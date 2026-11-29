La Federación Internacional de Prensa de los Pueblos ejecutó veinte contratos de pauta publicitaria con Telemedellín durante la alcaldía de Daniel Quintero. (Colprensa)

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Desde aquel 17 de noviembre, cuando la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada ‘saltó a la fama’ por el lapsus durante un debate de control político al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, la historia de la congresista sigue dando de qué hablar.

De hecho, tras conocerse las denuncias sobre la falsificación de su título profesional, poco a poco se ha descubierto las relaciones que la habrían llevado del anonimato hacia una ‘exitosa’ carrera como congresista que, entre otras, se vio interrumpida por la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender sus funciones legislativas.

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Según una investigación adelantada por El Colombiano, la representante a la Cámara habría llegado a la lista del Pacto Histórico en Antioquia con el respaldo de figuras cercanas al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y una fundación que recibió contratos de Telemedellín durante esa administración.

La legisladora, hasta entonces poco conocida en los sectores de izquierda del departamento, obtuvo el segundo lugar en la consulta interna para conformar la lista a la Cámara. Su campaña recibió una donación de $40.500.000 de la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (Fipu), entidad vinculada con el representante Alejandro Toro.

La Procuraduría General de la Nación suspendió las funciones legislativas de la representante Luz Verónica Estrada tras las denuncias sobre la falsedad de su título profesional. (San.Tv/Facebook)

Estrada tampoco se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos relacionados con sus títulos ni sobre los nombramientos de personas cercanas a ella en notarías. La representante ha dicho que prepara su defensa para cuando sea requerida por las autoridades.

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La consulta interna y el ascenso de Estrada en Antioquia

La entrada pública de Estrada en el Pacto Histórico se produjo entre agosto y octubre de 2025, durante una consulta interna que la dejó en el segundo renglón de la lista a la Cámara. Militantes de Colombia Humana y dirigentes de izquierda en Antioquia cuestionaron que su nombre fuera desconocido para quienes llevaban años recorriendo el departamento.

El periodista Jorge Espinosa señaló en su momento que desde agosto de ese año existían denuncias por presuntas anomalías en el mecanismo de selección de aspirantes de Colombia Humana, que entonces operaba como partido separado dentro de la coalición. Una tutela indicó que nueve precandidatos habilitados propusieron una consulta popular durante una asamblea realizada el 23 de agosto en Medellín.

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La demanda sostuvo que la senadora Isabel Zuleta y el representante Alejandro Toro supuestamente intervinieron para reducir de nueve a cuatro el grupo de precandidatos, entre ellos Estrada. José René Velásquez, uno de los excluidos, impugnó esa determinación y llevó el caso ante la justicia.

Un juzgado amparó el 26 de septiembre de 2025 el derecho al debido proceso de Velásquez y ordenó resolver la impugnación en 48 horas. El Consejo Nacional Electoral, CNE, abrió después una investigación administrativa y formuló cargos contra la colectividad por presuntas irregularidades en la selección de candidatos.

La situación de Estrada sumó otro episodio el 23 de octubre de 2025, cuando la Universidad Nacional informó al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, que la aspirante no había egresado de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Tres días más tarde, obtuvo más de 7.000 votos en la consulta del Pacto Histórico y quedó habilitada para disputar una curul en el Capitolio Nacional.

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El Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra la colectividad por presuntas irregularidades en la selección de candidatos del Pacto Histórico en Antioquia. (Colprensa)

Toro acompañó a Estrada en varios actos de campaña. Fuentes internas de la coalición consultadas por El Colombiano también señalaron que la congresista era apadrinada por Luis Eduardo Llinás, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, quien la había contratado previamente para prestar servicios a la Dirección General de esa entidad.

Sin embargo, Llinás afirmó en una entrevista concedida a El Tiempo que fue “asaltado en su buena fe”. Toro, por su parte, pidió a la colectividad adoptar correctivos frente al caso de la representante suspendida.

La Fipu, los contratos de Telemedellín y las donaciones electorales

Según información conocida por El Colombiano, Llinás había sido gerente de las campañas de Colombia Humana y del Pacto Histórico en Antioquia antes de ocupar la dirección general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y luego la Dian durante el gobierno de Gustavo Petro. En 2022 fue gerente de la campaña al Congreso de Toro y apareció entre sus financiadores con una donación en especie de $10,8 millones.

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Los reportes de ingresos y gastos entregados por Estrada al CNE también registraron la donación de la Fipu a su campaña. La misma organización figura con idéntico aporte en las cuentas electorales de cinco candidatos a la Cámara por Antioquia: Hernán Muriel, Toro, Luisa Giraldo Villada y Gabriel Urrego, quienes ocuparon los primeros puestos de la lista del petrismo para los comicios legislativos de marzo.

La Federación Internacional de Prensa de los Pueblos recibió recursos de Telemedellín durante la alcaldía de Daniel Quintero, entre 2020 y 2023. Entre noviembre de 2020 y octubre de 2023 ejecutó 20 contratos por valores de entre $3,5 millones y $56 millones, asociados a pauta publicitaria, de acuerdo con El Colombiano.

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En agosto de 2021, Toro aparecía como miembro fundador de la entidad. El Registro Único Empresarial y Social (Rues), identifica actualmente a Cristian Camilo Palacios Loaiza como presidente y a Sandra Milena Balanta Arguelles como vicepresidenta.

La Federación Internacional de Prensa de los Pueblos aportó más de cuarenta millones de pesos a la campaña electoral de Luz Verónica Estrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El activista y veedor Daniel Esteban Salazar indicó en su momento que, en marzo de 2025, la Fipu reportó ingresos por $80,9 millones, activos por dos millones de pesos, ningún empleado y excedentes por $15,8 millones. Salazar cuestionó que esos excedentes “no aparece[n] en su patrimonio” y sostuvo que el aporte a la campaña de Estrada equivalía a “la mitad de un año de ingresos”.

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La abogada Gloria Jaramillo, conocida en redes sociales como “Tyche”, también difundió en 2024 un dosier que incluía documentos sobre la creación de la Fipu en 2017. La organización surgió de una alianza entre las fundaciones Avanza Colombia por la Paz y Contravía, cuyos representantes legales eran entonces Toro y Juan Pablo Morris, hermano de Hollman Morris, exgerente de Rtvc.

Sandra Balanta, vicepresidenta de la Fipu, fue representante del portal La Pasilla, dedicado a difundir contenidos favorables a Quintero y, desde 2024, a Petro. Entre junio de 2016 y septiembre de 2022 trabajó como auxiliar administrativa de la Fundación Avanti Centro de Formación, entidad sin ánimo de lucro que pertenecía a Toro antes de que llegara a la Cámara.

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Cristian Palacios trabaja como politólogo en la Comisión Sexta de la Cámara, de la que hace parte Toro. Salazar reveló que Palacios llegó a esa función con una certificación de su trabajo en la federación firmada por él mismo, y que su contrato con el Congreso superó los $11 millones.

Además, la dirección de la sede de la Fipu coincide con el lugar que funcionó como sede de campaña del Movimiento Independientes para respaldar la candidatura presidencial de Petro cuatro años antes.

La Fundación Avanti y las designaciones en notarías

Según información conocida por El Colombiano, la Fundación Avanti Centro de Formación aparece en el Rues con la anotación “en liquidación”. Su representante legal y presidenta es Liliana Ceballos Gañán, esposa de Toro, quien dirigió durante la alcaldía de Quintero el portal Medellín Opina, que dejó de publicar contenidos tras el cambio de administración municipal a finales de 2023.

Liliana Ceballos Gañán, esposa de Alejandro Toro, acumuló contratos por 119 millones de pesos con Telemedellín hasta finales de 2023. (crédito Cámara de Representantes)

El portal recibió contratos mediante sus representantes, al igual que Noticias de la Urbe, Voces de la Sabana y La Pasilla, según denunció El Armadillo. Ceballos acumuló contratos por $119 millones con Telemedellín hasta finales de 2023.

Toro también recibió para su campaña de 2026 una donación de $179 millones bajo la modalidad de crédito de la empresa Tactika Comunicaciones S.A.S. La representante legal de esa compañía es Melissa Peláez Palacio, quien figuró en 2022 en el mismo cargo dentro de la Fipu y de la entidad sin ánimo de lucro El Futuro se Parece a Nosotros, cercana al movimiento Independientes.

Peláez fue una de las personas que recibieron contratos de Telemedellín junto con aliados de Petro y Quintero por un total de $167 millones, según una investigación publicada por El Colombiano en septiembre de 2022.

Las dudas sobre la representante Estrada también alcanzaron dos designaciones notariales que quedaron en firme después de su elección y durante el cierre del gobierno de Petro. El abogado y periodista Melquisedec Torres denunció que dos abogados casados y supuestamente cercanos a Estrada, ambos oriundos de Caramanta, Antioquia, fueron nombrados notarios como “cuotas directas de la congresista”.

Luz Marina Arias Ospina fue nombrada notaria 22 del Circuito Notarial de Medellín mediante el Decreto 0478 del 7 de mayo de 2026, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Jesús Antonio Corrales Henao fue designado para la Notaría 2 de Bello y asumió el cargo el 3 de agosto.

Arias y Corrales proceden de Caramanta, municipio del Suroeste antioqueño donde creció Estrada. El concejal de Medellín Andrés Rodríguez afirmó que ambos serían cercanos a la representante desde su campaña y desde su infancia.

Los casos surgieron durante el proceso de empalme entre el gobierno de Petro y el de Abelardo de la Espriella, cuando se conocieron nombramientos de última hora en entidades nacionales. Entre las designaciones que generaron cuestionamientos estuvieron las de Adriana María Mejía, amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, como notaria 35 de Bogotá, y Yeny Paola Garzón Reyes, señalada por El Tiempo como cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.