Operativo contra el Tren de Aragua alcanzó bienes valorados en cerca de $7.000 millones (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que las autoridades sometieron a extinción de dominio 34 bienes avaluados en cerca de $7.000 millones, en un procedimiento dirigido contra presuntos recursos de la organización criminal Tren de Aragua.

Los inmuebles y activos están ubicados en Antioquia y Norte de Santander, según el mensaje divulgado por el mandatario colombiano.

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De acuerdo con la declaración, la operación contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El objetivo fue afectar la estructura económica de la banda, señalada por las autoridades como responsable de diversos delitos en Colombia y otros países de la región.

La investigación identificó a varias personas que, según las autoridades, habrían ocultado activos de origen ilícito mediante una red de testaferros. El caso se relaciona con alias Flypper, a quien el Gobierno describió como presunto responsable de las finanzas del Tren de Aragua.

El informe audiovisual difundido junto al anuncio señaló que el sospechoso tendría una vinculación directa con el manejo de recursos económicos de la estructura delictiva. La comunicación oficial también hizo referencia a mecanismos destinados a mover fondos y bienes relacionados con las actividades ilegales atribuidas al grupo.

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De la Espriella anunció medidas sobre bienes ubicados en Antioquia y Norte de Santander (@ABDELAESPRIELLA/X)

“La investigación identificó una red de testaferros que ocultó bienes ilícitos para alias Flypper, cabecilla financiero del Tren de Aragua”, expresó De la Espriella en el post publicado en sus redes sociales.

El presidente sostuvo que la estrategia estatal no se limitará a las capturas o procesos contra quienes cometen delitos violentos. “No solamente vamos por quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a los colombianos: vamos por sus fortunas, sus testaferros, sus propiedades y cada peso que hayan obtenido del delito”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el Ejecutivo buscará privar a las organizaciones criminales de los recursos que les permiten sostener sus operaciones. “Les vamos a desmantelar el negocio criminal hasta dejarlo sin recursos”, añadió.

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La Policía Nacional cerró el fragmento audiovisual con su lema institucional, tras presentar el caso como parte de las acciones contra las redes financieras del Tren de Aragua. Por el momento, el material divulgado no precisó la clase de bienes afectados.

Gobierno busca afectar recursos del Tren de Aragua con ocupación de 34 bienes (@ABDELAESPRIELLA/X)

Extinción de dominio sobre 83 bienes vinculados a una red que prestaría servicios al ELN

El Gobierno colombiano informó que ocupó con fines de extinción de dominio 83 bienes avaluados en $36.310 millones, que estarían relacionados con una red señalada de prestar servicios al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La medida fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella como parte de la denominada Operación Fénix.

Según el mandatario, en el procedimiento intervinieron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La acción busca afectar las fuentes de financiación de la estructura investigada, cuyos presuntos responsables, conocidos como alias Wilson, Cantante y José, ya habían sido capturados.

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Entre los elementos sometidos al proceso figuran seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes.

Los bienes se encuentran en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander, de acuerdo con la información difundida por el jefe de Estado. La extinción de dominio constituye un mecanismo judicial mediante el cual el Estado puede perseguir propiedades cuyo origen o destinación presuntamente se vincule con actividades ilegales.

- crédito (Abelardo de la Espriella/X)

“Esta organización utilizaba predios rurales en Teorama para producir cocaína, enviarla a Centroamérica por el puerto de Cartagena y distribuirla en ciudades como Bogotá y Medellín”, indicó De la Espriella en su publicación.

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El presidente afirmó que la organización operaba desde áreas rurales de Teorama, en Norte de Santander. Desde esos predios, según el reporte oficial, se elaboraba cocaína que luego salía por el puerto de Cartagena con destino a Centroamérica.

La información señala que parte de la sustancia era distribuida en Bogotá y Medellín. El Gobierno atribuyó esas operaciones a una red que brindaba respaldo logístico y económico al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

“Cada peso que les quitemos es una capacidad criminal menos para atacar a Colombia”, escribió el mandatario al referirse al alcance del operativo.