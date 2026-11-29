Detuvieron a alias Franco, quien tenía una condena de más de 23 años, según el presidente (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó el domingo 29 de noviembre de 2026 sobre la captura de Medardo Manuel Viloria Moreno, alias Franco, señalado como cabecilla de zona de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo en el departamento de Magdalena.

Según el mandatario, el operativo tuvo lugar en el municipio de Algarrobo y estuvo a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De la Espriella también afirmó que, durante la intervención, murió alias Pedrito, a quien identificó como hombre de confianza del detenido.

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“Nuevo golpe contra el Clan del Golfo en el Magdalena”, escribió el jefe de Estado en una publicación difundida en su cuenta de X. En ese mensaje, sostuvo que alias Franco acumulaba 25 años de trayectoria criminal.

El presidente señaló que Viloria Moreno tenía 13 órdenes de captura por delitos como abuso carnal con menor de 14 años, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Agregó que también contaba con una sentencia condenatoria de 23 años y seis meses de prisión.

Alias Franco tenía 13 órdenes de captura, según anunció el Gobierno colombiano (@ABDELAESPRIELLA/X)

De acuerdo con la información expuesta por De la Espriella, el hombre habría impartido órdenes para ejecutar extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados en Fundación, Algarrobo y Sabanas de San Ángel, tres municipios del departamento de Magdalena.

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El Gobierno atribuyó al capturado acciones criminales en tres municipios

La publicación presidencial no detalló las fechas de las órdenes judiciales ni precisó los procesos en los que se habría emitido la condena contra alias Franco. Tampoco informó cuáles fueron las circunstancias en las que murió alias Pedrito ni si durante el procedimiento hubo incautaciones.

“La autoridad se ejerce, la ley se cumple y la seguridad de los colombianos se defiende”, expresó De la Espriella al referirse al resultado del operativo.

El mandatario felicitó a los uniformados que participaron en la acción y aseguró que su administración mantendrá las operaciones contra grupos armados y organizaciones dedicadas a actividades ilegales.

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El Clan del Golfo es una de las estructuras criminales con presencia en distintas zonas de Colombia. Las autoridades han vinculado a esa organización con actividades como narcotráfico, extorsión, homicidios y control de economías ilícitas.

Operación contra el Clan del Golfo en Magdalena terminó con la captura de alias Franco (Cristian Bayona/Colprensa)

Capturaron en Necoclí a alias Narizón, señalado de manejar finanzas del Clan del Golfo

Las autoridades capturaron el 21 de noviembre de 2026 en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, Antioquia, a un hombre conocido como alias Abichurrio o Narizón, a quien señalan de administrar recursos y coordinar actividades financieras de una estructura del Clan del Golfo.

La operación estuvo a cargo de tropas de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con apoyo de la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación. Según la Séptima División, el detenido estaría vinculado a la subestructura Pacificadores de Samaná.

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Las autoridades sostienen que el hombre cumplía una función de enlace entre esa facción y la subestructura Gabriel Poveda Ramos. Esa presunta conexión habría permitido articular recursos obtenidos de economías ilícitas y reforzar la capacidad operativa de ambas organizaciones.

De acuerdo con el reporte militar, alias Abichurrio o Narizón tendría responsabilidades relacionadas con la administración de dinero, la gestión de propiedades y la logística de la estructura ilegal. El Ejército indicó que esas labores podían facilitar una expansión hacia municipios del oriente antioqueño.

Alias Narizón fue detenido por presunto manejo de recursos de estructura del Clan del Golfo (@Ejercito_Div7/X)

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma corta, munición y otros elementos, que quedaron bajo custodia de los investigadores.

La Séptima División calificó el resultado como una afectación a los circuitos financieros y de abastecimiento del grupo armado. “Representa un golpe estratégico”, afirmó la unidad militar al describir la presunta función que ejercía el detenido dentro de la organización.

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El Ejército explicó que la intervención se produjo tras labores de inteligencia y coordinación entre las entidades participantes.

“Continuamos debilitando las estructuras criminales”, señaló el Ejército al informar sobre el operativo. La Fiscalía deberá analizar los elementos incautados, establecer el alcance de la presunta participación del detenido y determinar los pasos judiciales que correspondan.