo de retención sin afectar la seguridad de la terminal aérea”, explicó la Policía en un comunicado.

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El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras se define su situación jurídica frente al requerimiento de la justicia panameña.

Kevin Alejandro Álvarez Monroy, presunto integrante de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, estaría implicada en el crimen del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, perpetrado el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro, Meta (Fiscalía)

Cabecilla del Clan del Golfo fue capturado en El Dorado de Bogotá

La detención del ciudadano dominicano en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro se suma a otras operaciones policiales que se registran en las principales terminales aéreas del país.

En un procedimiento distinto, las autoridades colombianas capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Kevin Alejandro Álvarez Monroy, señalado de integrar la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, grupo que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

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Álvarez Monroy llegó extraditado desde Madrid, España, donde fue localizado mediante una circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La Fiscalía lo vincula con una de las denominadas oficinas de cobro de esa estructura, con presunta presencia delictiva en Villavicencio y otros sectores del Meta.

La Policía capturó en el aeropuerto El Dorado a Kevin Alejandro Álvarez Monroy tras su extradición desde España. (Dijín e Interpol/Policía Nacional)

De acuerdo con la investigación, el detenido estaría relacionado con extorsiones y otras acciones contra comerciantes y habitantes de ese departamento. El proceso también se produjo en las pesquisas por el homicidio del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, ocurrido el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro, departamento del Meta.

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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación asumió el caso, en el que se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías para legalizar la captura e imputarle inicialmente los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

Ambos procedimientos reflejan la coordinación entre las autoridades colombianas y organismos internacionales para ubicar a personas requeridas por la justicia. Mientras Domínguez Rodríguez permanece a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se defina su situación frente a Panamá, Álvarez Monroy deberá comparecer ante un juez de control de garantías por los delitos que le atribuye el ente investigador.

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