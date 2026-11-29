Un motociclista cuestionó una requisa policial en Pereira y el video se difundió en redes (@horusperegrinus/X)

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Un video difundido en redes sociales el 28 de noviembre de 2026 registró un procedimiento de la Policía Nacional en Pereira, Risaralda, durante el cual un ciudadano cuestionó la forma en que dos uniformados lo abordaron mientras él grababa con su celular.

La situación, según la denuncia que acompaña las imágenes, ocurrió cuando el hombre se movilizaba en motocicleta y fue requerido por los agentes.

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La grabación comienza con un intercambio verbal entre el ciudadano y uno de los policías. El hombre se dirige al uniformado con la frase: “Tranquilo, papá lindo”. El agente responde: “Suba las manos, viejo”, antes de que el motociclista exprese su inconformidad con el procedimiento.

“Ojo con lo que está haciendo, mi comando, porque está haciendo un mal procedimiento”, afirma el ciudadano. Luego saluda y trata de explicar que conoce las reglas aplicables a este tipo de actuaciones.

Denuncia ciudadana cuestionó procedimiento de dos uniformados durante control en Pereira (@horusperegrinus/X)

El ciudadano cuestionó la requisa y la solicitud de documentos

En otro momento, uno de los policías solicita la documentación de la motocicleta. El ciudadano responde que no la tiene consigo, aunque plantea que los agentes podrían verificar los datos con la placa del vehículo.

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“No lo tengo, mi comando, pero puede revisar la placa”, se escucha decir al hombre. El uniformado insiste en que entregue los documentos y le pide que proteja la propiedad, en referencia a la motocicleta.

La conversación se torna más tensa cuando el ciudadano mantiene la grabación y señala que un veedor, identificado por él como Luis Merchán, podría intervenir o conocer el caso. “Allí está mi amiguito el veedor Luis Merchán”, afirma, sin que en el material haya una intervención de esa persona.

Uno de los agentes pregunta al hombre en qué trabaja. “Independiente”, responde él. Ante una nueva consulta, precisa que entrena y que se dirigía a realizar actividad física. El policía le pregunta si está “para enseñarnos” y el ciudadano reitera: “No, yo entreno”.

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Motociclista pidió revisar la placa de su vehículo durante procedimiento policial en Pereira (@horusperegrinus/X)

El uniformado alegó razones de seguridad para revisar al motociclista: “Yo puedo grabar”

El ciudadano sostiene que acepta ser requisado y reclama que puede registrar el procedimiento con su celular. “Yo puedo grabar también el procedimiento”, afirma, antes de cuestionar el modo en que fue abordado.

En el video, el policía insiste en revisar tanto al hombre como la motocicleta. “Por mi seguridad tengo que revisarlo”, le dice. Más adelante, plantea la posibilidad de que el ciudadano pudiera portar un arma: “¿Será que usted tiene un arma de fuego ahí con la cual me pueda matar o no?”.

El motociclista rechaza esa hipótesis y señala que prestó servicio durante seis años. “Yo también presté el servicio, seis años en la profesional, mi comando”, expresa. El agente responde con dudas sobre esa afirmación y mantiene que desconoce la identidad de la persona intervenida.

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“Yo no sé quién es usted, ¿listo, mi hermano? Y por mi seguridad tengo que hacer las cosas”, señala el policía durante el diálogo. El ciudadano responde con expresiones de molestia y asegura que este tipo de situaciones se repiten cuando hay controles en la vía.

En una parte de la secuencia, se escucha a otro uniformado reportar por radio que realizan una requisa. La comunicación presenta interferencias y no permite identificar el punto exacto ni el motivo del reporte.

“Por mi seguridad tengo que revisarlo”, dijo un policía a motociclista que grababa el procedimiento (Policía Nacional)

La denuncia ciudadana plantea que la actuación de los uniformados no habría sido adecuada, en especial por el tono del intercambio y por la reacción frente a la grabación. El video muestra que uno de los policías le dice al hombre “sigue grabando”, luego de que este mantuviera el celular encendido.

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El material no incluye una versión institucional de la Policía Nacional ni contiene información sobre una eventual queja formal ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación o la Personería de Pereira.

Por esa razón, no es posible determinar únicamente con las imágenes si se produjo alguna irregularidad disciplinaria o si la actuación se ajustó a los protocolos.